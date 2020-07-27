19:43 02.07.2020

Мурманский губернатор Андрей Чибис объяснил невысокую избирательную активность населения периодом отпусков.

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Подробности в материале: Мурманский губернатор объяснил низкую явку на голосовании по поправкам

Читайте также: В Госдуме назвали клеветой обеспокоенность США манипуляциями при плебисците

В Госдуме рассчитывают, что заявление пресс-секретаря госдепартамента США Морган Ортагус относительно поправок к Конституции РФ получит оценку и по линии МИД России, и по линии российских парламентариев, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля.

Об этом: Рахмон поздравил Путина с одобрением поправок к Конституции

Высокая явка россиян на избирательных участках служит «ещё одним ярким свидетельством твёрдой поддержки обществом выбранного руководством страны курса на укрепление российской государственности», — президент Таджикистана поздравил российского коллегу с проведением референдума.

Члены избирательной комиссии ЕАО подписали протокол об итогах голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации. jewish_aut.izbirkom.ru

«Итоги референдума убедительно свидетельствуют о признании ваших заслуг и способности консолидировать нацию в столь непростой и ответственный период», — говорится в телеграмме, направленной Александром Лукашенко российскому коллеге Владимиру Путину .

Подробности в материале: В Таджикистане по поправкам к Конституции РФ проголосовали 6 тысяч человек

По поправкам к Конституции Российской Федерации на организованных в Таджикистане шести избирательных участках проголосовали 6 тысяч 198 человек.

Читайте также: Игорь Руденя поблагодарил тверичан за участие в Общероссийском голосовании

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил жителей Тверской области за участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе онлайн-совещания по мониторингу региональных мер поддержки граждан и бизнеса 2 июля посоветовал перечитать текст поправок к Конституции РФ, передаёт ИА REGNUM .

Подробности в материале: На Курилах увековечили поправки к Конституции РФ о нерушимости границ

В Южно-Курильске открыли памятный знак в честь поправки к Конституции РФ о нерушимости границ.

Голосование по поправкам к Конституции РФ 1 июля в Якутии прошло успешно, без нарушений и жалоб. Глава республики Айсен Николаев поблагодарил избирателей за исполнение гражданского долга.

Подробности в материале: В Еврейской АО между голосующими по поправкам разыграли крупные суммы денег

В Еврейской АО в рамках акции «Моя Конституция — мой выбор!» состоялся розыгрыш призов. Между голосующими по поправкам к Конституции РФ разыграли главные призы — 50, 75 и 125 тысяч рублей.

Подробности в материале: Памфилова оценила результаты голосования по Конституции в Ненецком АО

Результаты голосования жителей Ненецкого автономного округа по поправкам к Конституции России подтверждают, что волеизъявление проходило максимально открыто, заявила 2 июля журналистам глава ЦИК Элла Памфилова .

В Ульяновской области явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции была ниже, чем на президентских выборах 2018 года, — соответственно 54,2% и 64,33%. Активность избирателей в регионе была ниже, чем в среднем по стране.

В Ульяновской области в основной день голосования по поправкам к Конституции на горячую линию поступило 50 вопросов, всего принято свыше 300 обращений.

Читайте также: На Сахалине в честь поправок к Конституции растянули гигантский триколор

В Южно-Сахалинске в честь поправок к Конституции прошла специальная акция «Мы любим Россию» — на площадке комплекса «Горный воздух» растянули 12-метровое плотно флага РФ.

«Я не считаю, что у всех тех, кто проголосовал за поправки к Конституции, нет претензий к ситуации сегодня в стране. Конечно, они есть. Но они поняли, эти люди, что смысл этих поправок важнее их личных претензий к нынешней ситуации», — заявил Михеев.

Проголосовав в поддержку поправок к Конституции России, русский народ проявил вековую глубинную мудрость, которая является залогом выживания России испокон веков, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым » на телеканале «Россия 1».

В Махачкале на голосовании по поправкам к Конституции РФ зафиксирована явка 91%. Обновление основного закона страны в городе поддержали почти 217 тыс. человек, или более 87% проголосовавших, сообщили 3 июля в пресс-службе мэрии столицы Дагестана.

Дискуссия о поправках к Конституции оказалась востребованной в обществе, а высокая явка показала, что граждане было заинтересованы в принятии поправок, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM член Общественной палаты РФ Константин Комков .

Президент РФ Владимир Путин трагически одинок уже сейчас перед новыми вызовами, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

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Высокая явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ связана с несколькими факторами, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев .

Об этом: ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам к Конституции РФ

Обработано 100% бюллетеней. Поправки к Конституции поддержали 77,92% участников голосования, это почти 58 млн граждан РФ. Против высказались 21,27%, около 16 млн избирателей.

Результаты общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию утверждены Центральной избирательной комиссией. Итоговое постановление зачитала 3 июля на заседании глава ЦИК Элла Памфилова .

Итоги голосования по поправкам к Конституции признаны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 3 июля заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на пресс-конференции.

«Вчера в прямом эфире на радио я предложил обратить внимание на то, как проголосовали у нас в стране: Ненецкий национальный округ — против, по другим регионам — где-то больше, где-то — меньше. Если бы хотели смухлевать каким-то мне непонятным образом, разве можно было это допустить? Да конечно же, нет…».

Хорошо, что голосование по поправкам к Конституции РФ прошло так, как оно прошло. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил член Общественной палаты России, спортсмен-паралимпиец, член Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка Сергей Бурлаков :

По итогам голосования по поправкам к Конституции можно сказать, что оно прошло максимально открыто и демократично. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 3 июля заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на телеканале «Россия 24».

Голосование по поправкам к Конституции является отличным примером прямой демократии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 3 июля заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на телеканале «Россия 24».

Информационная работа в связи с голосованием по поправкам к Конституции была выполнена наилучшим образом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 3 июля заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на телеканале «Россия 24».

Работа над реализацией новых норм Конституции уже началась, предстоит принять как минимум 50 федеральных конституционных законов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин .

Большой процент при голосовании «за» поправки к Конституции — это доказанное в период пандемии коронавируса моральное лидерство России, ее жителей и, конечно, президента РФ Владимира Путина , заявил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда .

Подробности в материале: Глава Южной Осетии поздравил Путина с принятием поправок к Конституции РФ

Поздравление по случаю благополучного завершения голосования по поправкам к Конституции России направил президенту РФ Владимиру Путину его коллега из Южной Осетии Анатолий Бибилов . Об этом 3 июля сообщает пресс-служба главы югоосетинской республики.

Об этом: Кремль не намерен внимать зарубежной критике поправок к Конституции

«Подобные так называемые опасения мы не готовы и не будем принимать во внимание», — сказал Песков.

Российское руководство знакомо с критическими заявлениями из-за рубежа, связанными с изменением Конституции. Эта критика не будет принята во внимание, заявил 3 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

Подробности в материале: Беспрецедентная явка — Володин о голосовании по поправкам к Конституции

Результаты голосования по поправкам к Конституции превзошли все ожидания, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Об этом: В Кремле назвали задачи для глав регионов с низкой явкой на голосовании

Главы этих регионов «должны просто заниматься своей ежедневной работой», отметил он.

Перед руководством российских регионов, отличившихся низкой явкой избирателей на голосование по поправкам к Конституции РФ, не стоит каких-то особых задач. Об этом заявил 3 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .

Об этом: В Кремле не обсуждают идею об объявлении 1 июля праздником

Идея об объявлении 1 июля в России нерабочим праздничным днём не обсуждается в Кремле. Об этом сообщил 3 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

В части сравнения Москвы и регионов явка и итоги свидетельствуют не о различиях в одобрении поправок, а о расхождениях в электоральной культуре столицы и территорий. Понять (принять) это непросто, но так оно и есть…».

«Столица была как под лупой, так как здесь все оппозиционные штабы. Свидетельствую — процедура голосования была тяжелой, как по трудозатратам, так и по эпидемиологии, но в целом всё прошло на позитиве. Нарушения присутствовали, фальсификации — нет, что признали даже оппозиционные наблюдатели.

