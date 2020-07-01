Калуга, 1 июля, 2020, 11:56 — ИА Регнум. 48 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Калужской области за последние сутки, сообщает 1 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждено 6 тыс. 117 положительных тестов. 2 тыс. 388 человек находятся на лечении, 3 тыс. 685 человек выздоровели, 44 человека умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (611), в Обнинске (457), в Боровском районе (277), Малоярославецком районе (162), в Жуковском районе (156) и в Людиновском районе (94).

По информации Роспотребнадзора, показатель заболеваемости по региону составляет 606,6 на 100 тысяч населения. Всего с начала пандемии проведено 75 тыс. 718 лабораторных исследований на коронавирус. Охват тестированием — 117,6 на 100 тысяч населения.