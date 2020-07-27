Новая Конституция и новые законы в России – трансляция
За внесение изменений в Конституцию РФ проголосовали 82,24% (1 млн 187 тыс. 697 человек) избирателей Саратовской области. Против поправок в основной закон страны высказались 16,96% (244 тыс. 989 человек) избирателей.
Об этом: В Саратовской области за поправки проголосовали более 82% избирателей
Жители Тверской области поддержали внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. Предварительные итоги голосования на утро 2 июля внесены в систему ГАС «Выборы».
Об этом: Более 70% жителей Тверской области проголосовали за поправки к Конституции
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поблагодарил жителей за участие в голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает официальный сайт региона. В обращении главы, в частности сказано:
Подробности в материале: Глава Забайкалья: «Спасибо тем, кто пришёл и проголосовал»
Дагестан вошел в число трех субъектов РФ, в которых «за»!изменения в Конституции РФ проголосовали более 90% избирателей. В республике поправки поддержали 90,27% участников голосования, против выступили 9,12% избирателей, следует из предварительных данных ЦИК.
Об этом: ЦИК: в Дагестане поправки к Конституции поддержали более 90% избирателей
США помогли президенту России Владимиру Путину получить возможность избираться на новый срок, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров, в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»
«Что, мне кажется, ему помогло, как ни странно — это события в Соединенных Штатах… Вот это, мне кажется, сыграло. Потому что, во-первых, разрушился образ Соединенных Штатов как некоего образца политической системы… Если там есть ограничение сроков, значит, это идеал… Во-вторых, на этом фоне предстал как олицетворение стабильности и порядка», — заявил Шахназаров.
Читайте далее: Негры в США помогли Путину в голосовании по поправкам — Шахназаров
На Ямале явка на голосование по поправкам к Конституции РФ составила 80,76%. Об этом сообщил на брифинге 2 июля председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт.
Поправки к Конституции России одобрили 89,16% от общего числа проголосовавших ямальцев или 265 237 человек, высказались против — 10, 29% или 30 605 человек.
В труднодоступных районах автономного округа явка на общероссийское голосование составила 100%.
Читайте также: На Ямале подвели итоги голосования по поправкам к Конституции
В городе Бердске Новосибирской области подвели итоги голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. По данным территориальной избирательной комиссии, в всего в голосовании приняли участие 34 740 бердчан или 41,1%.
«За внесённые поправки в главный документ страны проголосовали 23 688 или 68,19% жителей города. Против — 10 701 или 30,81%», — уточняет ТИК Бердска.
Подробности в материале: Поправки к Конституции РФ поддержали 68,19% избирателей Бердска
Челябинская область по сравнению со многими другими регионами выглядит очень достойно и по достигнутому показателю явки, и по качеству проведения информационной кампании, и по общему уровню организации голосования. Об этом написал в соцсетях политолог Александр Мельников.
Об этом: Стресс-тест сдан успешно — политолог о голосовании по поправкам
Результаты голосования по внесению поправок в Конституции РФ подтверждают существование консервативного большинства, которое лояльно власти, считает новосибирский политолог Сергей Бирюков.
Подробности в материале: Политолог пояснил, что подтверждают результаты голосования по поправкам
В Забайкальском крае на голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации серьезных нарушений не было зафиксировано. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова председателя общественной палаты региона Натальи Дроботушенко:
«Голосование состоялась, и оно легитимно, что подтверждают наши общественные наблюдатели. Мы не видим большого отличия от обычного дня голосования. У нас очень низкий процент реальных обращений, очень низкий процент, практически стремящийся к нулю, реальных историй, которые не имеют системности».
Вместе с тем она подчеркивает, что впервые пришлось столкнуться с большим объемом фейковой информации.
Подробности в материале: В Забайкалье столкнулись с большим объёмом фейковой информации
В Калужской области 338 тыс.748 избирателей или 70,17% проголосовали за одобрение изменений в Конституцию Российской Федерации. Против проголосовали 140 тыс. 003 избирателя или 28,99%, сообщает 2 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на предварительные данные облизбиркома.
Читайте подробнее: Более 70% избирателей Калужской области одобрили изменения в Конституцию РФ
«Поправки поддержаны большинством населения — согласие людей на уже идущие и будущие социальные (и не только) реформы получено. Уверен, что многие политические и экономические процессы значительно ускорятся в самое ближайшее время, и мы станем свидетелями значительных изменений в устройстве страны», — сказал пермский политтехнолог Дмитрий Логинов.
Подробности в материале: Об итогах голосования: «Согласие людей на реформы получено»
В голосовании по поправкам к Конституции РФ, по предварительным данным, приняли участие более 1,5 млн жителей Ставрополья. Изменения в Основной закон страны поддержали почти 85% избирателей, сообщили в пресс-службе губернатора края.
Читайте подробнее: На Ставрополье поправки к Конституции поддержали почти 85% проголосовавших
В Курганской области утверждён протокол об итогах общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию РФ. Об этом заявил на брифинге 2 июля председатель избиркома Зауралья Валерий Самокрутов.
Явка на голосование составила 57,83% от общего числа избирателей. Из них одобрили поправки в основной закон страны 69,58%, против высказались 29,53%.
Читайте подробнее: «Мы уважаем выбор всех»: итоги голосования по Конституции в Зауралье
В Ростовской области уточнили окончательную явку избирателей по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Она составила 78,4%, сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме 2 июля.
Читайте подробнее: 83,5% жителей Ростовской области поддержали поправки к Конституции РФ
В Государственной думе ФС РФ предложили отмечать 1 июля День национальных интересов.
Читайте также: В Госдуме предложили 1 июля отмечать День национальных интересов
В Кемерове в день голосования по поправкам к Конституции РФ работали 204 избирательных участка. Сегодня, 2 июля, их, а также подходы и подъезды к ним обрабатывают специальным хлорсодержащим средством.
Подробности в материале: В Кемерове избирательные участки обрабатывают после голосования
Высокую явку на голосовании и высокий результат одобрения поправок к Конституции РФ удалось достичь благодаря семидневному голосованию, информированию избирателей и высокому интересу со стороны населения, об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявила кандидат политических наук, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева.
Об этом: Поправки к Конституции РФ не оставили никого равнодушным: мнение
В Республике Карелия более 239 тысяч человек приняли участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ, 70,46% из них — поддержали изменения.
Об этом: В Карелии 70,46% проголосовавших поддержали поправки к Конституции
В Сибирском федеральном округе, по предварительным данным, на избирательные участки пришло более 58% граждан, имеющих право голоса. Из них за внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали 72,63%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в Сибири.
Читайте подробнее: За внесение поправок в Конституцию РФ проголосовало более 72% сибиряков
Наибольшие показатели по явке на избирательные участки, а также по поддержке изменений в Конституцию РФ среди регионов Сибири стала Тува. По данным главы республики Шолбана Кара-оола, здесь проголосовали почти 93% жителей, имеющих право голоса.
Читайте также: «Все, как один»: назван регион-лидер по поддержке поправок в Сибири
В Астраханской области за внесение поправок к Конституции РФ проголосовали 463 тыс. 866 человек, или 86,73% избирателей.
Об этом: Поправки к Конституции поддержали 86,7% жителей Астраханской области
В Москве состоялся седьмой розыгрыш программы «Миллион призов». Об этом 2 июля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.
Читайте также: Почти 2 млн москвичей стали победителями программы «Миллион призов»
Высокий процент проголосовавших за поправки к Конституции РФ граждан прокомментировал на своей странице в Facebook кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин:
«Немало людей возражает против так называемой обнуляющей поправки в основной закон государства, при этом совершенно не учитывая другие политические поправки, смысл которых состоит в явном перераспределении полномочий в пользу законодательной ветви власти.
По моему мнению, нормы по ограничению количества сроков пребывания у власти главы государства были в свое время скопированы у западных демократий с президентской формой правления как важный элемент системы сдержек и противовесов, но в условиях парламентско-президентской формы правления, как предполагается этими поправками, они становятся уже гораздо менее актуальными, хотя, как мы видим, и сохранены в предложенной редакции Конституции…».
Об этом: Почему поправки к Конституции РФ поддержали почти 80% проголосовавших?
Явка на голосование по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге оказалась очень хорошей, заявил глава избиркома Свердловской области Владимир Русинов на пресс-конференции.
Читайте также: В Екатеринбурге явка на голосование оказалась достойной — облизбирком
В Удмуртии, по предварительным данным, за поправки проголосовало 445,9 тыс. человек или 68,92% избирателей, против высказались 199,1 тыс. человек или 30,1%.
Читайте также: В Удмуртии поправки поддержали более 68% избирателей
Жители Якутии в большей мере не пошли голосовать из-за сложной ситуации с коронавирусом, а также показали протест поправкам тем, что просто не участвовали в голосовании.
Подробности в материале: Невысокая явка в Якутии — альтернатива протестного голосования: политолог
В Курской области с 25 июня по 1 июля за внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали 389 тыс. 300 человек — это 73,92% избирателей.
Читайте также: За поправки к Конституции проголосовали 73% жителей Курской области
Позиция японского правительства по вопросу южных Курильских островов и заключения мирного договора с Москвой не изменилась после голосования в России по внесению поправок к Конституции. Об этом заявил 2 июля генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на регулярной конференции в Токио.
Об этом: В Японии заявили о неизменной позиции по Курилам после голосования в РФ
В Липецкой области поправки к Конституции РФ поддержали 479 тыс. 670 человек, или 78,56% от общего числа избирателей.
Читайте подробнее: За изменение Конституции проголосовали 78% липчан
В Нижегородской области в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ приняли участие 1,904 млн жителей региона, таким образом, явка составила более 73,91%.
Подробности в материале: В Нижегородской области за поправки проголосовало более 79% избирателей
В Чувашии подвели предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию России. Предлагаемые изменения поддержали 72,57% проголосовавших чувашских избирателей при явке в 64,11%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики со ссылкой на данные регионального избиркома. В среднем по России за изменение Основного закона проголосовало 77,92% избирателей, явка составила почти 65%.
Читайте подробнее: Поправки к Конституции: как голосовала Чувашия
Активность граждан, обусловленная их глубокой заинтересованностью дальнейшим обустройством государства на основе справедливости и закона, четкая организация в подготовке голосования по поправкам к Конституции России на всех этапах и в условиях вынужденных ограничений из-за коронавирусной инфекции дали в Оренбуржье достойный политический результат. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил политолог Булат Калмантаев.
Подробности в материале: Политолог назвал факторы, повлиявшие на результат голосования в Оренбуржье
Во Владимирской области поправки к Конституции РФ поддержали 419 тыс. 606 человек, или 71,18% от общего числа избирателей.
Подробности в материале: Поправки к Конституции поддержали более 71% владимирских избирателей
В Свердловской области в голосовании по поправкам к Конституции приняли участие 905 пациентов, заражённых новым коронавирусом. Об этом заявил глава облизбиркома Владимир Русинов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Голосование было организовано в 16 медицинских учреждениях.
Пациенты принимали участие в процедуре прямо в «красных зонах», где и размещаются заражённые. Несмотря на самочувствие, граждане решили выразить свою позицию по изменениям, вносимых в Основной закон.
Читайте подробнее: На Среднем Урале проголосовали по Конституции 905 пациентов с коронавирусом
Решение, принятое гражданами страны о поправках в Конституцию, «имеет судьбоносное значение». Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).
Об этом: Яровая: граждане России приняли судьбоносное решение
В Марий Эл за внесение поправок в основной закон страны высказались 251,831 тыс. человек или 75,76%, против — 77,884 тыс. человек или 23,43%.
Читайте также: Поправки поддержали более 75% избирателей Марий Эл
Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Согласно данным ЦИК на 2 июля, за принятие изменений в Основной закон страны проголосовали 77,92%.
Об этом: На голосовании по Конституции РФ обработано 100% протоколов
В голосовании по поправкам к Конституции России приняли участие 9143 жителей Южной Осетии, что составляет 87% от всех граждан РФ, проживающих в республике. Об этом агентству «Рес» 2 июля сообщил заведующий консульским отделом российского посольства Сергей Алексеев.
Подробности в материале: В Южной Осетии посчитали число голосовавших по поправкам к Конституции РФ
В Волгоградской области по итогам обработки 100% протоколов УИК за внесение изменений в Конституцию РФ проголосовали 1 млн 222 тыс. 903 человека, или 83,39% избирателей.
Читайте также: 83% волгоградцев поддержали поправки к Конституции
В Мордовии за внесение изменений в Конституцию РФ проголосовало 408,38 тыс. человек, или 85,6% от общего числа пришедших на участки избирателей. Против поправок проголосовали 65,931 тыс. человек, или 13,82%.
Подробности в материале: В Мордовии за поправки проголосовали более 85% избирателей
Кампания по голосованию об изменению Конституции лучше праймериз показала, насколько кандидаты в депутаты от «Единой России» и сами депутаты пользуются авторитетом и контролируют в своих округах политическую ситуацию. Об этом написал в соцсетях южноуральский политолог Александр Мельников.
Также он отметил, что итоги голосования являются важным критерием для того, чтобы оценивать работу глав муниципалитетов.
Читайте подробнее: Голосование по поправкам показало авторитет представителей ЕР — политолог
Еврейская автономная область совершила гражданский подвиг при голосовании по поправкам к Конституции РФ, заявила на пресс-конференции председатель регионального избиркома Елена Саутина.
Читайте подробнее: ЕАО совершила гражданский подвиг: о голосовании по поправкам к Конституции
На основании сводной информации ЦИК РФ несколько регионов Дальнего Востока оказались в числе активных противников поправок к Конституции РФ.
