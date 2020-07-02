Ярославль, 2 июля, 2020, 08:12 — ИА Регнум. Стали известны предварительные итоги голосования в Ярославской области. Поправки к Конституции поддержали 68,29% проголосовавших или 374 053 человека. Информация об этом размещена на сайте областной избирательной комиссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Голосование

Против поправок высказались 168 930 человек или 30,84% от принявших участие в голосовании. Недействительными признаны 4759 бюллетеней.

Всего в общероссийском голосовании приняли участие 548 819 человек или 59,9% избирателей.

Как проголосовал тот или иной район, пока неясно. На сайте облизбиркома по состоянию на 8 утра 2 июля отсутствуют полные сводные данные о голосовании по территориальным и участковым избирательным комиссиям.