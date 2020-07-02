Новосибирск, 2 июля, 2020, 05:59 — ИА Регнум. Жители Новосибирской области параллельно с общероссийским голосованием по внесению поправок в Конституцию РФ участвовали в сборе подписей за присвоение Новосибирску почётного звания РФ «Город трудовой доблести». По данным министерства региональной политики, инициативу поддержали более 500 тысяч новосибирцев.

Правительство Новосибирской области За присвоение Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести» проголосовали более 500 тысяч человек

«Благодарю всех жителей Новосибирской области за активную позицию во время голосования в поддержку инициативы присвоить нашему областному центру почётное и заслуженное звание «Город трудовой доблести», — прокомментировал первый заместитель председателя Законодательного собрания области, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панфёров. — Своими голосами вы доказали, что Новосибирск этого достоин. Вместе мы обязательно добьёмся, чтобы в Год памяти и славы нашему городу присвоили это высокое звание и великий трудовой подвиг новосибирцев навсегда остался в памяти поколений».

Руководитель регионального исполнительного комитета Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Волонтёрского центра «Единой России» Юлия Швец считает, что такое количество проголосовавших, прежде всего, значит, что новосибирцы неравнодушны к тому, что Новосибирск принимает участие в процедуре присвоения звания «Город трудовой доблести».

«Эта цифра, которая поможет ещё раз продвинуть Новосибирск на федеральном уровне и ещё раз поможет сказать о том, что мы, новосибирцы, поддерживаем присвоение этого почётного звания нашему городу, ведь Новосибирск этого достоин, — подчеркнула она. — У нас живут ветераны, труженики тыла — те, кто работал на заводах в эти сложные годы. И думаю, что для них это будет большой подарок».

Депутат Заксобрания региона Александр Морозов отметил, поддержка инициативы новосибирцами говорит о многом.

«Мы видим, что в этом заинтересованы сами жители, тем более в каждой семье есть свои герои, которые приближали Великую Победу либо на фронтах, либо в тылу, обеспечивая советских солдат всем необходимым. В годы Великой Отечественной войны Новосибирская область была настоящей «кузницей Победы». Большое спасибо жителям за активную поддержку инициативы», — сказал Морозов.

Напомним, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников призывал новосибирцев отдать свой голос за присвоение Новосибирску почётного звания .

«Давайте сплотимся в этом точно так же, как сплотились наши предшественники, наши деды и отцы, которых война собрала в Новосибирске. Они трудились на благо Великой Победы рука об руку, сообща, дружно. Давайте в память об их трудовом подвиге точно так же дружно и сообща проголосуем за Новосибирск», — говорил Травников.