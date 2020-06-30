Ярославль, 30 июня, 2020, 18:34 — ИА Регнум. ПАО «Славнефть-ЯНОС» направит большую часть прибыли за 2019 год на финансирование инвестиционной программы. Такое решение было принято общим собранием акционеров предприятия 25 июня 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «Славнефть-ЯНОС».

«Славнефть-ЯНОС» Ярославский НПЗ

На собрании были утверждены годовой отчет, бухгалтерская отчетность, распределение прибыли за 2019 год. Чистая прибыль по итогам 2019 года составила 7,2 млрд рублей. Согласно решению акционеров, из них на финансирование инвестиционной программы будет направлено 5,1 млрд рублей, на погашение обязательств по кредитам и займам — 2,1 млрд, на выплату дивидендов по привилегированным акциям — 3,1 млн.

Дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Славнефть-ЯНОС» составят 0,01 рубля на одну размещенную привилегированную акцию. По обыкновенным акциям за 2019 год дивиденды выплачиваться не будут.

Собрание акционеров также приняло решение избрать Совет директоров в составе 8 человек и переизбрать Николая Карпова на должность генерального директора ПАО «Славнефть-ЯНОС».