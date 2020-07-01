Волгореченск, Костромская область, 1 июля, 2020, 16:30 — ИА Регнум. В Костромской области столкнулись два транспортных средства — легковые автомобили марки Daewoo. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на очевидцев.

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ДТП произошло в среду, 1 июля, в четырех километрах от Волгореченска. По последним данным, в результате аварии пострадали две женщины.

По словам очевидцев, впереди идущий автомобиль совершал поворот направо, а ехавший следом автомобиль решил его обогнать. В результате ДТП транспортные средства вылетели в кювет.

В настоящее время выясняются подобности данного происшествия.