Минск, 2 июля, 2020, 04:17 — ИА Регнум. Союзное государство России и Белоруссии берет начало своего создания в уже далеком 1997 году, когда Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали Договор о Союзе. О том, почему за 22 года Союзное Государство России и Белоруссии так и не стало похоже на полноценное государство, рассуждает автор ИА REGNUMКирилл Забавский.

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Для того чтобы понять как зародилась и развивалась идея Союзного государства, стоит обратиться к истории, выделить основные черты того, что происходило на постсоветском пространстве в наступившее после развала СССР трагическое время. Распад СССР, оформленный как соглашение о создании Содружества Независимых Государств 8 декабря 1991 года, стал следствием запущенной генсеком КПСС Михаилом Горбачевым в конце 1980-х годов Перестройки. Само событие распада великой страны было воспринято многими западными политиками с радостью и великим энтузиазмом.

Казалось, что сбылась мечта Адольфа Гитлера и разделенная Россия уже никогда не поднимет головы. Приоритет международного права, принятый в постсоветских республиках, на практике стал формой внешнего управления, разгорались межнациональные конфликты, ставшие причиной гибели многих тысяч людей. Еще большее количество жертв принесли криминальные войны, крушение медицины, всплеск наркомании. К концу 1990-х годов, казалось, что полное разрушение и гибель остатков СССР уже неминуемы. Как же удалось свернуть с этого гибельного пути?

Читайте подробности в статье Кирилла Забавского «Судьба Союзного государства России и Белоруссии. Часть 1».