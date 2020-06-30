Ярославль, 30 июня, 2020, 23:24 — ИА Регнум. Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» выступил против съемок художественного фильма о гибели команды в авиакатастрофе в 2011 году. Заявление об этом размещено на странице клуба в Facebook.

«Арена-2000» в Ярославле и памятник погибшей команде

Фильм планирует снять режиссер театра и кино Владимир Алеников, известный по фильмам «Приключения Петрова и Васечкина». В Ярославле Алеников работает с театром имени Волкова. ИА REGNUM приводит заявление ХК «Локомотив» полностью:

«В настоящее время в Ярославле анонсирована активная подготовка к съемкам документально-художественной киноленты с рабочим названием «Только Локо!». По замыслу авторов этот фильм должен быть посвящён памяти погибшей команды «Локомотив» и приурочен к 10-летней годовщине нашей общей трагедии.

В связи с планируемым производством фильма ХК «Локомотив» считает важным и необходимым сделать открытое заявление и обозначить собственную позицию.

Полгода назад авторы картины «Только Локо!» обратились в адрес ХК «Локомотив» с просьбой о содействии в съёмках, предоставили синопсис и рабочий сценарий фильма. Внимательно изучив эти документы, руководством Клуба было принято решение отказать в поддержке в силу ряда объективных и весомых причин. Во-первых, мы считаем, что производство такой киноленты сейчас является несвоевременным. Кроме того, сценарий носит крайне поверхностный характер и не представляет зрителям весь масштаб, глубину и необратимость трагедии команды «Локомотив», признанной мировым сообществом одной из самых страшных в истории спорта.

ХК «Локомотив» со своей стороны не может запретить производство фильма, но, зная о настойчивости авторов при любых условиях реализовать свой замысел, мы продолжаем твердо стоять на своей позиции, которую также поддерживает значительная группа родственников погибших членов команды, выступающих категорически против подобной картины.

Мнение Клуба полностью разделяют учредители ХК «Локомотив», руководство ОАО «РЖД», Администрации Ярославской области, актив болельщиков команды.

Вместе с тем наш Клуб открыто заявляет о готовности к диалогу с различными творческими объединениями и отдельными авторами относительно съёмок художественных и документальных фильмов. В частности, мы поддерживаем начинание режиссера Елены Михеевой с циклом 30-минутных документальных фильмов, посвященных каждому из членов погибшей команды «Локомотив». Также мы готовы содействовать созданию полнометражного художественного фильма в том случае, если будет проведен национальный конкурс на лучший сценарий, получено полное одобрение со стороны родных и близких, а в качестве экспертов и консультантов картины выступят компетентные люди, глубоко пережившие трагедию сентября 2011 года.

Абсолютно уверены, что чудовищная катастрофа команды «Локомотив» не может и не должна стать поводом для реализации чьих-либо творческих и финансовых амбиций, беспринципного подхода к чувствам и мнению людей, которые понесли острую боль утраты. Необходимо сохранять добрые традиции творческого союза спорта и кинематографа, отраженные в лучших российских фильмах», — говорится в заявлении ХК «Локомотив».