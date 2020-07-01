В Костромской области к полудню 1 июля проголосовало 42% избирателей
Кострома, 1 июля, 2020, 15:27 — ИА Регнум. Явка на общероссийском голосовании по закону о поправках к Конституции в Костромской области на 12 часов дня составила 42,33% — об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме. Мнение о внесении изменений в Основной закон государства высказали почти 223 тысячи костромичей, имеющих право голосовать. Для сравнения, средняя явка по России на это же время составила 57,43%
По словам представителей облизбиркома, процесс идёт «в штатном режиме», серьёзных нарушений, способных повлиять на ход голосования, не выявлено.
Отметим, что 28 и 29 июня в Костромской области было выявлено несколько фактов двойного голосования. Инциденты произошли в областном центре — Костроме и городе Буе. Также 1 июля на «Карте нарушений на выборах» появилась информация о том, что явку региональных бюджетников на голосовании контролируют с помощью викторины «Моя Конституция».
Напомним, что 1 июля — основной день голосования по поправкам в Конституцию России. Избирательные участки будут работать до 20 часов вечера.