Доктор экономических наук Никита Криевский в своём телеграм-канале проанализировал ход и организацию голосования по поправкам к Конституции РФ в Москве. В частности, он пишет, что сам пытался дважды проголосовать, но не вышло:

Перемены, которые предполагают поправки к Конституции РФ, должны коснуться каждого гражданина, считает первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

Глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил всех жителей республики, которые приняли участие в голосовании по вопросам внесения изменений в конституцию РФ.

«Владимир Путин работает над этим постоянно, это — один из приоритетов его работы», — подчеркнул Песков, говоря об укреплении государства.

Процесс укрепления и совершенствования идёт, очень важным шагом стало внесение изменений в Конституцию. Двадцать лет назад государство находилось в условиях экзистенциальных угроз — внутри и снаружи, добавил он.

Российский президент Владимир Путин постоянно работает над укреплением государства, которое по историческим меркам сформировалось недавно. Об этом заявил 3 июля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , комментируя слова Путина об уязвимости России.

Общий фон в период пандемии мобилизовал нацию, объединило ее в условиях новых вызовов и это сыграло положительную роль при голосовании по Конституции, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова Олег Карпов.

Подробности в материале: Как голосование по поправкам к Конституции оценили международные эксперты?

«Федеральный закон не предусматривал присутствия международных наблюдателей на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ, но, учитывая большой интерес, Общественная палата РФ пригласила международных экспертов, это 76 человек из 33 стран мира. По итогам своей работы они провели круглый стол, где мне довелось участвовать…».

Международные эксперты, посетившие 412 избирательных участков в Москве (375 УИК), Санкт-Петербурге (19 УИК), Нижнем Новгороде (9 УИК) и Крыму (9 УИК), дали высокую оценку как организации самого голосования по поправкам к Конституции РФ, так и соблюдению санитарных норм в период пандемии. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила член Общественной палаты РФ Мария Бутина :

ЦИК РФ опубликовал на официальном сайте документ под названием «О результатах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».

Подробности в материале: Страхи и призывы к бойкоту не смогли сорвать принятие поправок — мнение

Естественные опасения людей в период пандемии коронавируса и искусственные попытки сорвать плебисцит по поправкам к Конституции призывами к бойкоту не смогли помешать провести общероссийское голосование на высоком уровне. Об этом заявил 3 июля председатель комитета по законодательству Законодательного собрания Петербурга, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Денис Четырбок .

Опубликован указ президента РФ Владимира Путина , согласно которому принятые в ходе голосования поправки вступают в силу 4 июля 2020 года.

Подробности в материале: Путин объявил о вступлении в силу поправок к Конституции России

Поправки к Конституции России вступили в силу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

Поправки к Конституции принимаются постольку, поскольку за них выступили граждане России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

В Ростовской области подвели итоги голосования по губернаторскому проекту «Народный совет», определив приоритетные направления расходования 500 млн рублей. Средства выделены из региональной казны на борьбу с последствиями пандемии, передаёт ИА REGNUM .

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение по изменениям в Конституцию РФ было принято «вместе, всей страной».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поправка в Конституцию о запрете отчуждения территорий России «касается большого количества чувствительных территорий нашей страны».

Читайте также: Путин оценил деятельность рабочей группы по поправкам к Конституции России

Рабочая группа по поправкам в Конституцию России показала высокий уровень профессионализма. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

С точки зрения гражданско-демократической парадигмы официальные результаты выборов в стране вызывают сомнения и неприятие. Процесс поправок в основной закон (фактически это уже новая Конституция, в которой изменены 46 статей) приведет к тому, что политическая система и, соответственно, практика регионального управления, будет меняться.

В связи с поправками к Конституции потребуется изменить порядка ста федеральных конституционных законов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») в ходе заседания рабочей группы с участием президента РФ Владимира Путина .

Приоритеты, заложенные в обновлённой Конституции России, должны быть в полной мере реализованы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

Рабочая группа по поправкам к Конституции подготовила уже многие из законопроектов, которые нужны для реализации изменений в Основной закон. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 3 июля заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на встрече президента России Владимира Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

Главным ориентиром для институтов власти в России должна быть социально ориентированная государственная политика. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 3 июля заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на встрече президента России Владимира Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

В России не было и нет преследований по расовому, национальному, религиозному признаку или в связи с сексуальной ориентацией граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

При обновлённой Конституции муниципалитеты должны быть включены в единую систему публичной власти, и теперь над этим нужно будет работать. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

Дальнейшая работа над выходом из тяжёлой экономической ситуации после пандемии будет идти в том же режиме, что и прежде. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.

Читайте также: Путин прокомментировал право получить статус самозанятого с 16 лет

Право быть самозанятым сегодня очень востребовано в России у граждан от 16 лет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

В обновлённой Конституции России закреплены ценности, которые делают российских граждан действительно единым народом, заявил Владимир Путин .

В России возможно выстраивать общественный контроль для того, чтобы пресекать пропаганду ценностей, которые расходятся с закреплёнными в Конституции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

Традиционный способ обучения в учебных учреждениях в принципе не может быть замещён дистанционными формами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

Об этом глава российского государства заявил 3 июля на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

В Российской Федерации никогда не было, нет и не будет никаких ограничений по расовому признаку, ориентации, национальности.

Россия испытывает дефицит в трудовых ресурсах и этот дефицит может стать серьёзным ограничением для экономического роста в стране. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

Российский народ способен принимать ответственные решения, и поэтому является гарантом стабильного развития своего государства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

В ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Фото: kremlin.ru.

Подробности в материале: На Тамбовщине принятие поправок в Конституцию отмечают флешмобами

В Тамбовской области проходят акции и флешмобы в честь завершения голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Об этом: Свердловский омбудсмен предложила Путину ввести в школах урок Конституции

В школах России нужно ввести единый урок Конституции. Об этом президенту России Владимиру Путину заявила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова во время его встречи с членами рабочей группы по изменению основного закона страны.

Главы парламентов Армении, Белоруссии и Казахстана направили поздравления председателю Госдумы Вячеславу Володину «с одобрением поправок к Конституции». Об этом заявила советник спикера Анастасия Кашеварова .

«Наша компания выступает за традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением госпожи Лаховой. Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — сказал Бениаминов.

Вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов заявил агентству РИА Новости, что цвета мороженого «Радуга», которые ранее в ходе видеосовещания с президентом РФ Владимиром Путиным глава Союза женщин России Екатерина Лахова связала с пропагандой нетрадиционных ценностей, не имеют отношения к ЛГБТ.

В ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Фото: kremlin.ru.

Подробности в материале: Вступили в силу поправки в Конституцию России

В России вступили в силу поправки в Конституцию, обновлённый текст основного закона страны опубликован 4 июля на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Вице-президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов , производящей мороженное «Радуга», на которое пожаловалась президенту России Владимиру Путину глава Союза женщин России Екатерина Лахова , что оно пропагандирует нетрадиционные ценности, отверг данные обвинения. Его комментарий на эту тему 4 июля приводит РИА Новости.

Обновленный текст Конституции России, в который внесены поправки, одобренные гражданами РФ на общероссийском голосовании 1 июля, обнародован 4 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что принятие поправок к действующей Конституции — это правильный политический шаг.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз заявил, что в советской Конституции была заложена «мина замедленного действия», которая в итоге и привела к развалу СССР.

В ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции РФ. kremlin.ru

Основной закон России изменен, сообщает L’Osservatore Romano (Ватикан). Россия переворачивает страницу: спустя немногим менее тридцати лет постсоветская Конституция, символ эпохи Бориса Ельцина, отправлена в архив.