Об этом: Четыре региона Дальнего Востока попали в топ противников поправок
Нынешнюю Конституцию РФ можно смело называть народной, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Об этом: Новую Конституцию можно смело называть народной — политолог
Голосование по поправкам к Конституции РФ прошло максимально открыто и без серьёзных нарушений. Об этом 2 июля заявил руководитель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, всего за процедурой народного волеизъявления следило 524 584 наблюдателей. На основании такого широкого охвата и открытости процедуры можно уверенно сказать, что она прошла без серьёзных нарушений.
Читайте подробнее: Наблюдатели заявили о прозрачности голосования по Конституции
В Ростовской области за ходом голосования по внесению поправок в Конституцию РФ наблюдали 15,7 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель председателя общественной палаты региона Юрий Зерщиков, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.
Подробности в материале: Ход голосования в Ростовской области контролировали 15,7 тыс. наблюдателей
Более 1 млн 508 тыс. жителей Дагестана приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ. Явка составила почти 90%, сообщили в медиацентре избиркома республики.
Читайте также: Голосование по Конституции: явка в Дагестане составила почти 90%
Карачаево-Черкесия стала одним из субъектов РФ с самой высокой явкой на избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции РФ и самыми высокими показателями проголосовавших «за». Так, явка в республике составила 84,22% от общего числа избирателей, наделенных правом голоса.
Об этом: В Карачаево-Черкесии одобрили изменения в Конституцию 84% избирателей
В ходе общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, которое проходило в России с 25 июня по 1 июля, правонарушений, которые способны повлиять на его итоги, допущено не было. Об этом 2 июля заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Читайте также: МВД отчиталось о нарушениях при голосовании по Конституции РФ
Поправки к Конституции РФ в Дагестане поддержали более 1 млн 350 тыс человек, или 89,19% участников голосования, сообщили в медиацентре избиркома республики по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
Подробности в материале: В Дагестане поправки к Конституции поддержали более 89% избирателей
В ходе голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ на избирательных участках произошло несколько инцидентов. Об этом рассказал журналистам председатель республиканского избиркома Дмитрий Ивайловский. В частности, некоторые избиратели попытались унести бюллетени с собой. По его словам, они утверждали, что имеют на это право. Однако в РИК назвали это является самоуправством со стороны голосующего.
Подробности в материале: О провокациях и семейных драмах в ходе голосования рассказали в Бурятии
Голосование по поправкам к Конституции РФ прошло без серьезных нарушений. Об этом 2 июля заявил ответственный секретарь СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Точенов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Мелочь была, она всегда есть, есть человеческий фактор, есть ряд сопутствующих вещей, но серьёзных нарушений не было», — сказал Точенов.
Читайте подробнее: Серьезных нарушений при голосовании по Конституции в СПЧ не зафиксировали
В Рязанской области за внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали 499 тыс. 716 человек, или 78,81% избирателей.
Об этом: В Рязанской области за поправки к Конституции проголосовали 78% избирателей
По результатам подсчета голосов за поправки к Конституции России высказалось 65,78% жителей Архангельской области, 33,38% северян проголосовали против.
Об этом: Более 65% жителей Архангельской области проголосовали за поправки
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 2 июля выступил с обращением и поблагодарил за огромную проведенную работу членов участковых избирательных комиссий, а также жителей региона за активное участие в голосовании.
Читайте также: Пензенский губернатор выступил с обращением к жителям области
В Брянской области за внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали 742 тыс. 370 человек, или 85,97% от общего числа избирателей.
Подробности в материале: В Брянской области изменение Конституции поддержали 85% избирателей
Голосование по поправкам к Конституцию было выстроено таким образом, что сфальсифицировать его было невозможно в принципе. Об этом 2 июля заявила председатель движения «Корпус «За чистые выборы», исполнительный директор НОМ Алена Булгакова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По её словам, в период голосования были попытки провокаций, призванные дискредитировать сам процесс. Однако они не увенчались успехом.
Об этом: Наблюдатель: невозможно сфальсифицировать голосование по Конституции
В Белгородской области за внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали 798 тыс. 636 человек, или 81,76% избирателей.
Самая высокая явка на голосование по поправкам к Конституции России зафиксирована в Чечне, она превысила 95%. Это следует из данных, опубликованных Центризбиркомом РФ.
«Благодарю мой народ за активное участие в этом судьбоносном событии!» — написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.
Читайте также: Чечня обошла все регионы России по явке на голосование по Конституции
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин констатировал, что внесение изменений в Конституцию РФ поддерживали почти 80% жителей региона. По данным регионального избиркома на 2 июля 2020 года, за поправки проголосовали 79,31% нижегородцев.
Читайте также: Нижегородский губернатор: претворение поправок коснется всех сфер жизни
Итоги голосования по поправкам к Конституции объективно отражает общественное мнение об изменении Основного закона страны. Об этом 2 июля заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: «Чисто, прозрачно и по-честному» — Миронов о голосовании по Конституции
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель избирательной комиссии региона Ольга Благо на специальном брифинге сегодня, 2 июля, подвели итоги общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.
Андрей Травников подчеркнул, что в Новосибирской области голосование, несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19, прошло при высокой активности жителей и с уверенной поддержкой поправок.
Читайте подробнее: Травников поблагодарил новосибирцев за активное участие в голосовании
21,27% проголосовавших против внесения изменений в Конституцию — показатель, который свидетельствует об объективности проведенного голосования. Об этом 2 июля заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов на телеканале «Россия 24».
Читайте также: «Большинство выступило за перемены» — Миронов об итогах голосования
Ряд политически активных антироссийских сил пытались дискредитировать голосование по поправкам к Конституции РФ. Об этом 2 июля заявил сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
При этом эти попытки не увенчались успехом. Фейковые сообщения легко разоблачаются, и население при помощи многочисленных наблюдателей знает, что голосование прошло без серьезных нарушений.
Читайте также: Член СПЧ заявил о попытках дискредитировать голосование по Конституции
Оренбургская область показала очень неплохую явку и результат за поправки к Конституции. Показатели чуть ниже, чем по стране, но в регионе при этом голосование прошло спокойно и без скандалов, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политтехнолог Кирилл Шкилёв.
«Хорошо себя показало электронное голосование, и этим, кстати, объясняется высокая явка в городе Оренбурге. Вообще, то, что проголосовали больше миллиона оренбуржцев — это говорит о том, что при отсутствии негативной повестки даже в условиях короновируса избиратели готовы идти на избирательные участки, а значит, доверие к институту выборов сохраняется на высоком уровне», — сказал он.
Он подчеркнул, что участие в электроном голосовании показывает — народ готов воспринимать новые формы, и со временем наступление электронной демократии неизбежно.
Подробности в материале: Об итогах голосования: «Наступление электронной демократии неизбежно»
Население России положительно отнеслось к голосованию по поправкам к Конституции РФ. Об этом 2 июля заявил депутат Палаты депутатов парламента Италии Паоло Гримольди на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
К такому выводу политик пришёл, изучив мнение населения Москвы и организацию голосования в столице в качестве иностранного наблюдателя.
Читайте также: Итальянский депутат оценил голосование по Конституции РФ в Москве
В ряде регионов оповещение населения о смысле внесения поправок в Конституцию была проведено недостаточно эффективно. Об этом 2 июля заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов на телеканале «Россия 24».
Читайте также: Миронов объяснил, почему некоторые голосовали против поправок к Конституции
Поправки к Конституции РФ в Адыгее одобрили 84,55% участников голосования, против обновления основного закона страны выступили 14,66% избирателей. Явка в республике составила 81,98%, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона со ссылкой на ЦИК России.
Подробности в материале: В Адыгее поправки к Конституции РФ одобрили более 84% избирателей
Китай уважает выбор граждан России, который они сделали в ходе всеобщего голосования по поправкам к Конституции страны 1 июля. Об этом 2 июля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Об этом: МИД Китая отреагировал на итоги голосования по поправкам к Конституции РФ
Организация голосования по Конституции РФ может послужить примером для Франции. Об этом 2 июля заявила депутат Европейского парламента Элен Лапорт (Франция) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По её словам, санитарная безопасность при голосовании по поправкам к Конституции в России была организована на высоком уровне. В этом вопросе другие страны, включая Францию, могли бы взять пример с России.
Об этом: Депутат из ЕС назвала голосование по Конституции РФ «уроком демократии»
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов считает логичным провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля.
Читайте также: Миронов считает логичными досрочные выборы в Госдуму
Большинство граждан России поддержало перемены в российской общественной жизни через голосование за поправки к Конституции. Об этом 2 июля заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов на телеканале «Россия 24».
Об этом: Люди решили сказать переменам «да» — Миронов об итогах голосования
Голосование по поправкам к Конституции РФ прошло в Адыгее без нарушений и с соблюдением всех мер безопасности, считает глава республики Мурат Кумпилов. За процессом следили более 1,6 тыс. наблюдателей, в том числе представили совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Подробности в материале: Кумпилов: голосование по Конституции прошло в Адыгее без нарушений
В Кабардино-Балкарии приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ свыше 424 тыс. избирателей — 78,31%. Такие данные привел председатель республиканского Центризбиркома Вячеслав Гешев.
Читайте также: В Кабардино-Балкарии отмечена высокая явка на голосовании по Конституции
В Ростовской области более 460 тыс. человек приняли участие в голосовании в рамках губернаторского проекта «Народный совет». Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 2 июля.
Читайте также: 460 жителей Ростовской области приняли участие в «Народном совете»
Попытки проверить систему голосования на прочность подтвердили высокую эффективность и слаженную работу избирательных комиссий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на пресс-конференции.
Читайте подробнее: «Один гражданин — один голос», — Памфилова о безупречном подсчёте
Участки для голосования по поправкам к Конституции были открыты в 144 других государствах, помимо России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на пресс-конференции.
Об этом: Памфилова отметила качество голосования по Конституции за рубежом
Сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии и иных охранных организаций смогли эффективно обеспечить правопорядок на голосовании по Конституции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на пресс-конференции.
Читайте также: Памфилова поблагодарила правоохранительные органы за сохранность бюллетеней
Глава Мордовии Владимир Волков поблагодарил жителей республики за активное участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ.
Читайте подробнее: Глава Мордовии поблагодарил жителей республики за активное голосование
В Татарии явка избирателей на голосование по внесению поправок в Конституцию РФ составила почти 80%.
Читайте подробнее: Избирателей Татарии поблагодарили за активное участие в голосовании
Официально итоги голосования по поправкам к Конституции в России будут подведены 3 июля. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на пресс-конференции.
Подробности в материале: Памфилова: Общероссийское голосование по поправкам к Конституции состоялось
Российские хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов проголосовали в США по поправкам к Конституции РФ
Читайте также: Овечкин и Орлов проголосовали в США по поправкам к Конституции
Более 7,5 тыс. российских граждан проголосовали по вопросу изменения Конституции РФ на территории Германии. Внесение поправок поддержали 42,6% участников голосования, сообщает 2 июля российское посольство в ФРГ в Facebook.
«Ответили «ДА»: 3201 человек (42,6%), ответили «НЕТ»: 4300 человек (57,2%)», — указали в посольстве.
Подробности в материале: В Германии поправки к Конституции РФ поддержали 42,6% граждан России
Граждане, одобрившие поправки к Конституции РФ, проголосовали за достойное будущее страны и сохранение традиционных ценностей, считает глава Адыгеи Мурат Кумпилов. По его мнению, высокая явка в республике говорит об уровне поддержки президента Владимира Путина.
Читайте также: Глава Адыгеи: люди проголосовали за достойное будущее России
Нарушение в московском районе Раменки стало на данный момент единственным крупным нарушением на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на пресс-конференции.
Читайте подробнее: Памфилова прокомментировала вброс бюллетеней на участке в Москве
В России состоялся «триумфальный референдум» о доверии президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину. Легко прогнозировался высокий интерес к теме поправок. Собственно, это было обусловлено общественной активностью в процессе формулирования поправок, инициирования поправок», — сказал журналистам Песков.
Читайте также: Кремль считает «триумфом» итоги голосования по Конституции
Настоящими уроками голосования являются новые технологии — электронное голосование и достаточный период досрочного голосования, считает профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она отметила, что эти новации необходимо применять в дальнейшем.
Подробности в материале: «Две новации голосования надо внедрять в дальнейшем»: политолог
В Оренбургской области явка в период голосования по поправкам к конституции РФ составила 73,46% (1 133 661 человек). Профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что явку в регионе можно назвать сенсационно высокой.
Читайте подробнее: Об итогах голосования: «Процент явки в Оренбуржье — сенсационно высокий»
Голосование по Конституции России на участках за рубежом удалось провести по схеме «один гражданин — один зачтённый голос». Об этом заявила 2 июля глава ЦИК Элла Памфилова в ходе брифинга в Москве.
Читайте также: Памфилова дала оценку зарубежному голосованию по Конституции РФ
Результаты голосования по поправкам к Конституции России являются триумфом доверия к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом 2 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом: Песков назвал триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции
Голосование по поправкам к Конституции РФ подтверждает поддержку президентского курса. Об этом 2 июля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Читайте подробнее: Мишустин: голосование по Конституции подтвердило поддержку курса
Помимо нашумевшего вброса бюллетеней в московском районе Раменки выявлены ряд нарушений, хотя и гораздо меньшего масштаба, в других регионах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на пресс-конференции.
Читайте также: Памфилова рассказала о нарушениях в регионах на голосовании по Конституции
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с успешно поведенным всеобщим голосованием по поправкам в Конституцию России. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба Кремля.
Читайте подробнее: Моди поздравил Путина с успешным проведением голосования по Конституции
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что горожане пошли на избирательные участки голосовать по поправкам к Конституции благодаря своей «сознательности». Напомним, по результатам обработки 100% бюллетеней в Северной столице 77,66% проголосовавших выступили за поправки.
