Оренбург, 1 июля, 2020, 11:25 — ИА Регнум. Главный врач детской областной клинической больницы города Оренбурга Салим Чолоян считает поправки к Конституции востребованными. Он отметил, что часть из них уже успешно реализуются на практике.

Orenburg.er.ru Главврач Оренбургской областной больницы Салим Чолоян на участке для голосования

Медик 1 июля принял участие в Общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ. «Я считаю, что поправки к Конституции РФ сегодня очень актуальны. Часть из них уже фактически начали работать в нынешней эпидемиологической ситуации», — сказал Чолоян.

По его словам, по многим поправкам уже приняты законы, касающиеся поддержки семей, предпринимателей, граждан, оставшихся без работы. В сложной эпидситуации граждане смогли убедиться в эффективной и успешной реализации поправок на практике. «Все это, безусловно, доказывает востребованность предлагаемых поправок к Основному закону страны», — подчеркнул главврач.

Он также акцентировал внимание на том, что изменения в Конституцию в блоке здравоохранения фактически закрепляет право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи независимо от места проживания. Вносимые поправки повысят качество здравоохранения в России.

Напомним, что 1 июля проходит основной день общероссийского голосования по поправкам к Конституции. В Оренбуржье работает 1 724 участка для голосования.