09:18 06.07.2020

Принятие поправок к Конституции РФ потребует существенного обновления законодательных актов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб:

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Подробности в материале: Принятие поправок к Конституции приведёт к обновлению более 150 законов

10:40 06.07.2020 Конституция РФ. duma.gov.ru

10:42 06.07.2020 В Госдуме назвали провокацией заявление главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы о готовности страны к полномасштабной военной конфронтации с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля. Подробности в материале: В Госдуме назвали провокацией заявление ВМС Украины о войне за Крым

11:41 06.07.2020 Глава Калмыкии Бату Хасиков принял решение об изменении Степного уложения (конституция региона — примечание ИА REGNUM) республики. Об этом 5 июля он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По словам главы региона, принятое в 1994 году уложение не соответствует сегодняшнему дню, поэтому требует изменений. Хасиков также отметил, что указанная необходимость обусловлена и тем, что на федеральном уровне были приняты поправки в новую Конституцию страны, что требует также внесения изменений и в региональный документ. Читайте также: Глава Калмыкии предложил внести поправки в основной документ региона

12:49 06.07.2020 Наблюдательный центр в Екатеринбурге. Алексей Колчин © ИА REGNUM

12:59 06.07.2020 Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил провести широкое обсуждение изменений законодательства РФ после одобрения поправок к Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля. Подробности в материале: Неверов предложил общественное обсуждение законов по итогам плебисцита

13:06 06.07.2020 Граждане понимали, что поправки к Конституции определят их жизнь на перспективу, и потому явка была высокой, свою роль сыграла и возможность голосовать в течение нескольких дней, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ректор Московского государственного медико-стоматологического университета Олег Янушевич. Об этом: Общество становится более зрелым: об итогах голосования

13:24 06.07.2020 Депутат Госдумы Павел Крашенинников. duma.gov.ru

13:25 06.07.2020 Для приведения основных законов субъектов РФ в соответствие с Конституцией нужно создать рабочие группы с главами регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, об этом заявил сопредседатель рабочей группы по поправкам к Конституции глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»). Об этом: Крашенинников: регионы изменят свои законы по итогам плебисцита

14:36 06.07.2020 Информационная газета. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

15:18 06.07.2020 Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко прокомментировал итоги Общероссийского голосования по поправкам к Конституции. По его словам, голосование по поправкам в Петербурге в целом прошло успешно: «Серьезных нарушений на протяжении всего периода голосования зафиксировано не было». «Процентные показатели электоральной активности населения позволяют сделать вывод о высоком уровне сознательности и гражданской ответственности горожан», — добавил депутат-единоросс.

16:50 06.07.2020 Голосование по Конституции на избирательном участке в Санкт-Петербурге, 1 июля 2020 г. Дарья Драй © ИА REGNUM

16:57 06.07.2020 Дмитрий Медведев поручил фракции «Единой России» в Госдуме оперативно начать работу по подготовке и внесению изменений в законодательство, для обеспечения реализации изменений в Конституцию. Об этом было заявлено на расширенном онлайн-совещании Совета руководителей фракций «Единой России». Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» активно участвовала в разработке поправок в Конституцию. «Многие из тех поправок, которые вошли в Конституцию, были внесены именно нашей партией. Следующим важным этапом стала поддержка поправок представительными органами в регионах. Эта задача стояла главным образом перед «Единой Россией», так как почти во всех заксобраниях наша партия имеет большинство. В итоге все 85 субъектов дали свое одобрение, за что отдельно хочу поблагодарить коллег», — сказал замглавы Совета Безопасности РФ.

17:19 06.07.2020 Партия «Единая Россия» синхронизирует законотворческую деятельность по поправкам в Конституцию с обновлением идеологических и программных документов партии, в том числе предвыборную программу партии на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом заявил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на расширенном заседании Совета руководителей фракций. Он предложил привлечь к этой работе Комиссию по контролю за реализацией предвыборной программы партии на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва. Читайте также: ЕР обновит программные документы в соответствии с поправками в Конституцию

17:20 06.07.2020 Работу по изменениям в законодательство после принятия поправок в Конституцию и формированию основных положений народной программы «Единой России» нужно совместить, сказал секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак в ходе расширенного заседания Совета руководителей фракций «Единой России», прошедшего в Москве в понедельник, 6 июля. Читайте также: Положения «народной программы» ЕР будут утверждены в начале августа

17:25 06.07.2020 Протоколы об итогах голосования избирательных комиссий субъектов РФ. cikrf.ru

17:28 06.07.2020 Завершая весеннюю сессию, в ближайшие три недели Госдума намерена поработать над приоритетными законопроектами, заслушать отчет правительства РФ, а также отчет главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, работать над проектами законов в рамках поправок к Конституции парламентарии намерены в отпуске. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы. Читайте подробнее: Володин рассказал о планах работы Госдумы на июль

17:30 06.07.2020 Вячеслав Володин. Дарья Антонова © ИА REGNUM

18:27 06.07.2020 В Общественной палате обсудили опыт реализации дистанционного электронного голосования по поправкам к Конституции и то, какие в целом перспективы есть у распространения такой практики. Читайте также: В ОП РФ обсудили перспективы применения электронного голосования в России

18:28 06.07.2020 В ОП РФ обсудили перспективы применения электронного голосования в России. oprf.ru

18:40 06.07.2020 Доктор философских наук, профессор ВШЭ, член Совета по правам человека при президенте России Леонид Поляков резко раскритиковал теорию социолога Сергея Шпилькина о возможной интерпретации итогов голосования по внесению поправок в Конституции РФ. Читайте также: Интерпретация итогов голосования: модели Сергея Шпилькина нежизнеспособны

19:51 06.07.2020 Разбор бюлютеней на участке для голосования. Алексей Колчин © ИА REGNUM

00:26 07.07.2020 Председателя участковой избирательной комиссии в московском районе Раменки освободили от должности после возможного вброса бюллетеней, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Подробности в материале: В Москве уволили председателя УИК после скандала с вбросом бюллетеней

08:04 07.07.2020 Участок для голосования в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

08:28 07.07.2020 Законопроект, запрещающий российским послам иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, поддержан комиссией правительства по законопроектной деятельности. Об этом сообщает 7 июля РИА Новости со ссылкой на проект отзыва правительства. «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — указано в тексте отзыва. Отмечено также, что ограничения на наличие второго гражданства обусловлены принятием поправок к Конституции РФ. Читайте также: В правительстве РФ поддержали запрет для послов на второе гражданство

10:20 07.07.2020 Общественная палата России выявила порядка 9 тыс. недостоверных сообщений о голосовании по поправкам к Конституции. Об этом 7 июля заявил зампредседателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Читайте также: ОП выявила почти 9 тыс. фейков о голосовании по конституции России

12:11 07.07.2020 Международные наблюдатели. cikrf.ru

12:15 07.07.2020 Принятая народом Конституция РФ — это подведение итогов и новые вехи, к которым надо идти, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ» Александр Точенов. Читайте также: Эксперт назвал последствия принятия новой Конституции РФ

13:22 07.07.2020 Голосование по поправкам к Конституции РФ. Дарья Антонова © ИА REGNUM

13:49 07.07.2020 По данным ВЦИОМ, большинство жителей России (71%) удовлетворены организацией голосования по поправкам к Конституции, среди проголосовавших — 88%. Не удовлетворены 20%. Читайте также: Большинство жителей России удовлетворены голосованием по Конституции

16:12 07.07.2020 В Тюмени от должности отстранён председатель участковой избирательной комиссии №2911. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома. Читайте также: В Тюмени уволен председатель избиркома за нарушение при подсчёте голосов

16:12 07.07.2020 Разбор бюлютеней после окончания голосования. Алексей Колчин © ИА REGNUM

16:14 07.07.2020 Официальный представитель Кремля уверен, что российские избиратели, воспользовавшиеся электронной формой волеизъявления, выступят за его сохранение в дальнейшем. Читайте также: Песков поделился мнением об электронном голосовании

16:15 07.07.2020 Дмитрий Песков. Антонова Дарья © ИА REGNUM

16:16 07.07.2020 Голосование по поправкам к Конституции РФ показало осознанную поддержку гражданами предполагаемых изменений. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила ректор Российского государственного социального университета, председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, взаимодействию с профсоюзами и социально-трудовым отношениям Наталья Починок. Читайте также: Наталья Починок: законы будут работать так, как это записано в Конституции

17:35 07.07.2020 Закончившееся первого июля всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ председатель ЦИК Элла Памфилова назвала триумфальным по его итогам, а в СМИ такую оценку тут же подхватили, назвав его триумфом власти и очередной личной победой Владимира Путина. Не системная записная оппозиция, как всегда, впала в истерику, протестуя против поправок в целом и против «обнуления» ограничения права президента баллотироваться на следующих выборах на пост главы государства. Читайте также: Конституция Путина и народ