Читайте подробнее: Губернатор Петербурга объяснил, как город проголосовал по поправкам
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 2 июля обратился к жителям региона и поблагодарил их за активное участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию страны.
Об этом: Губернатор: «Саратовская область сказала «да» поправкам в Конституцию»
Ненецкий АО стал единственным регионом, в котором против поправок высказалось большинство избирателей.
Читайте также: Почти 56% жителей НАО проголоовали против поправок к Конституции
Объявить о перевыборах в Государственную думу сейчас, после внесения поправок в Конституцию, было бы как никогда своевременно. Об этом 2 июля заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов на телеканале «Россия 24».
Читайте подробнее: Миронов: принятие поправок к Конституции ставит вопрос о выборах в Госдуму
Всероссийское голосование по поправкам к Конституции стало референдумом о поддержке президента РФ Владимира Путина, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 1».
Подробности в материале: Володин: голосование по поправкам стало референдумом о доверии Путину
В администрации президента РФ не намерены разбираться с российскими регионами, где была низкая явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом сегодня, 2 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Кремль: «разбора полётов» из-за низкой явки в ряде регионов РФ не будет
Избирательная комиссия Дагестана не выявила серьезных нарушений при проведении на территории региона голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщил председатель избиркома республики Магомед Дибиров.
Читайте также: Избирком Дагестана не выявил серьезных нарушений при проведении голосования
В России идёт процесс изменения государственных приоритетов — теперь в центре внимания находятся интересы рядовых граждан. Об этом 2 июля заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов на телеканале «Россия 24».
Читайте также: Миронов: Россия переходит к новому этапу перемен на государственном уровне
Инициатива по объединению Архангельской области и НАО стала основным фактором, определившим голосование по поправкам к Конституции в округе, считает глава общественной организации «Ассоциация Родителей Ненецкого автономного округа» Елена Абеленцева.
Об этом: В НАО голосовали не против поправок, а против слияния регионов — мнение
В Ингушетии обработано уже 100% протоколов по голосованию об изменениях в Конституции РФ. По данным регионального избиркома, «за» проголосовали 152 992 жителя республики, что составило 87,5% от общего числа избирателей, наделенных правом голоса.
Читайте также: В Ингушетии проголосовали за изменения в Конституции РФ 87,% избирателей
В Нижегородской области региональная Общественная палата сформировала беспрецедентный корпус наблюдателей, в состав которого вошли 13 317 человек.
Читайте подробнее: Глава ЦИК Нижегородской области рассказала о жалобах и наблюдателях
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил итоги голосования по Конституции в 1993 году и в 2020 году, нынешние поправки консолидировали общество.
Читайте также: Володин: Конституцию поддерживают в два раза больше граждан, чем в 1993 г
Поправки в законодательство в связи с изменением Конституции могут быть приняты в июле. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Об этом: Матвиенко: в связи поправок в Конституцию в июле изменят около 90 законов
В Псковской области за поправки к Конституции Российской Федерации проголосовали 78,69% избирателей, против высказались 20,59% из числа пришедших на голосование. Такие итоги обнародованы избирательной комиссией Псковской области после обработки 100% протоколов.
Подробности в материале: В Псковской области поправки к Конституции поддержали 78,69% граждан
Иностранные эксперты, в том числе депутаты Европарламента, наблюдавшие за ходом голосования по поправкам к Конституции в Крыму, подчеркивают демократический характер волеизъявления жителей. Так прокомментировал итоги голосования в республике глава региона Сергей Аксёнов.
Читайте также: Иностранные наблюдатели оценили голосование в Крыму
Никаких заметных перемен после голосования по поправкам к Конституции не произойдет: результат ожидаемый, граждане привыкли к действующему президенту, у власти нет выраженного мотива для быстрого внесения изменений в соответствии с обновленными социальными тезисами Конституции, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Владимир Васильев.
Читайте также: Результаты предсказуемы, заметных перемен не будет: политолог о голосовании
Одобрение поправок к Конституции РФ означает поддержку сформованной президентом политики, ориентированной на интересы человека, считает глава Дагестана Владимир Васильев.
Читайте подробнее: Глава Дагестана о поправках:"за» — означает, что мы идем правильным путем
Перспектива объединиться с Архангельской областью стала основной причиной протестного голосования по поправкам к Конституции в НАО, заявил депутат окружного собрания Михаил Райн (КПРФ).
Читайте также: Жители НАО выразили недоверие власти — мнение
Поправки к Конституции России были поддержаны подавляющим большинством граждан. Об этом 2 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на телеканале «Россия 24».
Читайте подробнее: Матвиенко: поправкам к Конституции обеспечена абсолютная легитимность
В Северной Осетии подвели итоги голосования по поправкам к Конституции РФ. Явка на избирательные участки составила 82,7%. Свои голоса «за» отдали 352 314 человек — 82,8%. «Против» проголосовали 71 856 избирателей — 16,8%.
Об этом: В Северной Осетии одобрили изменения в Конституции 82,8% проголосовавших
Необходимо понять мотивацию тех, кто голосовал против поправок к Конституции, несмотря на их всестороннее обсуждение, и сделать соответствующие выводы. Об этом 2 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на телеканале «Россия 24».
Читайте подробнее: Матвиенко призвала услышать тех, кто проголосовал против поправок
После официального утверждения результатов голосования по поправкам к Конституции РФ в жизни страны произойдёт ряд изменений, и некоторые имеют важные правовые последствия, сообщил 2 июля корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Карабанов.
Об этом: Голосование по поправкам к Конституции РФ: что теперь?
Более 71% проголосовавших в Вологодской области одобрили поправки к Конституции. С 25 июня по 1 июля участки посетили 546 тысяч человек, что составляет 58,7% от общего числа избирателей. Наиболее активными были районы области, наименьшая явка зафиксирована в крупных агломерациях: Череповце, Череповецком районе и городе Вологде.
Читайте подробнее: Более 71% избирателей Вологодчины высказались за поправки
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России было проведено на очень высоком уровне. Об этом 2 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на телеканале «Россия 24»
Читайте также: Возможностей для манипуляции не осталось — Матвиенко о голосовании
Странам следует сообща идти по пути формирования цифровой демократии. Об этом 2 июля заявил координатор временной рабочей группы Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека по мониторингу голосования в Москве Игорь Борисов на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, российским экспертам интересно узнать мнение иностранных коллег относительно состоявшегося голосования по поправкам к Конституции РФ. В то же время Россия готова поделиться цифровыми технологиями для голосования.
Читайте подробнее: Россия готова поделиться опытом электронных выборов
Высокий уровень проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции России отметили международные эксперты, которые в эти дни находились в России и наблюдали за голосованием. Об этом 2 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: Миронов объяснил
Состоявшееся 1 июля общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ подтвердило поддержку обществом предложенного президентом страны Владимиром Путиным курса развития России. Об этом сегодня, 2 июля, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Читайте также: Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции РФ
Рекордная явка во время голосования по поправкам к Конституции объясняется тем, что поправки касались интересов самых разных категорий граждан, считает генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.
Читайте подробнее: Голосование по поправкам к Конституции консолидировало общество — мнение
В Мурманской области большинство участников голосования поддержали поправки к Конституции — 62,54%, против высказались 36,33% избирателей.
Подробности в материале: Более 62% мурманских избирателей поддержали поправки к Конституции
Высокая явка жителей Петербурга на голосование по поправкам к Конституции может означать более высокую активность петербуржцев на местных выборах в будущем. Такого мнения придерживается политолог Юрий Светов.
Подробности в материале: Высокая явка в Петербурге может увеличить активность на будущих выборах
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением голосования по поправкам к Конституции России, сообщили 2 июля в пресс-службе узбекистанского лидера.
Об этом: Глава Узбекистана поздравил Путина с успешным голосованием по поправкам
В Ленинградской области в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ приняли участие более 1,3 млн человек, из них поддержали изменение Основного закона 79,38% избирателей.
Читайте также: В Ленобласти огласили финальные цифры голосования по поправкам
Реализация социальных тезисов поправок к Конституции уже началась, в ближайшее время следует ожидать и новых поручений президента по этому вопросу, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев, комментируя итоги всенародного голосования.
Читайте подробнее: Переход от деклараций к воплощению уже начался: о поправках к Конституции
Голосование по поправкам к Конституции РФ было открытым и доступным для граждан. Об этом 2 июля заявил международный эксперт из Франции, президент французской организации Union des Français de l'Étranger, генеральный секретарь ассоциации АФЭР Алексис Тарраде (Alexis Tarrade) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
При этом иностранный эксперт отметил высокий уровень организации процесса голосования в части санитарно-эпидемиологических норм. В то же время жители России могли свободно проголосовать по поправкам заявил он.
Читайте подробнее: Международный эксперт положительно оценил голосование по Конституции РФ
Электронное дистанционное голосование по поправкам к Конституции РФ прошло успешно. Об этом 2 июля заявила международный эксперт из Франции, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Жива» Жанин Арнольди Зих (Jeanine Arnoldy Sich) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Мы отмечаем успех проведения электронного голосования. И электоральные процессы демонстрируют эволюцию в технологиях. Для избирателей важно, что в ходе проведения электронных выборов были предприняты необходимые меры защиты персональной информации», — сказала Зих.
Об этом: Наблюдатель из Франции отметила успех электронного голосования в РФ
Голосование по поправкам к Конституцию РФ демонстрирует появление в России института «согласительной демократии». Об этом 2 июля заявил координатор временной рабочей группы Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека по мониторингу голосования в Москве Игорь Борисов на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В этом плане другим странам следует брать пример с России, считает эксперт.
Подробности в материале: Эксперт заявил о формировании в России «согласительной демократии»
Голосование по поправкам к Конституции определит развитие России на многие годы, считает депутат Государственной думы Сергей Неверов («Единая Россия»).
Читайте также: Поправки к Конституции — это новый этап развития РФ — депутат Госдумы
Поправки к Конституции делают нашу страну сильнее, а принимаемые стандарты «позволят повысить благосостояние граждан, защитят права», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Подробности в материале: Володин: поправки к Конституции делают Россию сильнее
На итоги голосования по поправкам к Конституции РФ в Ненецком автономном округе мог повлиять ряд факторов. Об этом сегодня, 2 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков объяснил позицию жителей НАО против поправок к Конституции
Показатели явки в Ленобласти свидетельствуют о высоком уровне правосознания граждан. Об этом заявил член Леноблизбиркома и Общественной палаты РФ Владимир Журавлев, передает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Ленобласть на голосовании по Конституции поставила рекорд явки
Владимир Путин в прямом телеэфире поблагодарил граждан России за поддержку и доверие, высказанное в ходе голосования по поправкам к Конституции.
Президент России отметил, что по историческим меркам со времени крушения СССР прошло не так много времени, «многое сделано на живую нитку», поэтому стране для дальнейшего развития нужна стабильность.
Избирком Красноярского края 2 июля подвёл окончательные итоги всероссийского голосования на территории региона. По словам председателя региональной избирательной комиссии Алексея Подушкина, явка избирателей в крае составила 59,2%. За поправки проголосовали 70,1% избирателей, против — 28,97%.
Читайте также: В Красноярском крае подвели итоги голосования по поправкам к Конституции РФ
Владимир Путин заявил, что понимает и тех, кто проголосовал против внесения поправок в Конституцию. Он считает, что это вызвано остающимися нерешенными проблемами страны, которые должны быть решены. Президент еще раз поблагодарил тех, кто пришел на участки и сказал «да» изменениям.
Поправки к Конституции давно назрели, и народ их поддержал. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».
Читайте также: Поправки к Конституции: Путин поблагодарил граждан за поддержку и доверие
Жители НАО, голосуя по поправкам к Конституции, проявили северный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя окружного заксобрания Матвей Чупров (ЕР).
Читайте подробнее: Жители НАО проявили северный характер — мнение об итогах голосования
Россия всё ещё остаётся очень молодым государством по историческим меркам, а потому достаточно уязвимым. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».
Об этом: России требуется время и стабильность для укрепления страны — Путин
Значительное число граждан России проголосовало против внесения изменений в Конституцию, и это объясняется большим числом нерешённых в стране проблем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».
Читайте подробнее: Путин отнёсся с пониманием к тем, кто проголосовал против поправок
Большая явка получилась благодаря организации процесса голосования. Удалось при многодневном голосовании практически избежать нарушений. Это очевидная победа организаторов процесса, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавелев.
Об этом: Очевидная победа организаторов: об итогах голосования по Конституции
Избирательная комиссия Новгородской области обнародовала окончательные цифры итогов голосования по вопросу о внесении поправок в Конституцию РФ.
Читайте подробнее: Новгородская область отдала за поправки более 71% голосов при явке в 49%
План законопроектных работ, которые последуют за внесением поправок в Конституцию России, должен быть предметным, и реализация поправок должна начаться в ближайшее время, считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
Читайте также: Путин получил новый мандат на новую политику — Дмитрий Орлов
Общественная палата передала в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне две папки с данными о фейках в СМИ относительно поправок к Конституции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля, об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне Василий Пискарёв («Единая Россия»).
Читайте подробнее: ОП передала Госдуме 113 листов с фейками СМИ по поправкам к Конституции
Принятие поправок к Конституции России откроет новую веху в дальнейшем развитии страны. Об этом 2 июля заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Читайте подробнее: Токаев поздравил Путина с успешным голосованием по поправкам к Конституции
Результаты голосования по поправкам к Конституции РФ говорят о том, что большая часть граждан РФ верят в возможность властей выполнять свою работу лучше. Об этом сегодня, 2 июля, в ходе заседания оргкомитета «Победа» заявил президент РФ Владимир Путин.
Читайте также: Властям необходимо оправдать высокое доверие граждан РФ — Путин
Отказ украинской стороны признавать результаты голосования жителей Крыма по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ — это уже сложившаяся традиция. Такое мнение высказал глава крымского избиркома Михаил Малышев.
