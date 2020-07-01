Барнаул, 1 июля, 2020, 06:26 — ИА Регнум. Большинство заместителей председателя правительства Алтайского края проголосовали по поправкам к Конституции РФ досрочно. Об этом информирует официальный сайт региона.

Правительство Алтайского края Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проголосовал на дому из-за вынужденной социальной дистанции

Так, глава края Виктор Томенко определился со своим выбором, будучи в режиме социальной дистанции. Голосование прошло на дому с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Ранее в обращении к жителям Алтайского края Губернатор заявил, что общероссийское голосование — это событие, которое на многие годы определит будущее нашей страны.

«Каким оно будет, зависит от нашей сознательности, гражданской ответственности и неравнодушия», — считает губернатор Алтайского края.

Зампредседателя правительства региона Ирина Долгова в своем Instagram отметила: «Наступило время перемен, и необходима Конституция, адекватная времени и уровню развития страны. Главные — это социальные меры и гарантии, улучшение жизни народа. Уже из-за этих поправок стоит поддержать новую редакцию Конституции».

Министр образования и науки Максим Костенко напомнил, что несколько предлагаемых для голосования поправок касаются непосредственно сферы образования: «Это установление единых правовых основ системы воспитания и образования, общие вопросы воспитания и образования, а также обеспечение проведения в Российской Федерации единой социально ориентированной государственной политики в области науки и образования».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 30 июня 2020 года, на территории Алтайского края в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ приняли участие 541 908 человек. В том числе, со своим выбором определился митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.