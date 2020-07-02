Москва, 2 июля, 2020, 05:03 — ИА Регнум. Утвердить льготную программу ипотеки под 6,5% президент РФ поручил еще в апреле. Вскоре условия этой программы были изменены, и если изначально предполагалось, что максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей будет 8 млн, а для регионов — 3 млн, то 23 июня Владимир Путин назвал другие цифры — 12 и 6 млн соответственно. Процент остался тем же — 6,5%. Как будет развиваться в ближайшее время льготная и «нельготная» ипотеки, обсуждает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая квартира

Ставки в 9−11% многие эксперты называли неподъемными, и даже 9% вице-премьер Марат Хуснуллин назвал преступлением. Действительно, такой высокий процент отваживает потенциального покупателя, что оставляет и человека без улучшения жилищных условий, и экономику — без растущего спроса, при том что строительная отрасль является реальным драйвером экономики, давая импульс развитию массы смежных производств и создавая рабочие места. А снижать ставку по кредитам банкам невыгодно.

Теперь Минфин подготовил проект с учетом предложений президента о льготной ставке в 6,5%. По словам замминистра ведомства Алексея Моисеева, «программа Минфина затронет кредиты, которые банки выдадут до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Ставка 6,5% распространяется на весь срок кредитования».

Льготная ставка обеспечивается государством за счет возмещения банкам разницы с действующей рыночной ставкой — но в то же время ЦБ снизил ключевую ставку до 4,5%. И это, и сам факт возникновения льготной ипотечной ставки должны повлечь за собой общее снижение ипотечных ставок, не только льготных. По прогнозам аналитиков рейтинговых агентств Moody’s, АКРА и «Национальные кредитные рейтинги», ставки по ипотеке в России могут опуститься до 7% и даже ниже к концу 2020 года. Как будут выглядеть ставки в следующем году, с учетом того, что льготная программа действует до 1 ноября, пока сказать сложно. Обстоятельства меняются быстро, и кризис имеет место, поэтому прогнозы на полтора года были бы поспешными.

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «России надо развивать рынок ипотечного арендного жилья с правом выкупа».