Кострома, 1 июля, 2020, 15:27 — ИА Регнум. Явка на общероссийском голосовании по закону о поправках к Конституции в Костромской области на 12 часов дня составила 42,33% — об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме. Мнение о внесении изменений в Основной закон государства высказали почти 223 тысячи костромичей, имеющих право голосовать. Для сравнения, средняя явка по России на это же время составила 57,43%

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По словам представителей облизбиркома, процесс идёт «в штатном режиме», серьёзных нарушений, способных повлиять на ход голосования, не выявлено.

«Голосование идёт в штатном режиме, используются 552 избирательных участка, образованных на территории Костромской области. Информации о серьёзных нарушениях и жалоб в избирательную комиссию на данный момент пока не поступало», — рассказала ИА REGNUM помощник председателя избирательной комиссии Костромской области Ольга Эсе.

Отметим, что 28 и 29 июня в Костромской области было выявлено несколько фактов двойного голосования. Инциденты произошли в областном центре — Костроме и городе Буе. Также 1 июля на «Карте нарушений на выборах» появилась информация о том, что явку региональных бюджетников на голосовании контролируют с помощью викторины «Моя Конституция».

«Избирательная комиссия Костромской области не имеет никакого отношения к этой анкете. Анкетирование проводит общественная организация. Говорить о давлении на бюджетников мы в данном случае не можем, жалоб от них в комиссию на данный момент не поступало. По поводу двойного голосования в Костроме, где гражданин проголосовал в переносной ящик — в нём было 9 бюллетеней. При подведении итогов эти бюллетени для голосования будут признаны недействительными», — сказала Ольга Эсе.

Напомним, что 1 июля — основной день голосования по поправкам в Конституцию России. Избирательные участки будут работать до 20 часов вечера.