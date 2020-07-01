Калуга, 1 июля, 2020, 21:51 — ИА Регнум. В Калужской области в общероссийском голосовании по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации приняли участие более 58,1% избирателей, сообщает ЦИК России.

Admoblkaluga.ru На заседании территориальной избирательной коми сии Боровского района

По информации областного избиркома, наиболее высокая явка — в Износковском районе (почти 90,%), а самая низкая — в Обнинске, чуть более 43,4%. По трём округам Калуги явка избирателей составила от 45,2% до 48,1%.

В Калужской области зарегистрировано 800 тысяч избирателей. После официального закрытия голосования участковые комиссии в установленном порядке погасили неиспользованные бюллетени и приступили к подсчёту голосов.