Об этом: Жителей Крыма не волнует мнение Киева о голосовании по поправкам
Врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный согласился с тем, что на результаты голосования в округе повлияла тема объединения регионов.
Читайте подробнее: Глава НАО о голосовании: это реакция людей на тему объединения регионов
При всей значимости социальной части утвержденных поправок к Конституции еще более важной представляется идеологическая составляющая этих поправок, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заместитель председателя партии «За правду» Александр Казаков.
Читайте подробнее: Очевидная установка на консервативную идеологию: о поправках в Конституцию
В Ростовской области утвердили результаты голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме 2 июля.
Подробности в материале: В Ростовской области утвердили итоги голосования по поправкам к Конституции
Во время голосования по поправкам к Конституции РФ явка была высокой, так как повестка голосования действительно волновала граждан, считает председатель комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Московской городской думы Александр Семенников.
Об этом: Люди поняли суть поправок к Конституции РФ — депутат Мосгордумы
В Петербурге официально утверждены результаты голосования по вопросу о внесении поправок в Конституцию РФ. Их объявил 2 июля председатель Горизбиркома Виктор Миненко, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Петербурге утвердили результаты голосования по поправкам к Конституции
Российская система голосования по поправкам к Конституции была организована под беспрецедентным контролем общественного наблюдения. Об этом 2 июля заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Читайте также: «Серьёзных жалоб нет!» — глава Центральной избирательной комиссии РФ
В избирательной комиссии Липецкой области 2 июля был подписан итоговый протокол голосования по поправкам к Конституции РФ. Участие в голосовании приняли 66,31% внесённых в списки избирателей. Из них 78,56% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию.
Читайте подробнее: В Липецкой области утвердили итоги голосования
Голосование по поправкам к Конституции России происходило в рамках абсолютно прозрачной демократической процедуры, считает член высшего совета партии «Единая Россия», председатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин.
Читайте также: Население РФ поддержало Владимир Путина — глава Ассоциации юристов РФ
Московская область дала самое большое число голосов по поправкам в Конституцию РФ среди регионов России. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.
Глава региона указал, что всего в голосовании приняло участие 3,4 млн жителей области. При этом внесение поправок в Конституцию РФ одобрили 78,96% проголосовавших жителей Подмосковья.
Подробности в материале: Воробьев назвал голосование по Конституции лучшим для Подмосковья
Нарушения в ходе голосования в Петербурге не смогли повлиять на волеизъявление избирателей. Об этом заявили 2 июля представители городской избирательной комиссии, передает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, при явке в 74% в Северной столице 77% участников голосования выступили за поправки к Конституции.
Подробности в материале: В Петербурге разобрали нарушения в ходе голосования по поправкам
В Тамбовской области в ходе голосования не допущено серьёзных организационных сбоев.
Читайте также: На Тамбовщине голосование прошло без нарушений
Даже в сельской местности голосование по поправкам к Конституции РФ проходило с соблюдением всех мер безопасности. Об этом заявил депутат свердловского Заксобрания Александр Коркин, сообщили в облизбиркоме.
Парламентарий решил проверить, как обстоят дела с санитарными требованиями на сельских избирательных участках.
«Был приятно удивлён: в плане безопасности всё было на высшем уровне», — ответил депутат.
Коркин добавил, что и на уровне организации самого процесса голосования не было нареканий: у всех граждан была возможность оставить свой голос.
Подробности в материале: Голосование 1 июля проходило безопасно даже на селе — депутат
Каждое голосование является экзаменом для власти. Об этом 2 июля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале, комментируя итоги голосования по поправкам к Конституции РФ.
«Каждое голосование для власти — экзамен, где главный вопрос доверяют или нет. Если есть доверие можно жить дальше. Сейчас власть получила доверие и это обязывает нас работать так чтобы соответствовать, чтобы каждый житель видел изменения к лучшему. Мы понимаем, что власть должна быть чуткой. Мы к этому стремимся», — сказал Воробьёв.
Читайте подробнее: Губернатор Подмосковья: власть стремится быть более чуткой
Жители Коми унесли с участков 320 бюллетеней, более трех тысяч — испортили.
Об этом: Более трех тысяч бюллетеней признали недействительными в Коми
Мурманский губернатор Андрей Чибис объяснил невысокую избирательную активность населения периодом отпусков.
Подробности в материале: Мурманский губернатор объяснил низкую явку на голосовании по поправкам
В Госдуме рассчитывают, что заявление пресс-секретаря госдепартамента США Морган Ортагус относительно поправок к Конституции РФ получит оценку и по линии МИД России, и по линии российских парламентариев, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля.
Читайте также: В Госдуме назвали клеветой обеспокоенность США манипуляциями при плебисците
Высокая явка россиян на избирательных участках служит «ещё одним ярким свидетельством твёрдой поддержки обществом выбранного руководством страны курса на укрепление российской государственности», — президент Таджикистана поздравил российского коллегу с проведением референдума.
Об этом: Рахмон поздравил Путина с одобрением поправок к Конституции
«Итоги референдума убедительно свидетельствуют о признании ваших заслуг и способности консолидировать нацию в столь непростой и ответственный период», — говорится в телеграмме, направленной Александром Лукашенко российскому коллеге Владимиру Путину.
Читайте подробнее: Лукашенко поздравил Путина с принятием поправок к Конституции России
По поправкам к Конституции Российской Федерации на организованных в Таджикистане шести избирательных участках проголосовали 6 тысяч 198 человек.
Подробности в материале: В Таджикистане по поправкам к Конституции РФ проголосовали 6 тысяч человек
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил жителей Тверской области за участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации.
Читайте также: Игорь Руденя поблагодарил тверичан за участие в Общероссийском голосовании
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе онлайн-совещания по мониторингу региональных мер поддержки граждан и бизнеса 2 июля посоветовал перечитать текст поправок к Конституции РФ, передаёт ИА REGNUM.
Читайте также: Ростовский губернатор посоветовал перечитать текст поправок к Конституции
В Южно-Курильске открыли памятный знак в честь поправки к Конституции РФ о нерушимости границ.
Подробности в материале: На Курилах увековечили поправки к Конституции РФ о нерушимости границ
Голосование по поправкам к Конституции РФ 1 июля в Якутии прошло успешно, без нарушений и жалоб. Глава республики Айсен Николаев поблагодарил избирателей за исполнение гражданского долга.
Читайте подробнее: Курс на рост благосостояния людей останется незыблемым: глава Якутии
В Еврейской АО в рамках акции «Моя Конституция — мой выбор!» состоялся розыгрыш призов. Между голосующими по поправкам к Конституции РФ разыграли главные призы — 50, 75 и 125 тысяч рублей.
Подробности в материале: В Еврейской АО между голосующими по поправкам разыграли крупные суммы денег
Результаты голосования жителей Ненецкого автономного округа по поправкам к Конституции России подтверждают, что волеизъявление проходило максимально открыто, заявила 2 июля журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.
Подробности в материале: Памфилова оценила результаты голосования по Конституции в Ненецком АО
В Ульяновской области явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции была ниже, чем на президентских выборах 2018 года, — соответственно 54,2% и 64,33%. Активность избирателей в регионе была ниже, чем в среднем по стране.
Об этом: В Ульяновской области 48% избирателей проголосовали вне помещений
В Ульяновской области в основной день голосования по поправкам к Конституции на горячую линию поступило 50 вопросов, всего принято свыше 300 обращений.
Читайте подробнее: В Ульяновской области за неделю голосования поступило 15 тыс. сообщений
В Южно-Сахалинске в честь поправок к Конституции прошла специальная акция «Мы любим Россию» — на площадке комплекса «Горный воздух» растянули 12-метровое плотно флага РФ.
Читайте также: На Сахалине в честь поправок к Конституции растянули гигантский триколор
Проголосовав в поддержку поправок к Конституции России, русский народ проявил вековую глубинную мудрость, которая является залогом выживания России испокон веков, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
«Я не считаю, что у всех тех, кто проголосовал за поправки к Конституции, нет претензий к ситуации сегодня в стране. Конечно, они есть. Но они поняли, эти люди, что смысл этих поправок важнее их личных претензий к нынешней ситуации», — заявил Михеев.
Читайте далее: Русский народ хочет выжить — Михеев об итогах голосования по поправкам
В Махачкале на голосовании по поправкам к Конституции РФ зафиксирована явка 91%. Обновление основного закона страны в городе поддержали почти 217 тыс. человек, или более 87% проголосовавших, сообщили 3 июля в пресс-службе мэрии столицы Дагестана.
Читайте также: В Махачкале явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 90%
Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия») предложила сделать 1 июля выходным и отмечать День Конституции.
Об этом: Вице-спикер Госдумы предлагает отмечать 1 июля день Конституции
Дискуссия о поправках к Конституции оказалась востребованной в обществе, а высокая явка показала, что граждане было заинтересованы в принятии поправок, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM член Общественной палаты РФ Константин Комков.
Читайте также: Высокая явка говорит о заинтересованности граждан — эксперт
Президент РФ Владимир Путин трагически одинок уже сейчас перед новыми вызовами, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).
Читайте подробнее: Депутат Госдумы: Путин одинок уже сейчас
Высокая явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ связана с несколькими факторами, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.
Читайте также: Эксперт назвал причины высокой явки на голосовании по Конституции
Результаты общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию утверждены Центральной избирательной комиссией. Итоговое постановление зачитала 3 июля на заседании глава ЦИК Элла Памфилова.
Обработано 100% бюллетеней. Поправки к Конституции поддержали 77,92% участников голосования, это почти 58 млн граждан РФ. Против высказались 21,27%, около 16 млн избирателей.
Об этом: ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам к Конституции РФ
Итоги голосования по поправкам к Конституции признаны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на пресс-конференции.
Об этом: Все основания для вступления поправок к Конституции в силу есть — Памфилова
Хорошо, что голосование по поправкам к Конституции РФ прошло так, как оно прошло. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил член Общественной палаты России, спортсмен-паралимпиец, член Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка Сергей Бурлаков:
«Вчера в прямом эфире на радио я предложил обратить внимание на то, как проголосовали у нас в стране: Ненецкий национальный округ — против, по другим регионам — где-то больше, где-то — меньше. Если бы хотели смухлевать каким-то мне непонятным образом, разве можно было это допустить? Да конечно же, нет…».
Об этом: «В старой стране с новой Конституцией»: о голосовании по поправкам
По итогам голосования по поправкам к Конституции можно сказать, что оно прошло максимально открыто и демократично. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на телеканале «Россия 24».
Читайте также: У каждого была возможность выразить свою позицию — Памфилова о поправках
Голосование по поправкам к Конституции является отличным примером прямой демократии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на телеканале «Россия 24».
Об этом: «До сих пор удивлена, кто мог быть против голосования?» — Памфилова
Информационная работа в связи с голосованием по поправкам к Конституции была выполнена наилучшим образом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на телеканале «Россия 24».
Читайте подробнее: «Все шли на голосование, зная, к чему это может привести» — Памфилова
Работа над реализацией новых норм Конституции уже началась, предстоит принять как минимум 50 федеральных конституционных законов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте также: Володин: работа над реализацией поправок к Конституции уже началась
Большой процент при голосовании «за» поправки к Конституции — это доказанное в период пандемии коронавируса моральное лидерство России, ее жителей и, конечно, президента РФ Владимира Путина, заявил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.
Читайте подробнее: Граждане проголосовали за будущее России: о высокой явке
Поздравление по случаю благополучного завершения голосования по поправкам к Конституции России направил президенту РФ Владимиру Путину его коллега из Южной Осетии Анатолий Бибилов. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба главы югоосетинской республики.
Подробности в материале: Глава Южной Осетии поздравил Путина с принятием поправок к Конституции РФ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ожидаемой реакцию Запада на поправки к Конституции.
Читайте подробнее: Володин: критика поправок к Конституции со стороны Запада предсказуема
Российское руководство знакомо с критическими заявлениями из-за рубежа, связанными с изменением Конституции. Эта критика не будет принята во внимание, заявил 3 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Подобные так называемые опасения мы не готовы и не будем принимать во внимание», — сказал Песков.
Об этом: Кремль не намерен внимать зарубежной критике поправок к Конституции
Результаты голосования по поправкам к Конституции превзошли все ожидания, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Подробности в материале: Беспрецедентная явка — Володин о голосовании по поправкам к Конституции
Перед руководством российских регионов, отличившихся низкой явкой избирателей на голосование по поправкам к Конституции РФ, не стоит каких-то особых задач. Об этом заявил 3 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Главы этих регионов «должны просто заниматься своей ежедневной работой», отметил он.
Об этом: В Кремле назвали задачи для глав регионов с низкой явкой на голосовании
Идея об объявлении 1 июля в России нерабочим праздничным днём не обсуждается в Кремле. Об этом сообщил 3 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом: В Кремле не обсуждают идею об объявлении 1 июля праздником
Доктор экономических наук Никита Криевский в своём телеграм-канале проанализировал ход и организацию голосования по поправкам к Конституции РФ в Москве. В частности, он пишет, что сам пытался дважды проголосовать, но не вышло:
«Столица была как под лупой, так как здесь все оппозиционные штабы. Свидетельствую — процедура голосования была тяжелой, как по трудозатратам, так и по эпидемиологии, но в целом всё прошло на позитиве. Нарушения присутствовали, фальсификации — нет, что признали даже оппозиционные наблюдатели.
В части сравнения Москвы и регионов явка и итоги свидетельствуют не о различиях в одобрении поправок, а о расхождениях в электоральной культуре столицы и территорий. Понять (принять) это непросто, но так оно и есть…».
