Ярославль, 1 июля, 2020, 10:46 — ИА Регнум. Творческая группа полнометражного художественного фильма «Только Локо!» ответила на заявление хоккейного клуба «Локомотив» с негативным отношением к проекту. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на текст письма. Как ранее сообщало ИА REGNUM ХК «Локомотив» считает, что «чудовищная катастрофа команды «Локомотив» не может и не должна стать поводом для реализации чьих-либо творческих и финансовых амбиций».

«Арена-2000» в Ярославле и памятник погибшей команде

Производством художественного фильма «Только Локо!» занимается компания «ЯрСинема» совместно с АНО «Эколлайн. Культура и искусство». В фильме сыграют звезды отечественного кино Алексей Гуськов, Кирилл Плетнев, Cергей Баталов, Ирина Розанова, Анна Уколова, Андрей Мерзликин.

«Будущий фильм расскажет о том важном месте, которое занимала команда в жизни каждого из героев. Это фильм не о трагедии, это не фильм — катастрофа, это фильм о команде глазами простых людей, болельщиков, технического персонала, невест и родственников погибших хоккеистов. Задача данного кинопроекта — сделать подарок сотням тысяч поклонников замечательной команды, миллионам любителей хоккея и создать своеобразный кинопамятник «Локомотиву» на долгие годы. Этим фильмом мы хотим выразить любовь всех болельщиков к погибшей команде», — отмечается в заявлении творческой группы.

Творческая группа фильма «Только Локо!»

Создатели фильма отмечают, что очень рассчитывали на сотрудничество с хоккейным клубом «Локомотив».

"Очень надеясь на сотрудничество с клубом, мы с огромным разочарованием узнали о негативном и категоричном отношении к фильму президента ХК «Локомотив» Ю. Н. Яковлева. Мы с понимаем и уважением относимся к его позиции, учитывая все, что ему пришлось пережить. Мы эту позицию понимаем, но не принимаем. Ни у кого нет права узурпировать память о выдающихся спортсменах. Это наша общая скорбь. Тот факт, что из-за этой позиции нам придётся снимать целый ряд сцен не на родной ярославской «Арене 2000», а на других аренах, конечно же, удручает и затрудняет производство фильма.

Мы понимаем всю полноту нашей ответственности перед родственниками и близкими погибших ребят, перед миллионами болельщиков ХК «Локомотив». Именно поэтому мы заручились письменной поддержкой более двух десятков семей наших замечательных ребят. Мы предоставили родным и близким подробную презентацию нашего кинопроекта и получили их полное одобрение. Мы также получили огромное количество писем c поддержкой болельщиков ярославского хоккейного клуба из Москвы и Подмосковья, Новосибирска, Костромы, Иваново, Твери, Калуги, Улан-Удэ, Варшавы, конечно, Ярославля и даже из Рио-де-Жанейро (ХК «Lokomotiv Rio»), которые мы предполагаем опубликовать. Все они считают данный фильм глубоко патриотичным и необходимым для воспитания подрастающего поколения. Помощь, которую они оказывают нам на протяжении всей подготовки к кинопроизводству, бесценна. Тем самым мы получили благословение на создание фильма и c лёгким сердцем, но с глубоким волнением приступили к этой ответственной и важной работе!

Немаловажно заметить, что наш фильм поддержали и выдающиеся отечественные хоккеисты — Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, заслуженный тренер СССР Игорь Тузик, заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Фетисов и многие другие. Официальный консультант картины — председатель профсоюза игроков КХЛ, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Андрей Коваленко», — говориться в письме творческой группы «Только Локо!»

Авторы фильма уточняют, что не хотели публичных разборок по поводу проекта.

ХК «Локомотив» Хоккейный матч на «Арене-2000»

«Мы никогда не планировали выносить наши взаимоотношения с клубом по данному вопросу в публичное пространство, предлагая любые формы конструктивного диалога. Но клуб ни разу не отреагировал на наши неоднократные просьбы о встрече, о диалоге, а вместо этого выбрал путь публичного обращения к общественности, которое мы не можем оставить без ответа, так как информация, предоставленная в нем, не соответствует действительности, а некоторые заявления являются голословными.

Мы не можем себе позволить отвечать в том же тоне, как написано Заявление. Но должны заметить, что давать оценки сценарию, как «крайне поверхностному», может только зритель и только после выхода фильма в прокат. Оценка эта к тому же ничем не мотивирована, потому как прочитать сценарий полгода назад, было невозможно, ввиду того, что работа над ним закончена совсем недавно. В этой работе принимали активное участие родные и близкие хоккеистов, болельщики Их рассказы и воспоминания очень обогатили сценарий, их можно считать полноправными соавторами нашего проекта.

Не к лицу руководству клуба и делать заявление о том, что «мнение клуба полностью разделяют учредители ХК «Локомотив», руководство ОАО «РЖД», Администрация Ярославской области, актив болельщиков команды». На самом деле это далеко не так. Мы располагаем противоположной информацией», — отмечается в письме.

Творческая группа отвергает обвинения в амбициях, которые звучали от ХК «Локомотив».

"Совершенно бестактным, с нашей точки зрения, являются слова, что «катастрофа команды «Локомотив» не может и не должна стать поводом для реализации чьих-то творческих и финансовых амбиций». Здесь мы с полной ответственностью можем заявить, что каждый член творческой группы выполняет честно и профессионально свой долг перед памятью погибших хоккеистов. Жизненный и творческий путь каждого из нас никому не даёт права оскорблять наши искренние чувства к любимой команде. И все же мы не оставляем надежды на возможные компромиссы по взаимодействию и вновь протягиваем руку хоккейному клубу «Локомотив»! Мы по-прежнему готовы к диалогу и сотрудничеству! Потому как Память и Любовь должны объединять, а не разъединять людей! Только Локо! — Только Победа!» — завершается текст письма.

Авторы «Только Локо!» особо отметили, что будут только рады, если клуб возьмется за реализацию своего варианта кинопроекта в память о погибшей команде.