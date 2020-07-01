Барнаул, 1 июля, 2020, 13:06 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае не улучшается. Ежедневно в регионе выявляют десятки новых носителей SARS-CoV-2. Вот и накануне, 30 июня, по данным оперативного штаба региона, положительные тесты подтвердились в 74 случаях.

Zdravalt.ru Коронавирус. Алтайский край

Общее число носителей коронавируса составляет уже 4059 человек, выписаны по выздоровлению 2970 пациентов. Не обошлось без жертв. За последние сутки на Алтае скончались пятеро носителей коронавируса, двое из них — от COVID-19, трое, как утверждают медики, по другим причинам.

Всего в крае скончался 81 взрослый, в том числе 36 случаев от COVID-19, 42 случая — иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе. Тем временем в инфекционных отделениях стационаров находится сейчас 529 больных внебольничной пневмонией и 1192 заболевших ОРВИ. Тяжелобольных — 83, на аппарате ИВЛ — 26 пациентов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае произошло уже несколько вспышек коронавируса в медицинских и социальных учреждениях. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер Александр Романенко были вынуждены перейти на «домашнее управление» регионом из-за нахождения носителей SARS-CoV-2 в их окружении.