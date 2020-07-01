Барнаул, 1 июля, 2020, 06:12 — ИА Регнум. В связи с голосованием по поправкам к Конституции РФ, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий тоже сделал свой выбор. Как сообщает официальный сайт Алтайской митрополии, процедура состоялась накануне, 30 июня, в зале Учёного совета Барнаульской духовной семинарии.

Алтайская митрополия Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий

«Это наш долг, поскольку все мы — русские, граждане России. Я должен реагировать на происходящие в нашей стране события и процессы. Каждый человек в меру своих убеждений имеет право свободного выбора. Мы его осуществляем и являемся участниками исторического события, когда впервые в Конституцию нашей Родины внесено понятие о Боге, вере, нашем историческом достоянии, нашем великом прошлом», — пояснил владыка Сергий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 июля, в Алтайском крае, как и по всей стране, стартовал основной день голосования по поправкам к Конституции РФ. На территории региона образовано 1779 постоянных избирательных участков.

По состоянию на 30 июня 2020 года, на территории Алтайского края в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ приняли участие 541 908 человек.