Киев, 1 июля, 2020, 14:59 — ИА Регнум. В Киеве сегодня, 1 июля, произошли столкновения между полицейскими и бастующими шахтерами, заявил журналистам депутат Рады и глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Hk.npu.gov.ua Украинский полицейский спецназ

По информации Волынца, столкновения произошли при попытках шахтеров установить палатки возле офиса президента.

Он отмечает, что в результате потасовки некоторые горняки получили легкие травмы.

Волынец напомнил, что протесты в Киеве бессрочные и главное требование бастующих связано с выплатой долгов по заплате.

ИА REGNUM напоминает, что масштабная протестная акция шахтеров в Киеве началась накануне, 30 июня. Заявлялось, что по состоянию на 1 июля 2020 г. долг составит более 1,2 млрд грн. С протестующими уже встретилась заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив, которая сделала парадоксальное заявление, что все долги уже выплатили.