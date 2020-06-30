Калуга, 30 июня, 2020, 17:47 — ИА Регнум. Сегодня, 30 июня, заместитель председателя Городской думы Калуги Сергей Павлов вместе с супругой посетил участковую избирательную комиссию №901, расположенную в школе №6.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заместитель председателя Городской думы Калуги Сергей Павлов посетил участковую избирательную комиссию №901

Депутат рассказал, что поддержал поправки к Конституции. «Дни голосования важны для каждого гражданина нашей страны. Сегодня люди хотят себя чувствовать защищенными и уверенными в завтрашнем дне. Поэтому все поправки в Конституцию разработаны с учетом критериев и требований, которые необходимы для развития страны и общества. Я, как гражданин и депутат, сделал свой выбор в поддержку изменений в Конституцию», — отметил Павлов.

Первого июля наступит завершающий этап голосования. Сергей Павлов призвал калужан принять активное участие в выборе дальнейшей судьбы страны.