Кострома, 1 июля, 2020, 19:32 — ИА Регнум. Явка на голосовании в Костромской области по поправкам к Конституции России на 18.00 составила 48,84%, об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме. Мнение высказали 255 129 костромичей, имеющих право голосовать.

В лидерах по активности — Нерехта и Нерехтский район, где «за» или «против» поправок высказались 72,68% избирателей. Самый низкий процент проголосовавших показал областной центр — Кострома и город Шарья, 39% и 39,6% соответственно.

Средняя явка по России на 18.00 составила 63,38%.