18:07 07.07.2020 С поддержкой поправок к Конституции в России начался новый исторический этап консолидации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил член Совфеда Константин Долгов. Читайте также: Долгов: законы в развитие Конституции большинства разработаем с гражданами

18:18 07.07.2020 Сегодня, когда в мире развязана борьба с памятниками, Россия и Белоруссия защищают правду о Победе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе 58-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, которая проходит 7 июля в режиме видеоконференции. Читайте подробнее: Володин: Россия и Белоруссия защищают правду о Победе

18:30 07.07.2020 В попытках необоснованной критики главы ЦИК Эллы Памфиловой представителями оппозиции есть две составляющих, и «обе очень интересные», считает генеральный директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев. Читайте также: За что оппозиция критикует Эллу Памфилову? Мнение эксперта

05:19 08.07.2020 На Чукотке более 200 волонтёров получат региональные награды за помощь в проведении голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Об этом: Власти Чукотки наградят волонтёрский корпус округа

07:27 08.07.2020 Участок для голосования по поправкам к Конституции РФ в Москве. Дарья Антонова © ИА REGNUM

09:24 08.07.2020 В Красноярске состоялось 93-е заседание «Комитета развития» — экспертного клуба, созданного на берегах Енисея в 2003 году. Юристы, политологи, философы из разных стран, представители Общественной палаты Красноярского края и краевой избирательной комиссии проанализировали итоги конституционного плебисцита в России и регионе. Читайте также: Экспертный клуб в Красноярске: конституционная реформа — ключ к будущему

10:07 08.07.2020 По итогам работы избирательных комиссий во время проведения общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ членам избиркомов в Пензенской области выплатят денежное поощрение и добавят несколько дней к отпуску за напряженную деятельность. Подробности в материале: В Пензенской области членов избирательных комиссий поощрят материально

10:08 08.07.2020 Пакет законопроектов во исполнение положений обновленной Конституции, касающихся противодействия экстремизму, разработал депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля. Подробности в материале: В Госдуме намерены ужесточить наказание за отчуждение территории и призывы

10:42 08.07.2020 Законопроект о расширении понятия «экстремизм» внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля. Читайте также: Госдума приравняет нарушение территориальной целостности РФ к экстремизму

10:44 08.07.2020 Поправки к Конституции принципиально изменили Россию, закрепили ее суверенитет и принципиальное отличие от Западной цивилизации. И об этом не будет лишним напоминать себе и миру каждый год, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. Читайте подробнее: Поправки к Конституции изменили страну: перенос Дня России логичен

11:24 08.07.2020 В рамках реализации норм Конституции будут разработаны порядка 100 законопроектов, некоторые проекты законов будут вноситься как новые. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»). Об этом: Крашенинников рассказал о законах в рамках новой Конституции

12:49 08.07.2020 Голосование на избирательном участке 2204 в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

13:01 08.07.2020 Нормы Конституции обязывают Госдуму изменить работу, скрыться за спиной у правительства РФ не получится. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом: Володин: обновленная Конституция меняет работу Госдумы

14:02 08.07.2020 «Сегодня нормы Конституции нас обязывают к другому построению работы. Поэтому давайте с вами до отчета правительства (22 июля) проанализируем в рамках профильных комитетов все такие вопросы, где что у нас залежалось, четыре, два года и более. Где-то есть актуальная повестка. И обсудим все это с председателем правительства. Мы должны выйти на другие отношения с правительством», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

14:25 08.07.2020 Было бы верно и ответственно перед поддержавшими поправки гражданами нашей страны в ходе обсуждения в Госдумепакета законопроектов для реализации поправок в Конституцию РФ прямо поставить вопрос, подпадают ли необоснованные японские требования в отношении законно принадлежащих России южно-курильских островов под процедуры «делимитации, демаркации, редемаркации», отметил в своём комментарии в среду, 8 июля, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин. Читайте также: Поправки к Конституции начинают работать

15:17 08.07.2020 Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала, что фейки о голосовании по поправкам к Конституции продолжат разоблачать. «В основном просто идет откровенная ложь. Никаких существенных, серьезных требований или фактов нарушения представить не могут. Я уже не говорю о прямых оскорблениях и переходах на личности, все это я переживу. Тем более, от кого? От «политических содержанок», политических побирушек и попрошаек. Но не когда откровенно лгут… Будем продолжать разоблачать», — цитирует РИА Новости слова Памфиловой на заседании ЦИК.

15:42 08.07.2020 «В России успешно прошло голосование по поправкам к Конституции. Это в полной мере свидетельствует, что российский народ поддерживает свое правительство и согласен с принципами существующего в РФ государственного управления», — заявил лидер КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт «Синьхуа».

16:18 08.07.2020 Помещение для голосования. Дарья Драй © ИА REGNUM

17:13 08.07.2020 Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия»). Читайте также: Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

17:17 08.07.2020 Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, как бывший президент страны, автоматически не получит место пожизненного сенатора. Читайте также: Матвиенко высказалась о пожизненном статусе сенатора для Медведева

18:47 08.07.2020 В Госдуме с поправками к Конституции видят перспективы для установления дополнительной, второй ежегодной индексации пенсий, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля. Подробности в материале: В Госдуме видят перспективы двух индексаций пенсий в год

20:00 08.07.2020 Конституция РФ. duma.gov.ru

08:35 09.07.2020 Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (ЛДПР) — это последовательное избавление от несогласованных с Центром губернаторов. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко, отметив, что в этом же ряду отставка коммуниста Сергея Левченко (Иркутская область) в конце 2019 года, а третьим в списке неугодных значится Валентин Коновалов (Хакасия). По его мнению, «Центр требует регулярной политики, а не лояльности сквозь зубы». Читайте также: Дело Фургала — знак другим: Центру не нужна «лояльность сквозь зубы»

10:33 09.07.2020 Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля. Подробности в материале: Володин предложил провести анализ международных соглашений России

10:45 09.07.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил уведомить все международные организации о том, что Конституция доминирует над ранее принятыми решениями и соглашениями, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля. Об этом: Володин предложил уведомить международные организации о роли Конституции

10:58 09.07.2020 Комитет Совета Федерации по госстроительству готов к тесному сотрудничеству с профильными комитетами Госдумы по проработке законодательства с учётом обновлённой Конституции России. В настоящее время идёт работа над первым законопроектом, который касается сохранения территориальной целостности России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании президиума Совета законодателей. Об этом: Клишас: комитеты Совфеда и Госдумы готовы вместе работать по Конституции

11:09 09.07.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил новый формат взаимодействия депутатов с избирателями, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля. Читайте подробнее: Володин предложил депутатам Госдумы отчитываться перед избирателями

12:57 09.07.2020 Законодательная норма о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму. должны быть обязательно введена Это остановит людей, действующих во вред интересам безопасности России, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ, герой России Вячеслав Бочаров. Подробности в материале: Закон остановит людей, посягающих на интересы безопасности РФ — эксперт

13:03 09.07.2020 Первый после голосования по Конституции законопроект о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий России абсолютно правильный. Это обеспечение территориальной целостности государства и пресечение попыток тех, чья деятельность может привести к территориальным потерям. Поэтому это абсолютно разумный законодательный акт, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко. Читайте также: Пресечёт призывы к деинтеграции: приравнивание отчуждения к экстремизму

13:28 09.07.2020 Законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма внесли в Госдуму депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля. Читайте подробнее: Законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма внесен в ГД

14:10 09.07.2020 Президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой по итогам голосования по поправкам к Конституции. Президент заявил, что голосование было организованно безопасно, современно и с минимальным количеством нарушений.

14:12 09.07.2020 Владимир Путин отметил, что за прошедшие после голосования дни в стране не отмечено никаких вспышек коронавирусной инфекции, наоборот, идет снижение заболеваемости. Это говорит о безопасности прошедшего голосования.

