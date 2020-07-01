Приштина, Сербия, 1 июля, 2020, 18:37 — ИА Регнум. 1 июля, открывая очередное заседание правительства самопровозглашенного Косово премьер-министр Авдулла Хоти заявил, что диалогу между Сербией и Косово нет альтернативы, и что Косово готово вновь участвовать в этом процессе благодаря большой подготовительной работе, произведенной предыдущими правительствами.

Mf.rks-gov.net Авдулла Хоти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что руководить процессом будет премьер-министр, то есть он сам.

По словам Хоти, в настоящий момент ведется работа по подбору состава переговорной команды края. Правительство Косово также приняло решение о создании комитета экспертов для ведения переговоров с Сербией, который будет работать в рамках офиса премьер-министра.

В задачи совета будет входить подготовка отчетов, аналитических документов, фактографии и других вспомогательных материалов для переговоров.

Также было принято решение о создании должности национального координатора по диалогу, который будет подчинен непосредственно Хоти.