Ульяново, Калужская область, 1 июля, 2020, 14:57 — ИА Регнум. В селе Крапивна Ульяновского района Калужской области в ночь с 30 июня на 1 июля произошло возгорание деревянного жилого строения. При тушении пожара обнаружены тела двух мужчин, братьев 1981 и 1983 года рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

Одной из наиболее вероятных причин возгорания является неосторожность жильцов дома при курении внутри помещения.

По факту гибели людей проводится процессуальная проверка. Следователем назначено пожаро-техническое и судебно-медицинское исследование, опрашиваются свидетели и очевидцы. Устанавливается причина пожара и смерти мужчин.