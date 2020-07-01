Кострома, 1 июля, 2020, 15:18 — ИА Регнум. Первый этап строительства газопровода «Галич — Мантурово — Шарья» в Костромской области завершится 6 декабря. На эту дату запланирована технологическая подача газа в село Парфеньево. Соответствующее решение было принято по итогам встречи губернатора Сергея Ситникова с руководством Газпрома — передаёт ИА REGNUM.

Для решения вопросов по строительству газопровода в регионе создадут рабочую группу, в которую войдут костромские чиновники и представители энергетической компании. Известно, что сейчас администрация региона обсуждает программу газификации области до 2025 года. Не исключено, что в проект включат поселки Антропово и Островское.

Напомним, жизненно важный газопровод, от которого зависит газификация 14 районов Костромской области, должны возвести до 2022 года. Конкретные сроки достройки магистрального газопровода, разговоры о необходимости которого в области велись последние 7 лет, были названы на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в марте 2020 года. Протяженность газопроводы составит 180 километров, стоимость объекта оценивается в 7,4 млрд рублей. Отметим, что из 24 районов Костромской области на данный момент газифицировано только 7.