Подробности в материале: «Столица была как под лупой»: о голосовании по поправкам к Конституции
Перемены, которые предполагают поправки к Конституции РФ, должны коснуться каждого гражданина, считает первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.
Читайте также: В РФ ждут реальных перемен после внесения поправок в Конституцию — мнение
Глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил всех жителей республики, которые приняли участие в голосовании по вопросам внесения изменений в конституцию РФ.
Читайте подробнее: Глава Удмуртии о голосовании по поправкам: хуже всего — равнодушие
Российский президент Владимир Путин постоянно работает над укреплением государства, которое по историческим меркам сформировалось недавно. Об этом заявил 3 июля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Путина об уязвимости России.
Процесс укрепления и совершенствования идёт, очень важным шагом стало внесение изменений в Конституцию. Двадцать лет назад государство находилось в условиях экзистенциальных угроз — внутри и снаружи, добавил он.
«Владимир Путин работает над этим постоянно, это — один из приоритетов его работы», — подчеркнул Песков, говоря об укреплении государства.
Читайте подробнее: Песков: Путин постоянно работает над укреплением государства
Общий фон в период пандемии мобилизовал нацию, объединило ее в условиях новых вызовов и это сыграло положительную роль при голосовании по Конституции, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова Олег Карпов.
Об этом: Пандемия мобилизовала нацию: показала явка на голосовании по Конституции
Международные эксперты, посетившие 412 избирательных участков в Москве (375 УИК), Санкт-Петербурге (19 УИК), Нижнем Новгороде (9 УИК) и Крыму (9 УИК), дали высокую оценку как организации самого голосования по поправкам к Конституции РФ, так и соблюдению санитарных норм в период пандемии. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила член Общественной палаты РФ Мария Бутина:
«Федеральный закон не предусматривал присутствия международных наблюдателей на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ, но, учитывая большой интерес, Общественная палата РФ пригласила международных экспертов, это 76 человек из 33 стран мира. По итогам своей работы они провели круглый стол, где мне довелось участвовать…».
Подробности в материале: Как голосование по поправкам к Конституции оценили международные эксперты?
ЦИК РФ опубликовал на официальном сайте документ под названием «О результатах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».
Естественные опасения людей в период пандемии коронавируса и искусственные попытки сорвать плебисцит по поправкам к Конституции призывами к бойкоту не смогли помешать провести общероссийское голосование на высоком уровне. Об этом заявил 3 июля председатель комитета по законодательству Законодательного собрания Петербурга, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Денис Четырбок.
Подробности в материале: Страхи и призывы к бойкоту не смогли сорвать принятие поправок — мнение
Опубликован указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому принятые в ходе голосования поправки вступают в силу 4 июля 2020 года.
Поправки к Конституции России вступили в силу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.
Подробности в материале: Путин объявил о вступлении в силу поправок к Конституции России
Поправки к Конституции принимаются постольку, поскольку за них выступили граждане России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.
Подробности в материале: «Мы приняли это значимое решение вместе» — Путин о поправках к Конституции
В Ростовской области подвели итоги голосования по губернаторскому проекту «Народный совет», определив приоритетные направления расходования 500 млн рублей. Средства выделены из региональной казны на борьбу с последствиями пандемии, передаёт ИА REGNUM.
Подробности в материале: Жители Ростовской области распределили 500 млн рублей из бюджета
Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение по изменениям в Конституцию РФ было принято «вместе, всей страной».
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поправка в Конституцию о запрете отчуждения территорий России «касается большого количества чувствительных территорий нашей страны».
Рабочая группа по поправкам в Конституцию России показала высокий уровень профессионализма. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.
Читайте также: Путин оценил деятельность рабочей группы по поправкам к Конституции России
С точки зрения гражданско-демократической парадигмы официальные результаты выборов в стране вызывают сомнения и неприятие. Процесс поправок в основной закон (фактически это уже новая Конституция, в которой изменены 46 статей) приведет к тому, что политическая система и, соответственно, практика регионального управления, будет меняться.
Об этом: Итоги плебисцита: регионы голосовали за «гаранта мира и согласия»
В связи с поправками к Конституции потребуется изменить порядка ста федеральных конституционных законов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») в ходе заседания рабочей группы с участием президента РФ Владимира Путина.
Подробности в материале: Крашенинников: планируется изменить около ста законов
Приоритеты, заложенные в обновлённой Конституции России, должны быть в полной мере реализованы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.
Об этом: «Не созерцание, а действие» — Путин о реализации обновлённой Конституции
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил президента РФ Владимира Путина с успешным проведением голосования по Конституции России.
Рабочая группа по поправкам к Конституции подготовила уже многие из законопроектов, которые нужны для реализации изменений в Основной закон. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на встрече президента России Владимира Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.
Подробности в материале: Во многом проекты законов уже подготовлены» — Клишас о действии поправок
Главным ориентиром для институтов власти в России должна быть социально ориентированная государственная политика. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на встрече президента России Владимира Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.
Подробности в материале: «Форму юридическую можно найти» — Клишас об участии граждан в госуправлении
В России не было и нет преследований по расовому, национальному, религиозному признаку или в связи с сексуальной ориентацией граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.
Подробности в материале: «Ломятся просто в открытую дверь» — Путин о защитниках ЛГБТ в России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия нуждается в притоке новых граждан.
При обновлённой Конституции муниципалитеты должны быть включены в единую систему публичной власти, и теперь над этим нужно будет работать. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.
Читайте также: Путин призвал «поработать» над интеграцией муниципалитетов в систему власти
Дальнейшая работа над выходом из тяжёлой экономической ситуации после пандемии будет идти в том же режиме, что и прежде. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.
Читайте подробнее: Антикризисные меры продолжат координировать с бизнес-сообществом — Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
Читайте подробнее: Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Право быть самозанятым сегодня очень востребовано в России у граждан от 16 лет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.
Читайте также: Путин прокомментировал право получить статус самозанятого с 16 лет
В обновлённой Конституции России закреплены ценности, которые делают российских граждан действительно единым народом, заявил Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин: поправки к Конституции России «вступают в силу по воле народа»
Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею проработки новых мер защиты граждан, которые лишились своих банковских вкладов.
Подробности в материале: Путин поддержал идею проработки новых мер защиты вкладчиков
В России возможно выстраивать общественный контроль для того, чтобы пресекать пропаганду ценностей, которые расходятся с закреплёнными в Конституции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.
Читайте подробнее: Путин допустил общественный контроль для пресечения ЛГБТ-пропаганды
Традиционный способ обучения в учебных учреждениях в принципе не может быть замещён дистанционными формами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.
Об этом: Никаких планов о замене традиционного обучения дистанционным нет — Путин
Президент России Владимир Путингорячо поддержал предложение ввести уроки исторической памяти.
Об этом глава российского государства заявил 3 июля на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Читайте также: Путин полностью поддержал идею уроков исторической памяти
В Российской Федерации никогда не было, нет и не будет никаких ограничений по расовому признаку, ориентации, национальности.
Об этом: Путин: в России нет и не будет дискриминации из-за сексуальной ориентации
Россия испытывает дефицит в трудовых ресурсах и этот дефицит может стать серьёзным ограничением для экономического роста в стране. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.
Читайте также: «Россия нуждается в притоке новых граждан» — Путин
Российский народ способен принимать ответственные решения, и поэтому является гарантом стабильного развития своего государства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.
Читайте подробнее: Главным гарантом стабильности является российский народ — Путин
В Тамбовской области проходят акции и флешмобы в честь завершения голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Подробности в материале: На Тамбовщине принятие поправок в Конституцию отмечают флешмобами
В школах России нужно ввести единый урок Конституции. Об этом президенту России Владимиру Путину заявила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова во время его встречи с членами рабочей группы по изменению основного закона страны.
Об этом: Свердловский омбудсмен предложила Путину ввести в школах урок Конституции
Главы парламентов Армении, Белоруссии и Казахстана направили поздравления председателю Госдумы Вячеславу Володину «с одобрением поправок к Конституции». Об этом заявила советник спикера Анастасия Кашеварова.
Вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов заявил агентству РИА Новости, что цвета мороженого «Радуга», которые ранее в ходе видеосовещания с президентом РФ Владимиром Путиным глава Союза женщин России Екатерина Лахова связала с пропагандой нетрадиционных ценностей, не имеют отношения к ЛГБТ.
«Наша компания выступает за традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением госпожи Лаховой. Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — сказал Бениаминов.
В России вступили в силу поправки в Конституцию, обновлённый текст основного закона страны опубликован 4 июля на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Подробности в материале: Вступили в силу поправки в Конституцию России
Вице-президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов, производящей мороженное «Радуга», на которое пожаловалась президенту России Владимиру Путину глава Союза женщин России Екатерина Лахова, что оно пропагандирует нетрадиционные ценности, отверг данные обвинения. Его комментарий на эту тему 4 июля приводит РИА Новости.
Читайте подробнее: Производитель мороженного «Радуга» не считает, что оно пропагандирует ЛГБТ
Обновленный текст Конституции России, в который внесены поправки, одобренные гражданами РФ на общероссийском голосовании 1 июля, обнародован 4 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Подробности в материале: Обнародован текст обновленной Конституции России
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что принятие поправок к действующей Конституции — это правильный политический шаг.
Об этом: Путин: принятие поправок к Конституции — правильный шаг
Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз заявил, что в советской Конституции была заложена «мина замедленного действия», которая в итоге и привела к развалу СССР.
Об этом: Путин: в Конституции СССР была «мина замедленного действия»
Основной закон России изменен, сообщает L’Osservatore Romano (Ватикан). Россия переворачивает страницу: спустя немногим менее тридцати лет постсоветская Конституция, символ эпохи Бориса Ельцина, отправлена в архив.
Читайте также: Россия отправила ельцинскую Конституцию в архив
Принятие поправок к Конституции РФ потребует существенного обновления законодательных актов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб:
Подробности в материале: Принятие поправок к Конституции приведёт к обновлению более 150 законов
В Госдуме назвали провокацией заявление главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы о готовности страны к полномасштабной военной конфронтации с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.
Подробности в материале: В Госдуме назвали провокацией заявление ВМС Украины о войне за Крым
Глава Калмыкии Бату Хасиков принял решение об изменении Степного уложения (конституция региона — примечание ИА REGNUM) республики. Об этом 5 июля он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По словам главы региона, принятое в 1994 году уложение не соответствует сегодняшнему дню, поэтому требует изменений. Хасиков также отметил, что указанная необходимость обусловлена и тем, что на федеральном уровне были приняты поправки в новую Конституцию страны, что требует также внесения изменений и в региональный документ.
Читайте также: Глава Калмыкии предложил внести поправки в основной документ региона
Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил провести широкое обсуждение изменений законодательства РФ после одобрения поправок к Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.
Подробности в материале: Неверов предложил общественное обсуждение законов по итогам плебисцита
Граждане понимали, что поправки к Конституции определят их жизнь на перспективу, и потому явка была высокой, свою роль сыграла и возможность голосовать в течение нескольких дней, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ректор Московского государственного медико-стоматологического университета Олег Янушевич.
Об этом: Общество становится более зрелым: об итогах голосования
Для приведения основных законов субъектов РФ в соответствие с Конституцией нужно создать рабочие группы с главами регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, об этом заявил сопредседатель рабочей группы по поправкам к Конституции глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Об этом: Крашенинников: регионы изменят свои законы по итогам плебисцита
Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко прокомментировал итоги Общероссийского голосования по поправкам к Конституции. По его словам, голосование по поправкам в Петербурге в целом прошло успешно: «Серьезных нарушений на протяжении всего периода голосования зафиксировано не было». «Процентные показатели электоральной активности населения позволяют сделать вывод о высоком уровне сознательности и гражданской ответственности горожан», — добавил депутат-единоросс.
Дмитрий Медведев поручил фракции «Единой России» в Госдуме оперативно начать работу по подготовке и внесению изменений в законодательство, для обеспечения реализации изменений в Конституцию. Об этом было заявлено на расширенном онлайн-совещании Совета руководителей фракций «Единой России». Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» активно участвовала в разработке поправок в Конституцию.
«Многие из тех поправок, которые вошли в Конституцию, были внесены именно нашей партией. Следующим важным этапом стала поддержка поправок представительными органами в регионах. Эта задача стояла главным образом перед «Единой Россией», так как почти во всех заксобраниях наша партия имеет большинство. В итоге все 85 субъектов дали свое одобрение, за что отдельно хочу поблагодарить коллег», — сказал замглавы Совета Безопасности РФ.
Партия «Единая Россия» синхронизирует законотворческую деятельность по поправкам в Конституцию с обновлением идеологических и программных документов партии, в том числе предвыборную программу партии на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом заявил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на расширенном заседании Совета руководителей фракций. Он предложил привлечь к этой работе Комиссию по контролю за реализацией предвыборной программы партии на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва.
Читайте также: ЕР обновит программные документы в соответствии с поправками в Конституцию
Работу по изменениям в законодательство после принятия поправок в Конституцию и формированию основных положений народной программы «Единой России» нужно совместить, сказал секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак в ходе расширенного заседания Совета руководителей фракций «Единой России», прошедшего в Москве в понедельник, 6 июля.
Читайте также: Положения «народной программы» ЕР будут утверждены в начале августа
Завершая весеннюю сессию, в ближайшие три недели Госдума намерена поработать над приоритетными законопроектами, заслушать отчет правительства РФ, а также отчет главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, работать над проектами законов в рамках поправок к Конституции парламентарии намерены в отпуске. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.
Читайте подробнее: Володин рассказал о планах работы Госдумы на июль
В Общественной палате обсудили опыт реализации дистанционного электронного голосования по поправкам к Конституции и то, какие в целом перспективы есть у распространения такой практики.
