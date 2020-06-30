Ворсино, Калужская область, 30 июня, 2020, 20:31 — ИА Регнум. Первый транспортно-логистический центр в составе опорной сети узловых центров на территории России сформирован в Калужской области при взаимодействии правительства региона, Минтранса России, ОАО «РЖД» и группы Freight Village RU. Об этом 30 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития области.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области Стороны договорились совместно подготовить «дорожную карту» формирования центра по стандартам,

Подписи под соглашением поставили врио калужского губернатора Владислав Шапша, заместитель министра транспорта РФ Алексей Семёнов, директор по корпоративному развитию ОАО «РЖД» Андрей Старков и исполнительный директор АО «ФВК» Юрий Юрьев. В частности, стороны договорились совместно подготовить «дорожную карту» формирования центра по стандартам, определенным генеральной схемой развития транспортно-логистический сети, провести предварительную оценку необходимых инвестиций и определить оптимальную схему управления проектом и источники финансирования.

Как подчеркнул заместитель министра транспорта РФ Алексей Семёнов, подписанное соглашение является отправной точкой в практической реализации федерального проекта «ТЛЦ».

"Мы осмотрели уже имеющуюся инфраструктуру транспортно-логистического центра «Ворсино» и могу сказать, что объект максимально отвечает ключевым параметрам, которые мы закладывали: он расположен в крупном мультимодальном транспортном узле, в непосредственной близости к магистральным транспортным коммуникациям, в наличии имеются одновременно автомобильные и железнодорожные подъездные пути», — сказал Алексей Семенов.

Реализация федерального проекта позволит нарастить пропускную способность терминала и увеличить грузопоток контейнерных грузов.