14:14 09.07.2020 В ближайшее время Московская городская дума займётся изменение городского законодательства, чтобы привести его в соответствие с принятыми поправками в Конституцию РФ. Об этом 9 июля журналистам сообщил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников. По его словам, изменения придётся вносить в сотни региональных законов. Причём не только в Москве, но и по всей России в целом. Шапошников отметил, что в первую очередь актуализации потребуют региональные законы, которые касаются занятости, медицинской помощи, молодежной политики и местного самоуправления. Читайте подробнее: Московские законы приведут в соответствие с поправками к Конституции

14:16 09.07.2020 «В этом году ситуация была особенная, и я внимательно смотрел за тем, как организована была работа, и она была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в Конституцию, и в высшей степени демократически всё было организовано. С минимальным количеством нарушений», — сказал президент Владимир Путин.

14:20 09.07.2020 «С точки зрения безопасности всё было сделано просто идеально. Ни со стороны избиркомов не было никаких проявлений, связанных с эпидемией, и после 1 июля специалисты, доктора отмечают, что никаких вспышек у нас нет, ни роста заболеваемости, а наоборот, продолжается дальнейшее снижение», — сказал Владимир Путин.

14:58 09.07.2020 Голосование по поправкам к российской Конституции прошло на технологическом и эпидемиологическом уровне идеально. Об этом 9 июля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой. Читайте также: Путин назвал идеальной безопасность на голосовании по Конституции

15:31 09.07.2020 В ходе совещания с главой ЦИК Эллой Памфиловой Владимир Путин пообещал «быть на связи», если вдруг возникнут какие-то вопросы или сложности в подготовке к выборам. В свою очередь, Элла Памфилова отметила, что ЦИК справляется, «и у него очень хорошие отношения и с правительством, со всеми ведомствами, с Роспотребнадзором».

16:29 09.07.2020 Позиция о целостности границ России и суверенитете державы для меня принципиальная, должна быть норма о запрете торговать родной землицей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июля заявил член Совфеда Франц Клинцевич. Подробности в материале: Клинцевич: «Должна быть норма о запрете торговать родной землицей»

17:26 09.07.2020 Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России фиксирует активизацию работы по распространению фейков как по борьбе с коронавирусной инфекцией, так по голосованию по поправкам к Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля. Читайте подробнее: В ГД обсуждают штрафы для физлиц за политдеятельность за рубежные деньги

17:44 09.07.2020 МИД России изучил обращение вице-спикер Госдумы Петра Толстого («Единая Россия») в связи с заявлениями представителей дипмиссий Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США, а также в связи с появлением флагов ЛГБТ-сообщества на зданиях посольств США и Великобритании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, об этом сообщил представитель МИД Илья Тимохов в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Об этом: МИД отреагировал на обращение Толстого о флагах ЛГБТ и заявлениям дипмиссий

18:39 09.07.2020 Символичным назвал член Совфеда Константин Долгов внесение в Госдуму первым законопроекта, который приравнивает призывы к отчуждению территорий России к экстремистской деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля. Читайте подробнее: Долгов: внесение в Госдуму законопроекта о целостности России символично

19:12 09.07.2020 Роскомнадзор передал МВД материалы для привлечения иностранных СМИ — иностранных агентов к ответственности за распространение фейков о голосовании по поправкам к Конституции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ. Подробности в материале: Роскомнадзор передал МВД материалы для наказания СМИ-иноагентов за фейки

22:53 09.07.2020 Заседание Президиума Совета законодателей РФ на тему «Актуальные вопросы совершенствования законодательства в связи с принятием поправок к Конституции». council.gov.ru

09:57 10.07.2020 Законопроект, направленный на защиту семьи, во исполнение нормы Конституции внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля. Об этом: В России ограничат внесудебный порядок изъятия детей из семьи

10:56 10.07.2020 Вопросы изъятия детей из семьи должны решаться в судебном порядке, а не в административном. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля, об этом заявил один из авторов законопроекта, ограничивающего внесудебное изъятие детей из семьи, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»). Читайте также: Крашенинников: законопроект минимизирует вмешательство государства в семью

12:58 10.07.2020 Законопроект, который вносят сейчас в Госдуму, является закономерным и логичным шагом после внесения поправок в Конституцию по семье и детству. Это реакция общества на те злоупотребления, которые мы все наблюдали в вопросах изъятия детей из семьи, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Комиссии Общественной палаты по вопросам благотворительности и социальной работе, лауреат Государственной премии РФ, протоиерей Александр Ткаченко. Читайте подробнее: Изъятие ребенка — крайняя мера: переформатирование органов опеки назрело

13:53 10.07.2020 Принятие законопроекта позволит минимизировать вмешательство государства в семейную сферу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июля заявила зампред комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова («Единая Россия»). Об этом: Тутова: изменение порядка изъятия защитит семью

14:29 10.07.2020 Возможность отмены «дня тишины» перед выборами не обсуждается российским руководством. Об этом заявил 10 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Перед голосованием по поправкам «дня тишины» не было, так как оно не носило характер конкурентного. Если же говорить о едином дне голосования, то там конкуренты есть, пояснил он. Читайте также: В Кремле опровергли обсуждение отмены предвыборного «дня тишины»

14:43 10.07.2020 Один из собственников котельных в микрорайоне Чкаловский и в поселке Молодежный города Переславля-Залесского в Ярославской области написал жалобу в ЦИК на имя Эллы Памфиловой с требованием отменить результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ в двух районах города. Причиной этого называется незаконная подача газа на котельные Чкаловского и Молодежного накануне голосования. По мнению заявителя подача газа была сделана исключительно для повышения явки и результатов голосования. Читайте также: В Переславле требуют отменить результаты голосования из-за отключения газа

14:43 10.07.2020 В Южно-Курильске установили памятный знак в честь поправки к Конституции РФ о нерушимости границ. © Пресс-служба правительства Сахалинской области

14:44 10.07.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект о судебном порядке изъятия детей из семьи в профильный комитет по госстроительству. Законопроекты, направленные на реализацию новых норм Конституции — приоритет в работе Государственной думы, подчеркнул Володин. Читайте также: Володин направил законопроект о защите детей в профильный комитет Госдумы

14:45 10.07.2020 Вячеслав Володин на участке для голосования. duma.gov.ru

17:05 10.07.2020 Общественники давно ждали инициативу об ограничении внесудебного порядка отобрания детей из семьи. Уровень защищенности и ребенка, и родителей станет гораздо выше, заявила корреспонденту ИА REGNUM секретарь Общественной палаты Российской Федерации Лидия Михеева. Читайте также: Большое достижение правопорядка: новый законопроект о защите семьи

17:08 10.07.2020 Полностью поддерживаю новый законопроект, направленный в Госдуму, в котором предлагается жестко ограничить внесудебный порядок изъятия ребенка из семьи, только в случае явной угрозы жизни заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко. Читайте также: Цель законопроекта — сохранить семью и жизнь ребенка: эксперт

17:08 10.07.2020 Андрей Клишас на заседании Президиума Совета законодателей РФ на тему «Актуальные вопросы совершенствования законодательства в связи с принятием поправок к Конституции». council.gov.ru

17:43 10.07.2020 Семья. Дарья Антонова © ИА REGNUM

18:56 10.07.2020 Принятие закона сведет на нет злоупотребления в вопросе изъятия детей из семьи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июля заявила член комитета Госдумы по вопросам семьи Анна Кувычко («Единая Россия»). Читайте также: Кувычко: принятие закона о судебном изъятии детей исключит злоупотребления

20:05 10.07.2020 Заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ. Василий Пискарев. duma.gov.ru

22:22 10.07.2020 Конституция. (сс) mos.ru. Юлия Иванко

06:31 11.07.2020 Общественное мнение Японии стало более настороженным в связи с принятием поправки в Конституцию РФ о недопустимости действий по отчуждению территории России, заявил 10 июля бывший профессор токийского Университета Софии Тосихико Уэно. Об этом: Эксперт: Японию насторожили поправки в Конституцию РФ из-за Курил

07:35 13.07.2020 Комиссия ГД обнародовала факты зарубежного вмешательства в ход голосования по поправкам в Конституцию РФ.duma.gov.ru

10:04 13.07.2020 Правительство Забайкальского края подвело итоги опроса населения по улучшению качества жизни в регионе. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, он проводился во время всенародного голосования, где решалась судьба поправок к Конституции РФ. Подробности в материале: Забайкальцы решили потратить «народный бюджет» на дороги

