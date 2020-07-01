Иркутск, 1 июля, 2020, 04:30 — ИА Регнум. Избирательная кампания по досрочным выборам губернатора Приангарья обещает быть жаркой. По данным областного избиркома, на кресло главы региона претендуют 17 человек. Прием документов о выдвижении истёк накануне, 30 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Иркутской области

В этот последний день на подножку «избирательного локомотива» успели вскочить три кандидата-самовыдвиженца: Анатолий Сопов (генеральный директор ООО «Смартлидер»), Сергей Гагаркин (президент ГСА) и Денис Букалов (временно неработающий).

Ранее документы в избирком представили врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев (самовыдвижение), председатель совета регионального отделения партии «Родина» Максим Евдокимов («Родина»), мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев (самовыдвижение), депутат думы Иркутска Григорий Вакуленко («Гражданская Платформа»), координатор регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников (ЛДПР), депутат Законодательного Собрания Иркутской области Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Юлия Бережнова (самовыдвижение), Александр Плескач (самовыдвижение), Вадим Катков (самовыдвижение), Валерий Николаев (самовыдвижение), Наталья Киселева (самовыдвижение), Геннадий Щадов (КПСС), Михаил Щапов (КПРФ) и Андрей Ибрагимов (самовыдвижение).

Всем кандидатам выданы разрешения на открытие специальных избирательных счетов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 сентября 2020 г. в Иркутской области состоятся досрочные выборы губернатора. Необходимость в этом возникла после того, как губернатор — коммунист Сергей Левченко ушел в добровольную отставку. Это произошло осенью 2019 г., врио губернатора был назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев. Он уже заявил, что выборах будет участвовать как независимый кандидат.

Сергей Левченко тоже хотел принять участие в избирательной кампании, однако поскольку выборы признаны досрочными, такой возможности у него не оказалось.