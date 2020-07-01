Киев, 1 июля, 2020, 13:39 — ИА Регнум. Генштаб Украины в настоящий момент не располагает данными о подготовке вторжения российских войск с юга страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Об этом заявил командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев, который отвечает за крымское направление обороны, сообщает 1 июля издание «РБК-Украина».

Наев отметил, что на Украине «усилены все виды разведки», также военные отработали совместные действия с Нацполицией, Службой безопасности Украины и Нацгвардией, а боевую службу в южном регионе перевели на усиленный режим.

Он также заявил, что руководство ВСУ «адекватно оценивает» возможности российской армии по наращиванию военной силы за короткое время.

«Поэтому уже выполнили определенную часть работ по повышению боевых возможностей наших войск на этом направлении и продолжаем эту работу каждый день. Ситуация контролируемая», — подчеркнул командующий.

ИА REGNUM напоминает, что в июне на разных уровнях на Украине прозвучали заявления о возможности вторжения России в Херсонскую область якобы для обеспечения Крыма таким образом пресной водой. Бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес допустил, что такое вторжение может случиться в сентябре этого года.

29 июня заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что стране следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе.

В свою очередь эксперты отмечают, что у президента Украины Владимира Зеленского начали продавать «русскую угрозу».