10:37 13.07.2020 Комиссия ГД обнародовала факты зарубежного вмешательства в ход голосования по поправкам к Конституции РФ.duma.gov.ru

12:10 13.07.2020 Законопроект, ограничивающий внесудебное изъятие детей из семьи, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала председатель московской коллегии адвокатов Виктории Данильченко — специалист по семейному праву Виктория Данильченко: «Это предложение невозможно не поддержать. Сохранение семьи как ячейки общества крайне важно для государства. У нас ведь как нередко происходит — приходят органы и попечительства, смотрят, что в холодильнике скудный набор продуктов, в доме неидеальная чистота, да и ремонт давно пора обновить. И забирают детей. Исправитесь — отдадим. А то, что это психологическая травма для каждого члена семьи, и в первую очередь для детей, никого не волнует. Поэтому, прежде чем изъять детей, необходимо решение суда, который примет во внимание все обстоятельства жизни конкретной семьи и даст объективную оценку, стоит ли их забирать или есть шанс все исправить без радикальных мер…». Читайте также: «Невозможно не поддержать»: об ограничении внесудебного изъятия детей

13:08 13.07.2020 В законопроекте об ограничении внесудебного порядка изъятия детей из семьи нужно как можно более чётко прописать все детали, указав, что именно может действительно являться «угрозой жизни и здоровью», отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 13 июля, председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая. Законопроект, согласно которому во исполнение нормы Конституции предполагается ограничить внесудебный порядокизъятиядетей из семьи, внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников исенаторАндрей Клишас.

14:42 13.07.2020 Конституция РФ. Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

16:46 13.07.2020 Конституция РФ. Егор Дикарев © ИА Красная Весна

17:34 13.07.2020 Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе, на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму. Об этом: Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму

18:42 13.07.2020 Участок для голосования. Дарья Антонова © ИА REGNUM

07:33 14.07.2020 Сегодня, 14 июля, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, направленный на реализацию поправок к Конституции. Речь идёт о норме, запрещающей не только отчуждение земли, но и призывы к этому. Читайте также: Госдума обсудит наказание за отчуждение территории РФ

09:55 14.07.2020 Голосование по поправкам к российской Конституции подтвердило высокий уровень доверия населения России к власти. Что пытаются противопоставить этому доверию оппозиционеры разного уровня, рассказывает автор ИА REGNUMГригорий Ванин. Читайте также: Оппозиция тщится обернуть популярность Путина против него

10:19 14.07.2020 Член Центрального правления ВСООВДВ «Союз десантников России», председатель правления межрегиональной общественной организации ветеранов войн и военных конфликтов «Баграм-345» Владимир Ерсак в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM рассказал о вносимых в Госдуму пакетных законопроектах, направленных на обеспечение поправки к Конституции РФ, запрещающей отчуждение территории РФ. По его словам, после того, как будет изменено законодательство, отпадёт вопрос ответов на территориальные притязания Японии: «Чтобы конституционные нормы действовали, нужны, соответственно, изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Коли мы приняли решение о том, что всевозможные разговоры, а тем более действия по отторжению территорий, ни в коем случае не должны происходить, то такого рода нарушения приравняли к экстремизму и теперь эти нормы будут вносить в законодательство, чтобы они вступили в действие…». Об этом: Воля народа: отчуждение территорий РФ приравняют к экстремизму

11:17 14.07.2020 Пакет законопроектов, вводящих ответственность за действия и призывы к отчуждению территории РФ, Госдума может принять до конца июля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»). Подробности в материале: Госдума в июле примет законы о наказании за отчуждение территории России

12:15 14.07.2020 Не случайно законодательное регулирование поправок в Конституцию началось именно с законопроекта, который приравнивает к экстремизму нарушение территориальной целостности России и призывы к этому. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя всероссийской общественной организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин («Единая Россия»). Подробности в материале: Саблин: Госдума обеспечивает законодательную защиту целостности страны

13:28 14.07.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил политиков из Украины об уголовной ответственности за призывы к отчуждению территории Российской Федерации, Крыма, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля. Подробности в материале: Володин предупредил украинских политиков о наказании за призывы о Крыме

13:41 14.07.2020 В России подготовлены первые из сотен законопроектов, которые подлежат изменению после одобрения поправок к Конституции РФ. Речь идёт о запрете отчуждения российских территорий и наказании за правонарушение. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUMответственный секретарь Поискового движения России, председатель комиссии ОПРФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, сопредседатель ОНФ Елена Цунаева, закон, действующий в настоящий момент, приравнивает к экстремистской деятельности сам факт нарушения целостности Российской Федерации: «Задача законопроекта, над которым идет работа сейчас — привести формулировки в соответствии с поправкой в Конституции, принятой решением граждан 1 июля. Напомню, она звучит так «Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». То есть теперь речь не только о действиях, но и о публичных призывах…». Подробности в материале: Цунаева: в России будут наказывать даже за призывы к отчуждению территорий

13:49 14.07.2020 Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий понятие экстремистской деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля. Инициатива направлена на реализацию новых положений Конституции. Подробности в материале: В России отчуждение территории будет считаться экстремизмом

13:51 14.07.2020 Любые попытки отнять наши территории и публичные призывы к их отчуждению будут расцениваться как экстремистские действия и повлекут соответствующее наказание. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»). Об этом: Толстой: Госдума закрывает вопрос о Крыме, Курилах, Калининграде и Карелии

14:16 14.07.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коммунистов покаяться за передачу Крыма Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля. Читайте также: Володин призвал коммунистов покаяться за подаренный Украине Крым

16:28 14.07.2020 Ответственность за призывы к отчуждению территорий России положит конец провокационным заявлениям о возвращении Крымского полуострова в состав Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявил первый заместитель секретаря Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Дмитрий Белик. Об этом: Белик: «Больно слышать призывы российского политикума вернуть Крым Украине»

17:53 14.07.2020 В Госдуме призвали ко второму чтению доработать законопроект, уточняющий понятие «экстремистской деятельности», передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля. Подробности в материале: В Госдуме приграничные лазейки с Норвегией, Японией, Латвией и Казахстаном

18:48 14.07.2020 Законопроект, запрещающий браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол, внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Еленой Мизулиной, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля. Читайте подробнее: Законопроект о запрете однополых браков внесен в Госдуму

19:41 14.07.2020 Государственная дума. duma.gov.ru

09:15 15.07.2020 В Южно-Курильске установили памятный знак в честь поправки к Конституции РФ о нерушимости границ. © Пресс-служба правительства Сахалинской области.

11:32 15.07.2020 КПРФ намерена голосовать против поправок, допускающих проведение голосования на выборах в течение до трех дней, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля. Подробности в материале: КПРФ выступает против трехдневного голосования на выборах

11:56 15.07.2020 Законопроект, меняющий условия привлечения к уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля. Подробности в материале: Законопроекты о санкциях за отчуждение территории РФ внесены в Госдуму

12:02 15.07.2020 Законопроекты, предусматривающие ответственность за действия, направленные на отчуждение территории РФ, и за призывы к таким действиям, позволят обеспечить развитие норм Конституции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом заявил один из авторов депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»). Подробности в материале: Крашенинников: наказание за призывы к отчуждению территории соразмерное

12:14 15.07.2020 Законопроект о молодежной политике разработали в Совфеде, предлагает увеличить на пять лет возраст лиц, которые считаются молодежью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом сообщил член Совфеда Александр Варфоломеев на заседании подкомитета по делам молодежи при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Читайте также: В России молодежью будут считаться лица от 14 до 35 лет

12:38 15.07.2020 Закон о запрете отчуждения земель РФ должен быть «железобетонным»…а не «гуттаперчевым». Читайте также: Закон о запрете отчуждения земель РФ должен быть «железобетонным»…

12:38 15.07.2020 Павел Крашенинников. duma.gov.ru

12:43 15.07.2020 ЛДПР не поддерживает законопроект о трехдневном голосовании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Подробности в материале: Жириновский видит риски в трехдневных выборах и рад однодневным в 2020 г

13:20 15.07.2020 Вячеслав Володин. duma.gov.ru

13:38 15.07.2020 Запрет на браки и усыновление детей для лиц, сменивших пол, который предлагается внести в законодательство, не стал комментировать пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил 15 июля журналистам. Он отметил, что нужна некая формализация нового положения Конституции РФ, которое касается однополых браков. Поправка внесена в основной закон, за неё проголосовали, она начала действовать, потому «так или иначе её надо формализовать». Подробности в материале: Песков не стал комментировать идею о запрете брака для сменивших пол

14:01 15.07.2020 Ольга Алимова и Николай Коломейцев на заседании Госдумы 14 июля. duma.gov.ru

15:38 15.07.2020 Госдума в первом чтении приняла законопроект об утверждении алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской Федерации. Порядок утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской Федерации определяется правительством РФ. Основанием для утверждения алфавитов и правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской Федерации является экспертная оценка Российской академии наук (РАН).

