Псков, 1 июля, 2020, 11:07 — ИА Регнум. В Псковской области от COVID-19 умер врач, работавший в «красной» зоне. Об этом 1 июля сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Www.instagram.com/m.v_007 В Пскове скончался кардиореаниматолог, который работал в COVID-центре города.

По его словам, ушел из жизни кардиореаниматолог Анвар Сабиров. Предварительный диагноз летального исхода — COVID-19.

У врача коронавирус был выявлен 13 июня, сначала инфекция протекала в легкой форме. Лечение врач проходил дома под присмотром коллеги при неоднократных консультациях с московскими специалистами, помогающими псковским медикам.

«К сожалению, 10 дней назад в связи с развитием заболевания он был госпитализирован в критическом состоянии и подключён к аппарату ИВЛ», — уточнил Ведерников.

Анвар Сабиров почти 25 лет проработал в медицинских учреждениях города Пскова, из них 17 лет — в Псковской городской больнице, где всем запомнился как ответственный, трудолюбивый, высокопрофессиональный и дисциплинированный специалист, отметил губернатор.

Это второй официально подтвержденный летальный случай среди медицинских работников Псковской области. Ранее сообщалось, что 3 июня от осложнений, вызванных COVID-19, скончался врач-реаниматолог из города Опочки АлексейПоднебесный. Он так же, как и Сабиров, последнее время трудился в областном COVID-центре в Пскове.

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