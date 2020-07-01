Иркутск, 2 июля, 2020, 01:06 — ИА Регнум. В Приангарье по итогам основного дня голосования по поправкам к Конституции РФ (явка избирателей в Иркутской области на 15:00 местного времени составила 37,97%), 64,28% избирателей высказались «за» и только 34,84% — «против».

Irkutsk.izbirkom.ru Голосование. Иркутск

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июня 2020 года на территории Иркутской области в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации приняли участие 416 822 человека.

Также свой выбор сделал российский космонавт, уроженец Иркутска Анатолий Иванишин. Он стал первым в мире человеком, проголосовавшим с околоземной орбиты онлайн.