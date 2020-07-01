Подавляющее большинство жителей Алтайского края высказалось за поправки
Барнаул, 2 июля, 2020, 00:59 — ИА Регнум. В Алтайском крае по итогам решающего дня голосования по поправкам к Конституции РФ при явке 47,53% (данные на 18:00 местного времени) свои голоса в пользу изменения Основного закона страны отдали 71,91% избирателей и только 26,86% высказались против.
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Голосование. Алтайский край
Как уже сообщало ИА REGNUM, на территории региона было образовано 1779 постоянных избирательных участков. Алтайское правительство проголосовало досрочно.