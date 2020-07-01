Санкт-Петербург, 1 июля, 2020, 14:51 — ИА Регнум. Более 1700 петербургских пар, подавших заявления на бракосочетания в ЗАГС, после снятия ограничений на торжественную церемонию на бракосочетание просто не явились. Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Пара

Торжественная регистрация браков в Санкт-Петербурге из-за пандемии коронавируса не проводилась ровно три месяца — с 28 марта по 28 июня. Всего на этот период было подано 9891 заявлений. Из-за действовавших ограничений парам предлагалось перенести или отменить запланированную регистрацию.

«Сотрудники отделов ЗАГС и дворцов бракосочетаний обзвонили всех подавших заявление и предложили сделать выбор, — отметили в Смольном. — Перенесли заявления на более поздний срок 2016 пар, 1735 — просто не пришли, а 6140 пар зарегистрировали брак без гостей и торжественной церемонии».

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К почти штатной работе ЗАГСы и дворцы бракосочетания Северной столицы вернулись с 29 июня. Согласно новым правилам, на регистрации должны присутствовать не более 10 человек, включая фотографа и видеооператора.

Перед входом в здание ЗАГСа или дворца у всех участников мероприятия замеряют температуру, молодожены и гости обязаны находиться в масках и перчатках во всех помещениях, за исключением залов, где проходит церемония.

Кроме того, по окончании каждой церемонии в помещениях проводится санитарная обработка, дезинфекция контактных поверхностей, проветривание.

«Сейчас в Санкт-Петербурге в день регистрируется порядка 200 браков, такое же количество бракосочетаний было и до начала эпидемии», — отметили в пресс-службе.

Добавим, регистрацию браков в северной столице проводят 18 районных отделов (секторов) ЗАГС и четыре дворца бракосочетания.

До пандемии почти треть брачных союзов, заключенных в Санкт-Петербурге в 2019 году, состоялась между гражданами, не зарегистрированными в Северной столице. Таким образом, Петербург превратился в столицу свадебного туризма.