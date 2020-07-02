Москва, 2 июля, 2020, 05:04 — ИА Регнум. Законопроект, который был внесен в Госдуму 17 июня, может оказаться фатальным для национальных парков. Продвижение этого документа имеет смысл остановить, заявил автору ИА REGNUMВладимиру СтанулевичуСергей Цыпленков, председатель комиссии СПЧ по экологическим правам.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Водяная мельница в деревне Зехнова. Кенозерский национальный парк, Архангельская область

«Я бы остановил продвижение законопроекта — не для того, чтобы сделать свой собственный проект — понятно, что в ГД РФ пройдет только проект «Единой России». Нам не нужен скандал, нужно работающее, сбалансированное законодательство. Мы готовы полноценно подключиться к работе над этим законопроектом и для начала провести инвентаризацию нарушений законодательства о нацпарках», — говорит Сергей Цыпленков.

Он подчеркивает, что это огромная работа, которая не может быть сделана силами одного только СПЧ, — но СПЧ может и умеет привлекать к сотрудничеству экспертов, при их участии похожая работа уже проводилась. Сам законопроект, полагает Цыпленков, не стал результатом чьих-то дурных намерений, просто он оставляет лазейки, сквозь которые «полезут всякие нарушения».

Читайте статью Владимира Станулевича «Члены СПЧ о законопроекте о нацпарках — «нам не нужен скандал»».