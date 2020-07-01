Калуга, 1 июля, 2020, 14:25 — ИА Регнум. В Калужской области по состоянию на 12:00 1 июля в общероссийском голосовании по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации приняли участие 52,81% избирателей, сообщает ЦИК России.

Kaluga-gov.ru Калужский градоначальник Дмитрий Денисов принял участие в общероссийском голосовании.

По данным областного избиркома, наиболее высокая явка в Износковском районе — 85,8%, а наиболее низкая — в Обнинске, 37,3%.

В среднем по трём избирательным округам областного центра явка избирателей составила порядка 43,1%.

«1 июля — всенародный день голосования, сегодня калужане определяют будущее своей страны. Посетил в этот день избирательный участок и проголосовал. Особая благодарность — всем тем, кто организовывает и контролирует процесс голосования. Это непростая и ответственная работа, требующая трудолюбия и выдержки», — написал на своей странице в социальной сети исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий Денисов.