Чебоксары, 2 июля, 2020, 09:13 — ИА Регнум. В Чувашии в июле ожидается жаркая погода, объём осадков предположительно не превысит среднемноголетних значений. Такой прогноз опубликовал автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По предварительным данным, июль в Чувашии ожидается в пределах нормы, которая составляет +20 градусов. Но месяц может быть и «с небольшой положительной температурной аномалией»: в ближайшие дни прогнозируется повышение температуры до +30 градусов.

Количество осадков в июле предположительно останется на уровне среднемноголетних значений или будет меньше, ожидается 7−9 дней с дождями.

«Однако летние дожди довольно сложно спрогнозировать, так как они выпадают локально. И может получиться так, что несколько хороших ливней с грозой с лихвой перекроют месячную норму», — напоминает Владимир Михайлов.

По его словам, жарче всего будет во второй и третьей декадах июля. Если регион накроет квазитропическая воздушная масса из Средней Азии, то местами температура может достичь +35 градусов. При этом перемены погоды могут сопровождаться грозовыми дождями.