Читайте также: В ОП РФ обсудили перспективы применения электронного голосования в России
Доктор философских наук, профессор ВШЭ, член Совета по правам человека при президенте России Леонид Поляков резко раскритиковал теорию социолога Сергея Шпилькина о возможной интерпретации итогов голосования по внесению поправок в Конституции РФ.
Читайте также: Интерпретация итогов голосования: модели Сергея Шпилькина нежизнеспособны
Председателя участковой избирательной комиссии в московском районе Раменки освободили от должности после возможного вброса бюллетеней, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Подробности в материале: В Москве уволили председателя УИК после скандала с вбросом бюллетеней
Законопроект, запрещающий российским послам иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, поддержан комиссией правительства по законопроектной деятельности. Об этом сообщает 7 июля РИА Новости со ссылкой на проект отзыва правительства.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — указано в тексте отзыва.
Отмечено также, что ограничения на наличие второго гражданства обусловлены принятием поправок к Конституции РФ.
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Общественная палата России выявила порядка 9 тыс. недостоверных сообщений о голосовании по поправкам к Конституции. Об этом 7 июля заявил зампредседателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
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Принятая народом Конституция РФ — это подведение итогов и новые вехи, к которым надо идти, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ» Александр Точенов.
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По данным ВЦИОМ, большинство жителей России (71%) удовлетворены организацией голосования по поправкам к Конституции, среди проголосовавших — 88%. Не удовлетворены 20%.
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В Тюмени от должности отстранён председатель участковой избирательной комиссии №2911. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.
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Официальный представитель Кремля уверен, что российские избиратели, воспользовавшиеся электронной формой волеизъявления, выступят за его сохранение в дальнейшем.
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Голосование по поправкам к Конституции РФ показало осознанную поддержку гражданами предполагаемых изменений. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила ректор Российского государственного социального университета, председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, взаимодействию с профсоюзами и социально-трудовым отношениям Наталья Починок.
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Закончившееся первого июля всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ председатель ЦИК Элла Памфилова назвала триумфальным по его итогам, а в СМИ такую оценку тут же подхватили, назвав его триумфом власти и очередной личной победой Владимира Путина. Не системная записная оппозиция, как всегда, впала в истерику, протестуя против поправок в целом и против «обнуления» ограничения права президента баллотироваться на следующих выборах на пост главы государства.
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С поддержкой поправок к Конституции в России начался новый исторический этап консолидации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил член Совфеда Константин Долгов.
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Сегодня, когда в мире развязана борьба с памятниками, Россия и Белоруссия защищают правду о Победе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе 58-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, которая проходит 7 июля в режиме видеоконференции.
Читайте подробнее: Володин: Россия и Белоруссия защищают правду о Победе
В попытках необоснованной критики главы ЦИК Эллы Памфиловой представителями оппозиции есть две составляющих, и «обе очень интересные», считает генеральный директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев.
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На Чукотке более 200 волонтёров получат региональные награды за помощь в проведении голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.
В Красноярске состоялось 93-е заседание «Комитета развития» — экспертного клуба, созданного на берегах Енисея в 2003 году. Юристы, политологи, философы из разных стран, представители Общественной палаты Красноярского края и краевой избирательной комиссии проанализировали итоги конституционного плебисцита в России и регионе.
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По итогам работы избирательных комиссий во время проведения общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ членам избиркомов в Пензенской области выплатят денежное поощрение и добавят несколько дней к отпуску за напряженную деятельность.
Подробности в материале: В Пензенской области членов избирательных комиссий поощрят материально
Пакет законопроектов во исполнение положений обновленной Конституции, касающихся противодействия экстремизму, разработал депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.
Подробности в материале: В Госдуме намерены ужесточить наказание за отчуждение территории и призывы
Законопроект о расширении понятия «экстремизм» внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.
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Поправки к Конституции принципиально изменили Россию, закрепили ее суверенитет и принципиальное отличие от Западной цивилизации. И об этом не будет лишним напоминать себе и миру каждый год, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Читайте подробнее: Поправки к Конституции изменили страну: перенос Дня России логичен
В рамках реализации норм Конституции будут разработаны порядка 100 законопроектов, некоторые проекты законов будут вноситься как новые. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Об этом: Крашенинников рассказал о законах в рамках новой Конституции
Нормы Конституции обязывают Госдуму изменить работу, скрыться за спиной у правительства РФ не получится. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Об этом: Володин: обновленная Конституция меняет работу Госдумы
«Сегодня нормы Конституции нас обязывают к другому построению работы. Поэтому давайте с вами до отчета правительства (22 июля) проанализируем в рамках профильных комитетов все такие вопросы, где что у нас залежалось, четыре, два года и более. Где-то есть актуальная повестка. И обсудим все это с председателем правительства. Мы должны выйти на другие отношения с правительством», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Было бы верно и ответственно перед поддержавшими поправки гражданами нашей страны в ходе обсуждения в Госдумепакета законопроектов для реализации поправок в Конституцию РФ прямо поставить вопрос, подпадают ли необоснованные японские требования в отношении законно принадлежащих России южно-курильских островов под процедуры «делимитации, демаркации, редемаркации», отметил в своём комментарии в среду, 8 июля, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.
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Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала, что фейки о голосовании по поправкам к Конституции продолжат разоблачать.
«В основном просто идет откровенная ложь. Никаких существенных, серьезных требований или фактов нарушения представить не могут. Я уже не говорю о прямых оскорблениях и переходах на личности, все это я переживу. Тем более, от кого? От «политических содержанок», политических побирушек и попрошаек. Но не когда откровенно лгут… Будем продолжать разоблачать», — цитирует РИА Новости слова Памфиловой на заседании ЦИК.
«В России успешно прошло голосование по поправкам к Конституции. Это в полной мере свидетельствует, что российский народ поддерживает свое правительство и согласен с принципами существующего в РФ государственного управления», — заявил лидер КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт «Синьхуа».
Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия»).
Читайте также: Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, как бывший президент страны, автоматически не получит место пожизненного сенатора.
Читайте также: Матвиенко высказалась о пожизненном статусе сенатора для Медведева
В Госдуме с поправками к Конституции видят перспективы для установления дополнительной, второй ежегодной индексации пенсий, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.
Подробности в материале: В Госдуме видят перспективы двух индексаций пенсий в год
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (ЛДПР) — это последовательное избавление от несогласованных с Центром губернаторов. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко, отметив, что в этом же ряду отставка коммуниста Сергея Левченко (Иркутская область) в конце 2019 года, а третьим в списке неугодных значится Валентин Коновалов (Хакасия). По его мнению, «Центр требует регулярной политики, а не лояльности сквозь зубы».
Читайте также: Дело Фургала — знак другим: Центру не нужна «лояльность сквозь зубы»
Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Подробности в материале: Володин предложил провести анализ международных соглашений России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил уведомить все международные организации о том, что Конституция доминирует над ранее принятыми решениями и соглашениями, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Об этом: Володин предложил уведомить международные организации о роли Конституции
Комитет Совета Федерации по госстроительству готов к тесному сотрудничеству с профильными комитетами Госдумы по проработке законодательства с учётом обновлённой Конституции России. В настоящее время идёт работа над первым законопроектом, который касается сохранения территориальной целостности России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании президиума Совета законодателей.
Об этом: Клишас: комитеты Совфеда и Госдумы готовы вместе работать по Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил новый формат взаимодействия депутатов с избирателями, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Читайте подробнее: Володин предложил депутатам Госдумы отчитываться перед избирателями
Законодательная норма о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму. должны быть обязательно введена Это остановит людей, действующих во вред интересам безопасности России, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ, герой России Вячеслав Бочаров.
Подробности в материале: Закон остановит людей, посягающих на интересы безопасности РФ — эксперт
Первый после голосования по Конституции законопроект о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий России абсолютно правильный. Это обеспечение территориальной целостности государства и пресечение попыток тех, чья деятельность может привести к территориальным потерям. Поэтому это абсолютно разумный законодательный акт, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко.
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Законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма внесли в Госдуму депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Читайте подробнее: Законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма внесен в ГД
Президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой по итогам голосования по поправкам к Конституции. Президент заявил, что голосование было организованно безопасно, современно и с минимальным количеством нарушений.
Владимир Путин отметил, что за прошедшие после голосования дни в стране не отмечено никаких вспышек коронавирусной инфекции, наоборот, идет снижение заболеваемости. Это говорит о безопасности прошедшего голосования.
В ближайшее время Московская городская дума займётся изменение городского законодательства, чтобы привести его в соответствие с принятыми поправками в Конституцию РФ. Об этом 9 июля журналистам сообщил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников.
По его словам, изменения придётся вносить в сотни региональных законов. Причём не только в Москве, но и по всей России в целом. Шапошников отметил, что в первую очередь актуализации потребуют региональные законы, которые касаются занятости, медицинской помощи, молодежной политики и местного самоуправления.
Читайте подробнее: Московские законы приведут в соответствие с поправками к Конституции
«В этом году ситуация была особенная, и я внимательно смотрел за тем, как организована была работа, и она была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в Конституцию, и в высшей степени демократически всё было организовано. С минимальным количеством нарушений», — сказал президент Владимир Путин.
«С точки зрения безопасности всё было сделано просто идеально. Ни со стороны избиркомов не было никаких проявлений, связанных с эпидемией, и после 1 июля специалисты, доктора отмечают, что никаких вспышек у нас нет, ни роста заболеваемости, а наоборот, продолжается дальнейшее снижение», — сказал Владимир Путин.
Голосование по поправкам к российской Конституции прошло на технологическом и эпидемиологическом уровне идеально. Об этом 9 июля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.
Читайте также: Путин назвал идеальной безопасность на голосовании по Конституции
В ходе совещания с главой ЦИК Эллой Памфиловой Владимир Путин пообещал «быть на связи», если вдруг возникнут какие-то вопросы или сложности в подготовке к выборам.
В свою очередь, Элла Памфилова отметила, что ЦИК справляется, «и у него очень хорошие отношения и с правительством, со всеми ведомствами, с Роспотребнадзором».
Позиция о целостности границ России и суверенитете державы для меня принципиальная, должна быть норма о запрете торговать родной землицей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июля заявил член Совфеда Франц Клинцевич.
Подробности в материале: Клинцевич: «Должна быть норма о запрете торговать родной землицей»
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России фиксирует активизацию работы по распространению фейков как по борьбе с коронавирусной инфекцией, так по голосованию по поправкам к Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Читайте подробнее: В ГД обсуждают штрафы для физлиц за политдеятельность за рубежные деньги
МИД России изучил обращение вице-спикер Госдумы Петра Толстого («Единая Россия») в связи с заявлениями представителей дипмиссий Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США, а также в связи с появлением флагов ЛГБТ-сообщества на зданиях посольств США и Великобритании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, об этом сообщил представитель МИД Илья Тимохов в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.
Об этом: МИД отреагировал на обращение Толстого о флагах ЛГБТ и заявлениям дипмиссий
Символичным назвал член Совфеда Константин Долгов внесение в Госдуму первым законопроекта, который приравнивает призывы к отчуждению территорий России к экстремистской деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Читайте подробнее: Долгов: внесение в Госдуму законопроекта о целостности России символично
Роскомнадзор передал МВД материалы для привлечения иностранных СМИ — иностранных агентов к ответственности за распространение фейков о голосовании по поправкам к Конституции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ.
Подробности в материале: Роскомнадзор передал МВД материалы для наказания СМИ-иноагентов за фейки
Законопроект, направленный на защиту семьи, во исполнение нормы Конституции внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.
Об этом: В России ограничат внесудебный порядок изъятия детей из семьи
Вопросы изъятия детей из семьи должны решаться в судебном порядке, а не в административном. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля, об этом заявил один из авторов законопроекта, ограничивающего внесудебное изъятие детей из семьи, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Читайте также: Крашенинников: законопроект минимизирует вмешательство государства в семью
Законопроект, который вносят сейчас в Госдуму, является закономерным и логичным шагом после внесения поправок в Конституцию по семье и детству. Это реакция общества на те злоупотребления, которые мы все наблюдали в вопросах изъятия детей из семьи, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Комиссии Общественной палаты по вопросам благотворительности и социальной работе, лауреат Государственной премии РФ, протоиерей Александр Ткаченко.
Читайте подробнее: Изъятие ребенка — крайняя мера: переформатирование органов опеки назрело
Принятие законопроекта позволит минимизировать вмешательство государства в семейную сферу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июля заявила зампред комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова («Единая Россия»).
Возможность отмены «дня тишины» перед выборами не обсуждается российским руководством. Об этом заявил 10 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Перед голосованием по поправкам «дня тишины» не было, так как оно не носило характер конкурентного. Если же говорить о едином дне голосования, то там конкуренты есть, пояснил он.
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Один из собственников котельных в микрорайоне Чкаловский и в поселке Молодежный города Переславля-Залесского в Ярославской области написал жалобу в ЦИК на имя Эллы Памфиловой с требованием отменить результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ в двух районах города. Причиной этого называется незаконная подача газа на котельные Чкаловского и Молодежного накануне голосования. По мнению заявителя подача газа была сделана исключительно для повышения явки и результатов голосования.
Читайте также: В Переславле требуют отменить результаты голосования из-за отключения газа
Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект о судебном порядке изъятия детей из семьи в профильный комитет по госстроительству. Законопроекты, направленные на реализацию новых норм Конституции — приоритет в работе Государственной думы, подчеркнул Володин.
Читайте также: Володин направил законопроект о защите детей в профильный комитет Госдумы
Общественники давно ждали инициативу об ограничении внесудебного порядка отобрания детей из семьи. Уровень защищенности и ребенка, и родителей станет гораздо выше, заявила корреспонденту ИА REGNUM секретарь Общественной палаты Российской Федерации Лидия Михеева.
