Ярославль, 1 июля, 2020, 21:44 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поблагодарил жителей региона, принявших участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Благодарность ярославцам Миронов разместил на своих страницах в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Голосование в Ярославской области

«Избирательные участки на территории области закрылись. Голосование по поправкам в Конституцию завершено, началась обработка бюллетеней. Хочу поблагодарить всех, кто проявил свою гражданскую позицию и сделал свой выбор. В Ярославской области это больше половины совершеннолетних жителей. И как бы не проголосовал каждый, это его личное мнение, которое уважает государство. Главное, не оставаться равнодушным к судьбе России, быть активным соавтором ее будущего. Только так наша страна будет развиваться, становиться сильнее и успешнее», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Поданным на 18.00 в голосовании приняли участие 542 178 жителей Ярославской области. Это 53,3 процента зарегистрированных избирателей.