Тула, 30 июня, 2020, 20:44 — ИА Регнум. Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда, расположенный в поселке Грицовский Веневского района, отремонтирован в рекордные сроки. 30 июня госпиталь посетил губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Тульской области отремонтирован госпиталь ветеранов войн и труда

Госпиталь, который является единственным медицинским учреждением для лечения ветеранов войн и труда, а также реабилитации представителей старшего поколения, был открыт в 1995 году, в канун 50-летия Победы в Великой Отечественной войне, и с того времени ни разу полностью капитально не ремонтировался.

«В Год Памяти и Славы мы приняли решение привести его в порядок. И благодаря нашим социальным партнёрам нам это удалось. В рекордные сроки — за 133 дня — здание было полностью обновлено. Оно стало комфортным и современным. Здесь всё продумано до мелочей: от навигации до элементов доступной среды», — сказал Алексей Дюмин.

Глава региона поблагодарил за оказанную помощь президента компании Marathon Group Александра Винокурова. Представитель инвестора — управляющий директор по GR ООО «Марафон Групп» Александр Панченко рассказал, что капитальный ремонт завершен полностью на втором этаже, где находятся зал лечебной физкультуры, гериатрическое отделение и терапевтическое отделение. Для отделки использованы современные износостойкие материалы с высоким уровнем звукопоглощения, пожаробезопасности. Полностью заменены все трубы и радиаторы, проводка, установлены современные системы освещения, система сигнализации для экстренного вызова медицинского работника. Для маломобильных пациентов в помещениях расширены все дверные проемы. Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк добавил, что завершается ремонт фасада здания и входных групп, а также благоустройство территории. На эти цели из регионального бюджета было выделено почти 40 млн рублей.

Как сообщила врио начальника Тульского областного госпиталя ветеранов войн и труда Наталья Мартынова, в госпитале разместится гериатрическое отделение на 30 коек. Ранее зал ЛФК располагался в одной из палат на третьем этаже общей площадью 24 кв. м, а теперь зал переведён в более просторное помещение, где сделаны ремонт и перепланировка. Все необходимое оборудование для зала госпиталь уже приобрел.

Алексей Дюмин поручил Алексею Эрку проконтролировать выполнение оставшихся работ, отметив, что «они должны быть завершены в кратчайшие сроки. Чтобы, как только позволит эпидемиологическая обстановка, пациенты сразу же смогли вернуться в обновленный госпиталь и получать необходимую помощь».

После завершения ремонта учреждение войдет в число самых современных госпиталей гериатрического профиля в России.