Читайте также: Большое достижение правопорядка: новый законопроект о защите семьи
Полностью поддерживаю новый законопроект, направленный в Госдуму, в котором предлагается жестко ограничить внесудебный порядок изъятия ребенка из семьи, только в случае явной угрозы жизни заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.
Читайте также: Цель законопроекта — сохранить семью и жизнь ребенка: эксперт
Принятие закона сведет на нет злоупотребления в вопросе изъятия детей из семьи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июля заявила член комитета Госдумы по вопросам семьи Анна Кувычко («Единая Россия»).
Читайте также: Кувычко: принятие закона о судебном изъятии детей исключит злоупотребления
Общественное мнение Японии стало более настороженным в связи с принятием поправки в Конституцию РФ о недопустимости действий по отчуждению территории России, заявил 10 июля бывший профессор токийского Университета Софии Тосихико Уэно.
Об этом: Эксперт: Японию насторожили поправки в Конституцию РФ из-за Курил
Правительство Забайкальского края подвело итоги опроса населения по улучшению качества жизни в регионе. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, он проводился во время всенародного голосования, где решалась судьба поправок к Конституции РФ.
Подробности в материале: Забайкальцы решили потратить «народный бюджет» на дороги
Законопроект, ограничивающий внесудебное изъятие детей из семьи, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала председатель московской коллегии адвокатов Виктории Данильченко — специалист по семейному праву Виктория Данильченко:
«Это предложение невозможно не поддержать. Сохранение семьи как ячейки общества крайне важно для государства. У нас ведь как нередко происходит — приходят органы и попечительства, смотрят, что в холодильнике скудный набор продуктов, в доме неидеальная чистота, да и ремонт давно пора обновить. И забирают детей. Исправитесь — отдадим. А то, что это психологическая травма для каждого члена семьи, и в первую очередь для детей, никого не волнует. Поэтому, прежде чем изъять детей, необходимо решение суда, который примет во внимание все обстоятельства жизни конкретной семьи и даст объективную оценку, стоит ли их забирать или есть шанс все исправить без радикальных мер…».
Читайте также: «Невозможно не поддержать»: об ограничении внесудебного изъятия детей
В законопроекте об ограничении внесудебного порядка изъятия детей из семьи нужно как можно более чётко прописать все детали, указав, что именно может действительно являться «угрозой жизни и здоровью», отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 13 июля, председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая.
Законопроект, согласно которому во исполнение нормы Конституции предполагается ограничить внесудебный порядокизъятиядетей из семьи, внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников исенаторАндрей Клишас.
Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе, на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму.
Об этом: Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму
Сегодня, 14 июля, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, направленный на реализацию поправок к Конституции. Речь идёт о норме, запрещающей не только отчуждение земли, но и призывы к этому.
Читайте также: Госдума обсудит наказание за отчуждение территории РФ
Голосование по поправкам к российской Конституции подтвердило высокий уровень доверия населения России к власти. Что пытаются противопоставить этому доверию оппозиционеры разного уровня, рассказывает автор ИА REGNUMГригорий Ванин.
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Член Центрального правления ВСООВДВ «Союз десантников России», председатель правления межрегиональной общественной организации ветеранов войн и военных конфликтов «Баграм-345» Владимир Ерсак в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM рассказал о вносимых в Госдуму пакетных законопроектах, направленных на обеспечение поправки к Конституции РФ, запрещающей отчуждение территории РФ. По его словам, после того, как будет изменено законодательство, отпадёт вопрос ответов на территориальные притязания Японии:
«Чтобы конституционные нормы действовали, нужны, соответственно, изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Коли мы приняли решение о том, что всевозможные разговоры, а тем более действия по отторжению территорий, ни в коем случае не должны происходить, то такого рода нарушения приравняли к экстремизму и теперь эти нормы будут вносить в законодательство, чтобы они вступили в действие…».
Об этом: Воля народа: отчуждение территорий РФ приравняют к экстремизму
Пакет законопроектов, вводящих ответственность за действия и призывы к отчуждению территории РФ, Госдума может принять до конца июля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Подробности в материале: Госдума в июле примет законы о наказании за отчуждение территории России
Не случайно законодательное регулирование поправок в Конституцию началось именно с законопроекта, который приравнивает к экстремизму нарушение территориальной целостности России и призывы к этому. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя всероссийской общественной организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин («Единая Россия»).
Подробности в материале: Саблин: Госдума обеспечивает законодательную защиту целостности страны
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил политиков из Украины об уголовной ответственности за призывы к отчуждению территории Российской Федерации, Крыма, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.
Подробности в материале: Володин предупредил украинских политиков о наказании за призывы о Крыме
В России подготовлены первые из сотен законопроектов, которые подлежат изменению после одобрения поправок к Конституции РФ. Речь идёт о запрете отчуждения российских территорий и наказании за правонарушение. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUMответственный секретарь Поискового движения России, председатель комиссии ОПРФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, сопредседатель ОНФ Елена Цунаева, закон, действующий в настоящий момент, приравнивает к экстремистской деятельности сам факт нарушения целостности Российской Федерации:
«Задача законопроекта, над которым идет работа сейчас — привести формулировки в соответствии с поправкой в Конституции, принятой решением граждан 1 июля. Напомню, она звучит так «Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». То есть теперь речь не только о действиях, но и о публичных призывах…».
Подробности в материале: Цунаева: в России будут наказывать даже за призывы к отчуждению территорий
Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий понятие экстремистской деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля. Инициатива направлена на реализацию новых положений Конституции.
Подробности в материале: В России отчуждение территории будет считаться экстремизмом
Любые попытки отнять наши территории и публичные призывы к их отчуждению будут расцениваться как экстремистские действия и повлекут соответствующее наказание. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).
Об этом: Толстой: Госдума закрывает вопрос о Крыме, Курилах, Калининграде и Карелии
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коммунистов покаяться за передачу Крыма Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.
Читайте также: Володин призвал коммунистов покаяться за подаренный Украине Крым
Ответственность за призывы к отчуждению территорий России положит конец провокационным заявлениям о возвращении Крымского полуострова в состав Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявил первый заместитель секретаря Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Дмитрий Белик.
Об этом: Белик: «Больно слышать призывы российского политикума вернуть Крым Украине»
В Госдуме призвали ко второму чтению доработать законопроект, уточняющий понятие «экстремистской деятельности», передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.
Подробности в материале: В Госдуме приграничные лазейки с Норвегией, Японией, Латвией и Казахстаном
Законопроект, запрещающий браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол, внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Еленой Мизулиной, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.
Читайте подробнее: Законопроект о запрете однополых браков внесен в Госдуму
КПРФ намерена голосовать против поправок, допускающих проведение голосования на выборах в течение до трех дней, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
Подробности в материале: КПРФ выступает против трехдневного голосования на выборах
Законопроект, меняющий условия привлечения к уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
Подробности в материале: Законопроекты о санкциях за отчуждение территории РФ внесены в Госдуму
Законопроекты, предусматривающие ответственность за действия, направленные на отчуждение территории РФ, и за призывы к таким действиям, позволят обеспечить развитие норм Конституции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом заявил один из авторов депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Подробности в материале: Крашенинников: наказание за призывы к отчуждению территории соразмерное
Законопроект о молодежной политике разработали в Совфеде, предлагает увеличить на пять лет возраст лиц, которые считаются молодежью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом сообщил член Совфеда Александр Варфоломеев на заседании подкомитета по делам молодежи при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Читайте также: В России молодежью будут считаться лица от 14 до 35 лет
Закон о запрете отчуждения земель РФ должен быть «железобетонным»…а не «гуттаперчевым».
Читайте также: Закон о запрете отчуждения земель РФ должен быть «железобетонным»…
ЛДПР не поддерживает законопроект о трехдневном голосовании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Подробности в материале: Жириновский видит риски в трехдневных выборах и рад однодневным в 2020 г
Запрет на браки и усыновление детей для лиц, сменивших пол, который предлагается внести в законодательство, не стал комментировать пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил 15 июля журналистам.
Он отметил, что нужна некая формализация нового положения Конституции РФ, которое касается однополых браков. Поправка внесена в основной закон, за неё проголосовали, она начала действовать, потому «так или иначе её надо формализовать».
Подробности в материале: Песков не стал комментировать идею о запрете брака для сменивших пол
Госдума в первом чтении приняла законопроект об утверждении алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Порядок утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской Федерации определяется правительством РФ.
Основанием для утверждения алфавитов и правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской Федерации является экспертная оценка Российской академии наук (РАН).
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил категорически против практики трехдневного голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
«КПРФ против превращения выборов в цирк-шапито! Ход голосования должен жестко контролироваться политическими партиями и общественными активистами. Многодневное голосование делает затруднительным, а то и невозможным контроль за чистотой и прозрачностью выборного процесса», — заявил Зюганов.
Законопроект, который направлен на увеличение объема информации об объектах культурного наследия, внесли в Госдуму депутаты комитета нижней палаты парламента по культуре, среди которых Елена Драпеко («Справедливая Россия»), Александр Шолохов («Единая Россия»), Сергей Шаргунов (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
Российская Арктика показала в большинстве регионов низкие итоги голосования по поправкам к Конституции. В причинах, которые заставляли людей отдавать свои голоса против поправок, есть и нечто общее для арктических регионов, и специфические различия. Каковы общие причины и в чем особенности голосования, обсудил с автором ИА REGNUMВладимиром Станулевичем генеральный директор ВЦИОМВалерий Федоров.
Читайте также: Почему в арктическом регионе России голосовали против поправок?
Примерно четверть миллиарда долларов дополнительных средств потратили США на вмешательство в дела России в 2018—2019 годах, заявил 15 июля глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов на пленарном заседании верхней палаты парламента.
Читайте также: Российский сенатор назвал сумму, затраченную на вмешательство в дела России
Законопроект, запрещающий браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол, полностью поддерживает председатель московской Коллегии адвокатов Виктории Данильченко — специалист по семейному праву Виктория Данильченко. В интервью корреспонденту ИА REGNUM она, в частности, отметила нюансы, которые нужно учесть при доработке законопроекта:
«В свете принятых поправок в Конституцию о семейных ценностях, это предложение — логичное продолжение курса неприятия государством однополых союзов. Но стоит предусмотреть и другие ситуации. Например, когда родители меняют пол уже после рождения в браке мужчины и женщины.
В моей практике был случай, когда отец двоих детей, которым было 4 года и 7 лет, вдруг решил поменять пол. Делал он это очень демонстративно, можно сказать, вызывающе. Он приходил в короткой юбке, с кудрями и ломающимся голосом в дом к своим малолетним детям. Естественно, сын начал очень переживать и спрашивать, что происходит с папой, почему он так выглядит. При этом дети ходили в школу и детский сад, где им пришлось столкнуться с издевками окружающих. Все это очень сильно влияло на психологическое состояние детей…»
Об этом: «С кудрями и ломающимся голосом»: когда родители меняют пол после брака
В Московской городской думе создана рабочая группа по изменению столичного законодательства в соответствии с принятыми поправками к Конституции РФ. Соответствующее решение 15 июля было принято на заседании законодательного собрания столицы.
Читайте также: В Мосгордуме создали рабочую группу по реализации поправок к Конституции
В состав рабочей группы по изменению столичного законодательства в соответствии с принятыми поправками к Конституции РФ будут включены председатель Мосгордумы, главы фракций и депутатских объединений, представитель Москвы в Совете Федерации. Группа должна будет проработать вопрос приведения регионального законодательства в соответствие с принятыми поправками.
Деятельность правительства должна быть направлена на улучшение жизни людей, заявил 16 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
По его словам, этим приоритетом в правительстве руководствуются при решении различных задач — от борьбы с распространением коронавируса до противодействия экономическим вызовам.
«Будем решать эту задачу, опираясь на обновлённую редакцию Конституции, которую поддержали наши граждане. Мы учтём новые ориентиры при корректировке ключевых параметров национальных проектов», — сказал он.
Об этом: Мишустин: правительство будет опираться на новую редакцию Конституции
Решения по федеральному бюджету России должны соответствовать тем принципам, которые зафиксированы в обновлённой Конституции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 июля заявил президент Владимир Путин на совещании по бюджету на 2021 — 2023 годы.
Об этом: Бюджет России должен соответствовать духу и букве новой Конституции — Путин
Президент РФ Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
Глава Якутии Айсен Николаев для формирования предложений по внесению изменений в законодательство республики в связи с принятием поправок к Конституции РФ создал рабочую группу.
Подробности в материале: В Якутии создали рабочую группу по изменению законодательства республики
Сам по себе факт «многодневности» выборов не делает процесс выборов менее демократичным. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя поправки, допускающие проведение голосования на парламентских выборах в течение трех дней, он также отметил:
«Совершенно очевидно, что увеличение общего времени возможности волеизъявления увеличит и явку избирателей, а стало быть, и легитимность самих выборов. Одновременно «многодневность» предполагает значительный рост расходов на выборы и колоссально увеличивает нагрузку на членов избирательных комиссий. Также озвучиваются не такие уж безосновательные претензии относительно ухудшения общественного контроля за ходом выборов. И это, пожалуй, является основным камнем преткновения…».
Читайте подробнее: А как же престиж? Об инициативе с многодневными выборами
Алтайский спикер Александр Романенко выступил сегодня, 17 июля, на заседании Совета законодателей РФ, заявив о том, что регион ожидает скорейшего закрепления в законодательстве понятия «сельский туризм», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Также, по мнению главы регионального парламента, требуется как можно скорее легализовать деятельность гидов и представителей экскурсионных услуг, на которых государство 30 лет не обращало внимания.
