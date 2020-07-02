Санкт-Петербург, 2 июля, 2020, 09:31 — ИА Регнум. На Киевском шоссе в Ленинградской области из-за ДТП утром 2 июля образовалась огромная пробка. Со стороны Гатчины в сторону Петербурга столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. Пострадал один человек. Об этом 2 июля сообщили очевидцы в социальных сетях.

https://vk.com/spb_today Пятикилометровая пробка образовалась после столкновения авто в стоящий на обочине автобус. Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ДТП произошло около 7:20 в районе железнодорожной станции Лесное. Как рассказали ИА REGNUM в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти, около шести часов утра у рейсового автобуса К-18А забарахлил мотор, водитель съехал на обочину и выставил знак аварийной остановки. Через час в автобус врезалась иномарка Renault Logan.

«Пострадавший — водитель легкового автомобиля», — уточнили в комитете.

Отметим, согласно сервису «Яндекс карты», из-за ДТП на Киевском шоссе образовалась 5-километровая пробка, которая начинается на подъезде к деревне Зайцево.