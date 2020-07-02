Грозный, 2 июля, 2020, 08:22 — ИА Регнум. В Чечне проголосовали за поправки к Конституции РФ более 97% избирателей. Такие данные предоставила ЦИК по предварительной информации из республики.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров на участке для голосования

Явка на избирательные участки составила, по данным главы Чечни Рамзана Кадырова, более 93%. К 18:00 численность проголосовавших составила свыше 713 человек.

«Они сделали выбор в пользу благополучной, справедливой, развитой и духовно богатой страны! <…> Благодарю каждого россиянина, кто поставил галочку напротив слова «Да»! Благодарю мой народ за активное участие в этом судьбоносном событии!» — заявил чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте», комментируя итоги дня голосования.

Как отметили в Центральной избирательной комиссии, такие же высокие показатели в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ продемонстрировали Дагестан и Тува, где «за» высказались 90,27% и 96,79% избирателей соответственно.