18:00 15.07.2020 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил категорически против практики трехдневного голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля. «КПРФ против превращения выборов в цирк-шапито! Ход голосования должен жестко контролироваться политическими партиями и общественными активистами. Многодневное голосование делает затруднительным, а то и невозможным контроль за чистотой и прозрачностью выборного процесса», — заявил Зюганов.

20:01 15.07.2020 Законопроект, который направлен на увеличение объема информации об объектах культурного наследия, внесли в Госдуму депутаты комитета нижней палаты парламента по культуре, среди которых Елена Драпеко («Справедливая Россия»), Александр Шолохов («Единая Россия»), Сергей Шаргунов (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

20:49 15.07.2020 Елена Мизулина [Петр Данилов © ИА Красная Весна]

07:33 16.07.2020 Российская Арктика показала в большинстве регионов низкие итоги голосования по поправкам к Конституции. В причинах, которые заставляли людей отдавать свои голоса против поправок, есть и нечто общее для арктических регионов, и специфические различия. Каковы общие причины и в чем особенности голосования, обсудил с автором ИА REGNUMВладимиром Станулевичем генеральный директор ВЦИОМВалерий Федоров. Читайте также: Почему в арктическом регионе России голосовали против поправок?

07:46 16.07.2020 Примерно четверть миллиарда долларов дополнительных средств потратили США на вмешательство в дела России в 2018—2019 годах, заявил 15 июля глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов на пленарном заседании верхней палаты парламента. Читайте также: Российский сенатор назвал сумму, затраченную на вмешательство в дела России

08:02 16.07.2020 Законопроект, запрещающий браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол, полностью поддерживает председатель московской Коллегии адвокатов Виктории Данильченко — специалист по семейному праву Виктория Данильченко. В интервью корреспонденту ИА REGNUM она, в частности, отметила нюансы, которые нужно учесть при доработке законопроекта: «В свете принятых поправок в Конституцию о семейных ценностях, это предложение — логичное продолжение курса неприятия государством однополых союзов. Но стоит предусмотреть и другие ситуации. Например, когда родители меняют пол уже после рождения в браке мужчины и женщины. В моей практике был случай, когда отец двоих детей, которым было 4 года и 7 лет, вдруг решил поменять пол. Делал он это очень демонстративно, можно сказать, вызывающе. Он приходил в короткой юбке, с кудрями и ломающимся голосом в дом к своим малолетним детям. Естественно, сын начал очень переживать и спрашивать, что происходит с папой, почему он так выглядит. При этом дети ходили в школу и детский сад, где им пришлось столкнуться с издевками окружающих. Все это очень сильно влияло на психологическое состояние детей…» Об этом: «С кудрями и ломающимся голосом»: когда родители меняют пол после брака

09:23 16.07.2020 Встреча с Председателем ЦИК Эллой Памфиловой (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

10:58 16.07.2020 В Московской городской думе создана рабочая группа по изменению столичного законодательства в соответствии с принятыми поправками к Конституции РФ. Соответствующее решение 15 июля было принято на заседании законодательного собрания столицы. Читайте также: В Мосгордуме создали рабочую группу по реализации поправок к Конституции

12:10 16.07.2020 В состав рабочей группы по изменению столичного законодательства в соответствии с принятыми поправками к Конституции РФ будут включены председатель Мосгордумы, главы фракций и депутатских объединений, представитель Москвы в Совете Федерации. Группа должна будет проработать вопрос приведения регионального законодательства в соответствие с принятыми поправками.

12:43 16.07.2020 Деятельность правительства должна быть направлена на улучшение жизни людей, заявил 16 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России. По его словам, этим приоритетом в правительстве руководствуются при решении различных задач — от борьбы с распространением коронавируса до противодействия экономическим вызовам. «Будем решать эту задачу, опираясь на обновлённую редакцию Конституции, которую поддержали наши граждане. Мы учтём новые ориентиры при корректировке ключевых параметров национальных проектов», — сказал он. Об этом: Мишустин: правительство будет опираться на новую редакцию Конституции

14:06 16.07.2020 Государственная дума. Дарья Антонова © ИА REGNUM

18:17 16.07.2020 Решения по федеральному бюджету России должны соответствовать тем принципам, которые зафиксированы в обновлённой Конституции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 июля заявил президент Владимир Путин на совещании по бюджету на 2021 — 2023 годы. Об этом: Бюджет России должен соответствовать духу и букве новой Конституции — Путин

20:50 16.07.2020 Президент РФ Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

04:42 17.07.2020 Глава Якутии Айсен Николаев для формирования предложений по внесению изменений в законодательство республики в связи с принятием поправок к Конституции РФ создал рабочую группу. Подробности в материале: В Якутии создали рабочую группу по изменению законодательства республики

10:48 17.07.2020 Сам по себе факт «многодневности» выборов не делает процесс выборов менее демократичным. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя поправки, допускающие проведение голосования на парламентских выборах в течение трех дней, он также отметил: «Совершенно очевидно, что увеличение общего времени возможности волеизъявления увеличит и явку избирателей, а стало быть, и легитимность самих выборов. Одновременно «многодневность» предполагает значительный рост расходов на выборы и колоссально увеличивает нагрузку на членов избирательных комиссий. Также озвучиваются не такие уж безосновательные претензии относительно ухудшения общественного контроля за ходом выборов. И это, пожалуй, является основным камнем преткновения…». Читайте подробнее: А как же престиж? Об инициативе с многодневными выборами

11:19 17.07.2020 Геннадий Зюганов. duma.gov.ru

13:47 17.07.2020 Алтайский спикер Александр Романенко выступил сегодня, 17 июля, на заседании Совета законодателей РФ, заявив о том, что регион ожидает скорейшего закрепления в законодательстве понятия «сельский туризм», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Также, по мнению главы регионального парламента, требуется как можно скорее легализовать деятельность гидов и представителей экскурсионных услуг, на которых государство 30 лет не обращало внимания. Подробности в материале: На Алтае ждут послаблений для приграничного туризма

14:38 17.07.2020 Поправки к Конституции РФ. Дарья Драй © ИА REGNUM

16:24 17.07.2020 Изменения в более чем 40 законов Республики Крым планируется подготовить в связи с внесением поправок в Конституцию России. Для работы в рамках рабочей группы по совершенствованию законодательства Республики Крым в связи с принятием поправок к Конституции Российской Федерации создано десять специализированных подгрупп, сообщили в пресс-службе Госсовета Крыма по итогам организационного заседания рабочей группы. Читайте также: Изменения в Конституцию затронут 40 законов Республики Крым

18:41 17.07.2020 Владимир Жириновский в Госдуме. duma.gov.ru

11:47 20.07.2020 Конституция РФ. Константин Чепрасов © ИА Красная Весна

14:50 20.07.2020 Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников возглавит рабочую группу, которая будет готовить изменения в законы в связи с принятыми поправками к Конституции, сообщил пресс-центр МГД. Ожидается, что уточнения потребуется внести в более чем сто законов.