Подробности в материале: На Алтае ждут послаблений для приграничного туризма
Изменения в более чем 40 законов Республики Крым планируется подготовить в связи с внесением поправок в Конституцию России. Для работы в рамках рабочей группы по совершенствованию законодательства Республики Крым в связи с принятием поправок к Конституции Российской Федерации создано десять специализированных подгрупп, сообщили в пресс-службе Госсовета Крыма по итогам организационного заседания рабочей группы.
Читайте также: Изменения в Конституцию затронут 40 законов Республики Крым
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников возглавит рабочую группу, которая будет готовить изменения в законы в связи с принятыми поправками к Конституции, сообщил пресс-центр МГД. Ожидается, что уточнения потребуется внести в более чем сто законов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отчет правительства РФ новым этапом развития парламентаризма, этапом реализации норм Конституции.
Об этом: Володин рассказал о смене формата отчета правительства РФ
Кладбище домашних животных, возможно, появится в Барнауле. Как сообщает официальный сайт алтайских единороссов, вопросы цивилизованного захоронения домашних животных обсуждались 20 июля в ходе совещания членов регионального политсовета «Единой России», депутатов Алтайского краевого заксобрания Дмитрия Аганова и Сергея Писарева с представителями администрации Барнаула и общественности.
«Это совещание стало первым в серии обсуждений необходимости изменения региональных законов и муниципальных нормативных актов, которая возникла после вступления в силу поправок в Конституцию РФ. Так, одна из этих поправок касается формирования в обществе ответственного отношения к животным», — пояснили единороссы.
Читайте подробнее: Поправки к Конституции актуализировали тему кладбищ для животных на Алтае
Законопроект об индексации пенсий внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.
Об этом: Законопроект об индексации всех пенсий в России внесен в Госдуму
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский намерен обратиться в Минюст с требование закрыть партии, не признающие Крым российской территорией, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.
Подробности в материале: Жириновский потребует от Минюста закрыть партии, не признающие Крым
Госдума во втором чтении приняла законопроект, расширяющий понятие «экстремистская деятельность», передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.
Читайте также: Отчуждение территории РФ приравнивается к экстремизму
Сегодня, 22 июля, в Госдуме состоится отчёт правительства РФ. Отчёт о деятельности правительства РФ представит премьер-министр Михаил Мишустин, в заседании примут участие министры.
Отчёт правительства — это новый этап развития парламентаризма, новый этап реализации норм Конституции, отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте также: В Госдуме состоится отчет Мишустина о работе правительства РФ
В связи с одобрением поправок к Конституции России власти Забайкальского края обнародовали свои предложения об изменении в федеральное законодательство. Как сообщает сегодня, 22 июля, пресс-служба забайкальского губернатора, все они направлены на повышение уровня жизни в регионе и решение проблем региона.
В частности, поправка, затрагивающая вопросы материнства и детства, улучшит и ускорит решение многих вопросов. Среди них проблемы предоставления образования, воспитания, предоставления жилья для детей-сирот и другие, отметила вице-премьер правительства Забайкальского края Аягма Ванчикова. По её словам, наиболее важно сейчас укрепить институт детства.
Об этом: Обнародованы предложения Забайкалья об изменении законов
Пожить подольше — это, конечно, хорошо. И чтобы младенческая смертность снижалась — это тоже правильная задача. Но этим вопрос о жизни в России далеко не исчерпывается. Как жить в последние свои годы — после семидесяти? В какую жизнь рождаются младенцы? Вот наши вопросы к власти. И наш спрос с неё, пишет обозревательИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя поручение российского президента Владимира Путина повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет в рамках подписанного указа «О национальных целях развития России на период до 2030 года»:
«Я живу в провинции и знаю пожилых людей, которые уже не хотят продолжать свою сегодняшнюю жизнь — жизнь на пенсию в 10—12 тысяч рублей. И детей обременять собой не хотят, потому что знают, что при всём желании дети мало чем могут им помочь: они день и ночь работают, чтобы прокормить, одеть и обуть своих детей, устроить их в жизни… Как это сделать на их зарплату в 20—30 тысяч? Поэтому ожидания по поводу «продолженной» ещё на несколько лет жизни у многих граждан России пессимистические…»
Читайте подробнее: Наш спрос с власти не продолжительность, а качество жизни большинства
Директор Ассоциации организаций и граждан по гуманному отношению к животным «Благополучие животных» Мария Лежнева отметила, в последнее время уделяется всё больше внимания историям жесткого обращения с животными. В том числе в Конституции РФ теперь есть поправка с формулировкой «Об ответственном обращении с животными».
«Мы очень надеемся, что это повлечёт за собой изменения в общественной жизни нашей страны, потому что «ответственное обращение с животными» — это про гражданскую ответственность, здоровое общество в целом. Очень важно, чтобы подобные случаи жесткого обращения с животными наказывались сейчас и пресекались в дальнейшем», — подчеркнула зоозащитник.
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Законопроект о молодежной политике в России внесли в Госдуму члены Совфеда и депутаты, среди которых Галина Карелова и Дмитрий Вяткин, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. Инициатива разработана в целях развития положений Конституции РФ.
Об этом: Законопроект о молодежной политике в РФ внесен в Госдуму
С учётом нынешних рисков по коронавирусу вопрос безопасности принимающих участие в голосовании получил особую актуальность, отметил член комитета Госдумы по регламенту и контролю Дмитрий Ламейкин («Единая Россия»).
Он напомнил, что на участках в ходе голосования по поправкам к Конституции система была построена эффективно, не было столпотворений.
Читайте также: Ламейкин: трехдневное голосование расширит возможности избирателей
В наблюдении за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции приняли участие более 526 тысяч наблюдателей — представители политических партий, общественных организаций, в том числе региональных, что стало одним из наиболее масштабных проектов всего гражданского общества России, считает председатель Координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
Об этом: В РФ удалось создать независимую систему наблюдения за выборами — эксперт
Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому отчуждение территории РФ будет считаться экстремизмом, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.
Подробности в материале: В России отчуждение территории признается экстремизмом
Закон, приравнивающий отчуждение территории РФ к экстремизму, является частью комплексного подхода. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).
Читайте подробнее: Госдума обеспечит комплексный подход к борьбе с экстремизмом
Госдума в третьем чтении приняла закон о цифровых финансовых активах, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.
С 1 января 2021 года легализуются сделки с криптовалютой, но биткоины и прочие криптовалюты будут запрещены как средство платежа.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил эффективность отечественной системы здравоохранения в период пандемии и поблагодарил медиков, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.
Читайте также: Володин отметил эффективность российской системы здравоохранения
Принятые поправки к Конституции — это основа для дальнейшего развития России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте также: Володин: поправки к Конституции повысили роль парламента
Чувашию посетил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он обсудил вопросы социально-экономического развития республики в условиях пандемии, подготовку к Единому дню голосования и напомнил об итогах голосования по поправкам к Конституции РФ.
Читайте подробнее: Приволжский полпред обсудил в Чувашии подготовку к выборам и экономику
Дальневосточный макрорегион обязательно должен отражаться в государственной политике Российской Федерации, в том числе законотворческой. Необходимо консолидировать усилия по внесению проектов федеральных законов и поправок к проектам федеральных законов в социальной сфере, здравоохранении, науке и культуре, а также в развитии устойчивого предпринимательства. Об этом заявил председатель Государственного собрания Якутии Пётр Гоголев, выступая на внеочередном общем собрании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».
Об этом: Дальний Восток должен отражаться в госполитике РФ: Госсобрание Якутии
55 млн 210 тыс. рублей получит избирательная кампания Крыма на выплаты членам комиссий за организацию общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Соответствующее распоряжение Совета министров Крыма опубликовано на сайте правительства республики 22 июля.
Об этом: Избиркому Крыма выделили 55 млн рублей за голосование в условиях пандемии
Удивительный у нас в стране канцелярит — особый язык бюрократии! Нам вещают: «Президент России поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции». В глаза бросается слово «рост». В такой формулировке, однако, на действительно более обеспеченную жизнь гражданам России рассчитывать не приходится, потому что этот «рост» будет лишь «не ниже инфляции». Другими словами, мы должны порадоваться «устойчивому росту» не ниже нуля. Так считает обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин:
Читайте подробнее: «Устойчивый рост» не ниже нуля: как чиновники видят будущее наших доходов
Опрос о многодневном голосовании удалён из Twitter Центризбиркома России, его разместили неграмотные сотрудники. Об этом заявила 23 июля председатель ЦИК Элла Памфилова радиостанции «Говорит Москва».
«Все опросы в соцсетях — это соревнование ботов, у кого больше ботов, тот и [побеждает]», — заявила председатель ЦИК.
Читайте также: ЦИК: опросы о многодневном голосовании в соцсетях — это битвы ботов
Госдума в осеннюю сессию намерена принять закон о правительстве РФ, а также закон о госсовете в рамках реализации новых положений Конституции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Читайте также: Госдума намерена до конца года принять законы о правительстве и госсовете
Одного, общего закона о федеральных территориях скорее всего не будет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Читайте подробнее: Крашенинников: общего закона о федеральных территориях не будет
Предложение о том, чтобы проводить голосования в России в течение нескольких дней, получило большое одобрение и скорее всего будет поддержано. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2020 года.
Читайте также: Матвиенко не ожидала позитивной реакции на идею о многодневном голосовании
Сенаторы настроены поддержать закон о трёхдневном голосовании в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2020 года.
Об этом: «Думаю, будет поддержан» — Матвиенко о законе о трёхдневном голосовании
Многодневное голосование не окажет влияния на возможности для манипуляций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2020 года.
Читайте также: Матвиенко ответила противникам идеи многодневного голосования
В российском избирательном законодательстве день тишины должен остаться. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2020 года.
Подробности в материале: Матвиенко выступила за сохранение дня тишины
Публикация экзитполов до завершения голосования может негативно отразиться на объективности процесса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2020 года.
Читайте также: До завершения голосования экзитполы публиковать нельзя — Матвиенко
Достичь удобного для всех компромисса по дате проведения единого дня голосования в России практически невозможно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2020 года.
Читайте также: Матвиенко не видит смысла в переносе единого дня голосования
По итогам единого дня голосования в сентябре Совет Федерации могут покинуть несколько сенаторов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2020 года.
Читайте также: Матвиенко допустила изменение состава Совета Федерации
Председатель комиссии по делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РФ, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева:
«Варианты законопроекта о молодёжной политике обсуждаются в Госдуме так давно, что я, например, участвовала в дискуссии по одному из вариантов, ещё когда сама относилась к этой возрастной категории, а сейчас меня уже больше пенсионная реформа интересует, и до сих пор у нас на федеральном уровне такого закона нет. Я могу только приветствовать, что дело сдвинулось с мёртвой точки. Положения, которые фиксирует законопроект, не взяты с потолка, а являются результатом той практики, которая уже сложилась и на федеральном уровне в рамках деятельности Росмолодёжи, общественных молодёжных организаций, и в субъектах Федерации. В законодательстве ряда регионов есть в той или иной степени с разными названиями положения о молодежной политике. И в этих субъектах уже молодёжью считают граждан до 35 лет. На федеральном уровне тоже молодой учёный, например, считается до 35 лет и премию может получить. Поэтому законопроект фиксирует те достижения и наработки, которые уже есть. Но ряд вопросов требуют федеральной регламентации, без неё даже существующие региональные законы не имеют веса. В любом случае то, что прописано в законопроекте, даст молодёжи возможность развиваться и с точки зрения профессиональной, и с точки зрения образования. Если закон будет принят, он станет ещё одним фактором государственной защиты интересов молодой группы населения вслед за поправкой, утверждённой в новой Конституции».
Читайте также: Законопроект о молодежной политике: дело сдвинулось с мертвой точки. Мнение
О ситуации в ПФО:
«Общественно-политическая ситуация в регионах ПФО стабильная, политический ландшафт в период COVID-19 продемонстрировал скорее склонность к пассивности. И центр, и региональные власти не заинтересованы в актуализации политического дискурса, к тому же чувствуется усталость населения после поправок к Конституции. Это дает основания для низких прогнозов явки на региональных выборах в этом году».
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Голосование за поправки к Конституции было названо триумфальным во всех инстанциях государства и в прогосударственных СМИ. Но страсти не утихают, несмотря на результат голосования.
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Совфед одобрил закон, уточняющий формулировку понятия «экстремизм», передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.
Об этом: Совфед одобрил закон о признании экстремизмом отчуждение территории РФ
В связи с поправками к Конституции Совфед принял решение об изменении удостоверения и нагрудного знака — теперь будет значок сенатора, а не члена Совета Федерации.
Уже на предстоящих выборах в России, которые состоятся в сентябре 2020 года, жителям страны предоставят возможность электронного голосования. Как заявила 24 июля председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, ЦИК предполагает провести эксперимент по электронному дистанционному голосованию в двух регионах.
Напомним, в России с 25 июня по 1 июля сразу в двух регионах страны — Москве и Нижегородской области — проводилось электронное голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифата Сабитова, эксперимент с электронным голосованием удался.
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Председатель Общественной палаты Красноярского края Наталья Грушевская считает, что полученный при голосовании по поправкам к Конституции опыт можно использовать «на будущих выборах разного уровня».
«Впервые Общественная палата Красноярского края стала единым оператором наблюдения за общероссийским голосованием в регионе, в первый раз мы объединились для того, чтобы обеспечить прозрачность и легитимность общероссийского голосования. Нашей задачей было направить на каждый избирательный участок общественных наблюдателей. Я думаю, мы справились с этой задачей. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Мы сможем использовать полученный нами опыт на будущих выборах разного уровня», — отметила она (цитата с сайта op.krsk.ru).
В Омской области ни один участок для голосования по поправкам к Конституции не остался без наблюдения, подчеркнули в Общественной палате региона, поблагодарив общественных наблюдателей за их труд.
Напомним, всего в наблюдении за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции 25 июня — 1 июля приняли участие более 526 тысяч наблюдателей.