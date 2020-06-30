Москва, 30 июня, 2020, 22:01 — ИА Регнум. Идея квотировать закупки у российского производителя, создав таким образом прочную базу развития отечественного производства, находит как горячих сторонников, так и тех, кто опасается введения подобных мер. Как аргументируют свои «за» и «против» те, кто спорит о государственном заказе, рассказывает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

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Оборонно-промышленный комплекс России, уже неоднократно доказавший способность создавать изделия высочайшего уровня качества, мог бы показать мастерство и на гражданском рынке, направив туда часть своих производственных мощностей. В соответствии с задачей, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным в 2016 году, доля мирной продукции военных заводов к 2030 году должна составить 50%. Но для того, чтобы эта красивая идея стала былью, новые производства надо поддержать.

И здесь во весь голос начинают звучать аргументы тех, кто опасается, что «защищенная» государством продукция станет терять в качестве, будет неконкурентноспособна по цене и прочие доводы сторонников исключительно рыночного мышления. Между тем рыночный подход зачастую полезно сдобрить толикой протекционизма, этому могут научить многочисленные примеры из мировой истории промышленности и торговли. Как же оборачивается дело с поощрением отечественной промышленности в современной России?

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «В России дают ход отечественному производству, но есть те, кто против!».