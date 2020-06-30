Тамбов, 30 июня, 2020, 17:45 — ИА Регнум. В Тамбовской области после снятия ограничений, связанных с самоизоляцией, с 29 июня заработали детские сады в режиме малокомплектных групп, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На сегодня действуют свыше 500 таких групп.

Tambov.gov.ru В одном из детских садов Тамбовской области

В Тамбовской области продолжается поэтапное снятие ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Согласно постановлению, подписанному главой администрации Тамбовщины Александром Никитиным, с 29 июня детские сады региона начали работать в режиме малокомплектных групп. Как пояснили в управлении образования и науки области, на данный момент функционируют 514 групп. Их в общей сложности посещают 4246 детей.

Напомним, для снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции детские сады региона несколько месяцев работали только в формате дежурных групп. Их создали для работающих родителей, которым не с кем было оставить дома детей. С каждой неделей все больше родителей возвращались к работе в привычном режиме. Соответственно дежурные группы становились все более востребованными.

Сейчас дошкольные учреждения региона работают в формате малокомплектных групп, численность которых не превышает десяти человек.

Для родителей, чьи дети по-прежнему не посещают дошкольные учреждения, создан YouTube-канал «Детский сад онлайн — Тамбовская область». На площадке ресурса специалисты детских садов области (воспитатели, педагоги-психологи, учителя-логопеды, дефектологи, инструкторы по физической культуре, медицинские работники) дают советы родителям, проводят занятия по развитию речи, вниманию, читают книги вместе с детьми.