18:32 20.07.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отчет правительства РФ новым этапом развития парламентаризма, этапом реализации норм Конституции. Об этом: Володин рассказал о смене формата отчета правительства РФ

07:35 21.07.2020 Павел Крашенинников и Андрей Клишас. cikrf.ru

08:44 21.07.2020 Алексей Шапошников. Дарья Антонова © ИА REGNUM Председатель Мосгордумы возглавит рабочую группу, которая будет готовить изменения в законы в связи с принятыми поправками к Конституции.

09:56 21.07.2020 Кладбище домашних животных, возможно, появится в Барнауле. Как сообщает официальный сайт алтайских единороссов, вопросы цивилизованного захоронения домашних животных обсуждались 20 июля в ходе совещания членов регионального политсовета «Единой России», депутатов Алтайского краевого заксобрания Дмитрия Аганова и Сергея Писарева с представителями администрации Барнаула и общественности. «Это совещание стало первым в серии обсуждений необходимости изменения региональных законов и муниципальных нормативных актов, которая возникла после вступления в силу поправок в Конституцию РФ. Так, одна из этих поправок касается формирования в обществе ответственного отношения к животным», — пояснили единороссы. Читайте подробнее: Поправки к Конституции актуализировали тему кладбищ для животных на Алтае

11:27 21.07.2020 Законопроект об индексации пенсий внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов. Об этом: Законопроект об индексации всех пенсий в России внесен в Госдуму

11:52 21.07.2020 Михаил Мишустин на заседании правительства 16 июля. government.ru

12:08 21.07.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский намерен обратиться в Минюст с требование закрыть партии, не признающие Крым российской территорией, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля. Подробности в материале: Жириновский потребует от Минюста закрыть партии, не признающие Крым

12:56 21.07.2020 Сергей Миронов. duma.gov.ru

14:28 21.07.2020 Конституция РФ. Иван Лазебный © ИА Красная Весна

14:34 21.07.2020 Госдума во втором чтении приняла законопроект, расширяющий понятие «экстремистская деятельность», передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля. Читайте также: Отчуждение территории РФ приравнивается к экстремизму

15:17 21.07.2020 Кот. Дарья Драй © ИА REGNUM

07:09 22.07.2020 Сегодня, 22 июля, в Госдуме состоится отчёт правительства РФ. Отчёт о деятельности правительства РФ представит премьер-министр Михаил Мишустин, в заседании примут участие министры. Отчёт правительства — это новый этап развития парламентаризма, новый этап реализации норм Конституции, отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Читайте также: В Госдуме состоится отчет Мишустина о работе правительства РФ

07:36 22.07.2020 В связи с одобрением поправок к Конституции России власти Забайкальского края обнародовали свои предложения об изменении в федеральное законодательство. Как сообщает сегодня, 22 июля, пресс-служба забайкальского губернатора, все они направлены на повышение уровня жизни в регионе и решение проблем региона. В частности, поправка, затрагивающая вопросы материнства и детства, улучшит и ускорит решение многих вопросов. Среди них проблемы предоставления образования, воспитания, предоставления жилья для детей-сирот и другие, отметила вице-премьер правительства Забайкальского края Аягма Ванчикова. По её словам, наиболее важно сейчас укрепить институт детства. Об этом: Обнародованы предложения Забайкалья об изменении законов

09:03 22.07.2020 Пожить подольше — это, конечно, хорошо. И чтобы младенческая смертность снижалась — это тоже правильная задача. Но этим вопрос о жизни в России далеко не исчерпывается. Как жить в последние свои годы — после семидесяти? В какую жизнь рождаются младенцы? Вот наши вопросы к власти. И наш спрос с неё, пишет обозревательИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя поручение российского президента Владимира Путина повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет в рамках подписанного указа «О национальных целях развития России на период до 2030 года»: «Я живу в провинции и знаю пожилых людей, которые уже не хотят продолжать свою сегодняшнюю жизнь — жизнь на пенсию в 10—12 тысяч рублей. И детей обременять собой не хотят, потому что знают, что при всём желании дети мало чем могут им помочь: они день и ночь работают, чтобы прокормить, одеть и обуть своих детей, устроить их в жизни… Как это сделать на их зарплату в 20—30 тысяч? Поэтому ожидания по поводу «продолженной» ещё на несколько лет жизни у многих граждан России пессимистические…» Читайте подробнее: Наш спрос с власти не продолжительность, а качество жизни большинства

10:17 22.07.2020 Заседание Госдумы. duma.gov.ru

11:42 22.07.2020 Директор Ассоциации организаций и граждан по гуманному отношению к животным «Благополучие животных» Мария Лежнева отметила, в последнее время уделяется всё больше внимания историям жесткого обращения с животными. В том числе в Конституции РФ теперь есть поправка с формулировкой «Об ответственном обращении с животными». «Мы очень надеемся, что это повлечёт за собой изменения в общественной жизни нашей страны, потому что «ответственное обращение с животными» — это про гражданскую ответственность, здоровое общество в целом. Очень важно, чтобы подобные случаи жесткого обращения с животными наказывались сейчас и пресекались в дальнейшем», — подчеркнула зоозащитник. Читайте также: Бюро расследований ОНФ не даст уйти от ответственности водителю-живодеру

11:49 22.07.2020 Законопроект о молодежной политике в России внесли в Госдуму члены Совфеда и депутаты, среди которых Галина Карелова и Дмитрий Вяткин, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. Инициатива разработана в целях развития положений Конституции РФ. Об этом: Законопроект о молодежной политике в РФ внесен в Госдуму

13:08 22.07.2020 Мария Лежнева. companion. moscow

14:13 22.07.2020 С учётом нынешних рисков по коронавирусу вопрос безопасности принимающих участие в голосовании получил особую актуальность, отметил член комитета Госдумы по регламенту и контролю Дмитрий Ламейкин («Единая Россия»). Он напомнил, что на участках в ходе голосования по поправкам к Конституции система была построена эффективно, не было столпотворений. Читайте также: Ламейкин: трехдневное голосование расширит возможности избирателей

14:27 22.07.2020 В наблюдении за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции приняли участие более 526 тысяч наблюдателей — представители политических партий, общественных организаций, в том числе региональных, что стало одним из наиболее масштабных проектов всего гражданского общества России, считает председатель Координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. Об этом: В РФ удалось создать независимую систему наблюдения за выборами — эксперт

14:33 22.07.2020 Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому отчуждение территории РФ будет считаться экстремизмом, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. Подробности в материале: В России отчуждение территории признается экстремизмом

15:33 22.07.2020 Закон, приравнивающий отчуждение территории РФ к экстремизму, является частью комплексного подхода. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»). Читайте подробнее: Госдума обеспечит комплексный подход к борьбе с экстремизмом

16:12 22.07.2020 Госдума в третьем чтении приняла закон о цифровых финансовых активах, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. С 1 января 2021 года легализуются сделки с криптовалютой, но биткоины и прочие криптовалюты будут запрещены как средство платежа.

16:46 22.07.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил эффективность отечественной системы здравоохранения в период пандемии и поблагодарил медиков, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. Читайте также: Володин отметил эффективность российской системы здравоохранения

16:51 22.07.2020 Принятые поправки к Конституции — это основа для дальнейшего развития России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Читайте также: Володин: поправки к Конституции повысили роль парламента

18:53 22.07.2020 Отчет Михаила Мишустина в Госдуме. duma.gov.ru

19:48 22.07.2020 Чувашию посетил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он обсудил вопросы социально-экономического развития республики в условиях пандемии, подготовку к Единому дню голосования и напомнил об итогах голосования по поправкам к Конституции РФ. Читайте подробнее: Приволжский полпред обсудил в Чувашии подготовку к выборам и экономику

22:54 22.07.2020 Одноразовые ручки и СИЗ на избирательном участке. Дарья Драй © ИА REGNUM

06:38 23.07.2020 Дальневосточный макрорегион обязательно должен отражаться в государственной политике Российской Федерации, в том числе законотворческой. Необходимо консолидировать усилия по внесению проектов федеральных законов и поправок к проектам федеральных законов в социальной сфере, здравоохранении, науке и культуре, а также в развитии устойчивого предпринимательства. Об этом заявил председатель Государственного собрания Якутии Пётр Гоголев, выступая на внеочередном общем собрании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Об этом: Дальний Восток должен отражаться в госполитике РФ: Госсобрание Якутии