Калуга, 1 июля, 2020, 17:57 — ИА Регнум. В Калужской области по состоянию на 15:00 1 июля в общероссийском голосовании по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации приняли участие 55,61% избирателей, сообщает ЦИК России.

Kaluga-gov.ru В Калуге для постоянного напоминания горожан о голосовании по улицам курсирует «агитмобиль»

По информации областного избиркома, наиболее высокая явка в Износковском районе — 88,5%, а самая низкая — в Обнинске, 41,5%.

В Калуге для постоянного напоминания горожан о голосовании по улицам курсирует «агитмобиль», который украшен разноцветными воздушными шарами с мощными динамиками на борту, откуда раздаются популярные мелодии и призывы посетить избирательные участки.