Чита, 1 июля, 2020, 05:24 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июля, в основной день голосования, в Забайкальском крае волонтеры Конституции вышли на избирательные участки. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, свою работу они продолжит с 8.00 до 20.00 местного времени. Помогать в организации процесса проведения голосования будут 1425 человек.

Пресс-служба правительства Забайкальского края Волонтеры Конституции

Директор молодежного центра «Искра», региональный оператор общероссийского корпуса «Волонтеры Конституции» Вячеслав Пальшин рассказал, что все волонтеры на участках будут выполнять термометрию каждому гражданину, пришедшему проголосовать, выдадут средства индивидуальной защиты.

«Также будут выполнять организационные функции, а именно — корректировать потоки, не допускать большого скопления народа, соблюдать социальную дистанцию полтора метра», — отметил он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 июля, в день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, с 8 до 20 часов в Забайкальском крае будут работать 923 избирательных участка.