Санкт-Петербург, 1 июля, 2020, 10:44 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге спустя неделю задержали подозреваемого в жестоком убийстве 75-летней женщины в парке Александрино на юго-западе города. Злоумышленника удалось поймать в противоположной части Петербурга, в Калининском районе на севере, по горячим следам после нового нападения на женщину.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО В Петербурге задержали мужчину, убившего женщину в парке Александрино

Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как уточнили в полиции, подозреваемым в нападении оказался 44-летний ранее судимый мужчина.

Напомним, по данным следствия нападение с убийством мужчина совершил днем 23 июня в парке Александрино в Кировском районе города. Его жертвой стала 75-летняя женщина, которую он несколько раз ударил в живот ножом. Несмотря на вовремя оказанную помощь, женщина скончалась в больнице. Добычей злоумышленника стала сумочка с кошельком.

1 июля около 08:10 по телефону 112 поступило сообщение об ограблении женщины в Калининском районе неподалеку от пересечения улиц Верности и Карпинского. Нападавший ударил по голове 51-летнюю женщину и вырвал из рук сумку, а затем убежал.

«Пострадавшая смогла самостоятельно дойти до ближайшего избирательного участка, где обратилась к дежурившему сотруднику полиции и рассказала о произошедшем», — отметили в пресс-службе Главка МВД.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции по приметам вскоре задержали злоумышленника, прятавшегося в кустах и осматривавшего содержимое похищенной сумки.

«Полицейские узнали в нем подозреваемого, разыскиваемого по ориентировке за жестокое нападение на пожилую женщину в парке на юго-западе Петербурга», — уточнили в полиции.

В настоящее время задержанный доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий.