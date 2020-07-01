Москва, 1 июля, 2020, 10:36 — ИА Регнум. По состоянию на 1 июля в России зафиксировано 6556 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале по профилактике коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Отмечается, что новые случаи инфекции выявлены в 83 регионах РФ. При этом 31,9% случаев не имели клинических проявлений COVID-19.

Всего на 1 июля в России выявлено 654 405 случаев заражения коронавирусом.