Улан-Удэ, 2 июля, 2020, 07:36 — ИА Регнум. 884 жителя Бурятии, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями не получали положенных по закону бесплатных лекарств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Антон Привальский ИА Красная Весна Лекарства кончились

Нарушение вскрылось по результатам проверки. Между тем, согласно программе «Развитие здравоохранения», с 1 января 2020 года люди, перенёсшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также операцию по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, имеют право на лекарства из федерального бюджета в течение года.

По итогам проверки министру здравоохранения республики Евгении Лудуповой было внесено представление.

«По результатам рассмотрения информации 442 гражданина получили лекарства, обеспечение остальных граждан продолжается», — отметили в надзорном ведомстве.

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