Тюмень, 1 июля, 2020, 13:15 — ИА Регнум. В Тюмени к голосованию по поправкам к Конституции России приурочили фестиваль «Время Победителей». Сегодня, в завершающий день волеизъявления, для тюменцев в рамках фестиваля приготовили кашу из пяти тонн тушёнки и шести тонн гречки, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Очаровательные девушки предлагают кашу и чай

Пресс-служба горадминистрации Тюмени А масочный режим не соблюдается

Открылись 44 площадки с полевыми кухнями. К каше предлагается горячий чай.

В ходе фестиваля проходит викторина, где можно выиграть легковые автомобили. А также выступают творческие коллективы и организована ярмарка тюменских товаропроизводителей.