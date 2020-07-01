Чита, 1 июля, 2020, 06:01 — ИА Регнум. Жители Забайкальского края уже начали получать новые выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Как поясняет сегодня, 1 июля, пресс-служба забайкальского губернатора, это вторая по счёту выплата, первая была произведена в июне этого года.

Пресс-служба правительства Забайкальского края Дети

Для оформления родители подавали заявление на портал «Госуслуги» для первой выплаты, вторую начислили автоматически по первому заявлению. Родителям маленьких забайкальцев, которые не подавали заявление на портал для первой выплаты, необходимо это сделать.

«Семьи с детьми в возрасте от трёх до 16 лет имеют право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого такого ребенка. Большинство жителей нашего края уже воспользовались этой мерой поддержки. В июле текущего года семьям с детьми будет выплачено дополнительно по 10 тысяч рублей. Если один из родителей уже подавал заявление, то выплата будет произведена автоматически на основе ранее поданных сведений — тому же получателю и по тем же реквизитам», — рассказала зампред по социальным вопросам края Аягма Ванчикова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, возможность подать заявление на портале «Госуслуг» либо обратиться в отделение Пенсионного фонда России предоставлена до 1 октября 2020. Вся подробная информация о выплатах размещена на портале «Госуслуги» или на сайте ПФР.