Тула, 30 июня, 2020, 20:28 — ИА Регнум. Масштабные работы по расчистке русла реки Оки ведутся в Тульской области. 30 июня ход работ проинспектировал министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы облправительства.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Работы по расчистке русла Оки

Отложения ила, а также со дна сорная растительность, удаляются с помощью специальной техники. Затем ил обезвоживается в геотубах и вывозится на захоронение. Расчистка ведется от автостанции в городе Белеве до Спасо-Преображенского Белевского мужского монастыря — на протяжении около 2,5 км. Общий объем выемки илов составит 32,0 тыс. кубометров. Аналогичные работы по очистке русла начались на реке Упа в городе Одоеве.

«Это самые масштабные работы по очистке русел рек, протекающих в нашем регионе за последние годы. Мы стремимся не только улучшить экологическое состояние водных объектов, но и создать более комфортные условия для отдыха на воде наших жителей, а также для развития туризма», — отметил Юрий Панфилов.

Напомним, по поручению губернатора Алексея Дюмина было заключено соглашение с Минприроды России — финансирование мероприятий производится из федерального бюджета, расчистка рек была включена в проект «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».