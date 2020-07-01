Санкт-Петербург, 1 июля, 2020, 15:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области до конца недели ожидаются переменные дожди, ливни и грозы, на фоне которых столбик термометра не будет подниматься выше отметки в 22 градуса. Об этом 1 июля сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

По прогнозу, до конца недели в городе на Неве и в Ленинградской области будет переменная облачность и кратковременные дожди. Ночью температура воздуха будет опускаться до 15−16 градусов, а днем подниматься до 24 градусов.

Первый день июля синоптическая ситуация в Санкт-Петербурге будет представлена тыловой, холодной частью циклона, центр которого уходит на Кольский полуостров.

2 июля в Санкт-Петербурге и Ленобласти ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах ливни, грозы, ветер при грозах порывистый.