Чита, 1 июля, 2020, 05:05 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июля, в основной день голосования по поправкам к Конституции РФ, на 112 участках Читы, а также в территориальных избирательных комиссиях административного центра Забайкалья, осуществляется видеонаблюдение. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Алина Шемякина.

Цитата из видео Так выглядит сейчас избирательный участок в г. Чита, проспект Советов, д. 4

«Системы видеонаблюдения установлены таким образом, чтобы можно было видеть все помещения для голосования, но при этом сохранить в тайне личные данные избирателей», — пояснила она.

Также известно что на 26 участках установлены по две камеры видеонаблюдения, которые транслируют процедуру выборов онлайн. На остальных камеры работают в режиме видеозаписи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 июля, в день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, с 8 до 20 часов в Забайкальском крае будут работать 923 избирательных участка.