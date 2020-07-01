Москва, 2 июля, 2020, 00:04 — ИА Регнум. Проект закона, который позволяет правительству изменять границы национальных парков, напоминает благие намерения, которыми вымощена известная дорога. Такое мнение высказал в беседе с автором ИА REGNUMВладимиром Станулевичем член постоянной комиссии СПЧ по экологическим правам Иван Засурский.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Село Вершинино — «столица» Кенозерского национального парка

Согласно документу, любой участок национального парка может быть исключен из него и использован для любой хозяйственной деятельности. Эта возможность может дорого обернуться: она даст шанс разного рода нарушениям, прежде всего — выводу части территорий национальных парков под те или иные проекты. «Я не уверен, что те, кто будет инициировать пересмотр границ нацпарков, смогут публично обосновать причины таких решений», — говорит Засурский.

По мнению эксперта, нужно не изымать земли, а развивать экологический туризм. Это даст реальный шанс на развитие экономики регионов и сохранит национальные парки, которые, что главное, будут выполнять свою основную задачу. Более того, нужно изменять границы парков, не изымая земли, а расширяя их, делать новые нацпарки.

Читайте статью Владимира Станулевича «Члены СПЧ о законопроекте о нацпарках — «нам не нужен скандал»».