Барнаул, 2 июля, 2020, 07:33 — ИА Регнум. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было по своей сути плебисцитом доверия политики Владимира Путина: на выборах президента в 2018 году Алтайский край край показал хороший результат, практически 65%, через два года процент одобрения его деятельности в регионе вырос на 6%. Об этом в своём телеграм-канале сообщил алтайский политтехнолог Антон Понкрашев. Также он отметил, что КПРФ оказалась не готова к борьбе против поправок.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ. Алтайский край

«Отказ от выставления наблюдателей и отсутствие публичных акций против поправок говорит о том, что партия не смогла понять, что ей делать. Скорее всего, все протестные голоса в Алтайском крае КПРФ запишет себе в актив, но по сути, это будут не их голоса», — считает Антон Понкрашев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае по итогам решающего дня голосования по поправкам к Конституции РФ при явке 47,53% (данные на 18:00 местного времени) свои голоса в пользу изменения Основного закона страны отдали 71,91% избирателей и только 26,86% высказались против.